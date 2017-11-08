Константин Затулин: Разорвав с нами дипотношения, киевские власти «сами себя высекут»

08.11.2017 18:17:12

Константин Федорович Затулин Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ

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Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ

На Украине планируют разорвать дипотношения с Россией. Ко второму чтению законопроекта о реинтеграции Донбасса в нем появилась поправка, которая зафиксирует разрыв дипотношений Украины с Россией на законодательном уровне.

"Задача поправки — напомнить правительству о том, что невозможно признать Россию страной-агрессором и при этом сохранять дипотношения", - заявил автор поправки секретарь комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Украины Иван Винник.

"В обществе существует четкий социальный запрос на разрыв отношений с Москвой", поэтому у Порошенко и "его союзников не будет иного выхода, кроме как поддержать поправку", цитирует "Коммерсантъ" позицию источника в администрации президента Украины.

Источник газеты в МИД Украины сообщил, что по закону вслед за решением парламента президент Украины "должен подписать указ о разрыве дипотношений", так как именно он отвечает за внешнеполитическую деятельность Украины. Затем будет установлен срок для российских дипломатов на выезд из страны. Интересы Украины в России — передавать ноты, корреспонденцию и информацию в МИД России — может "третья страна", допустил собеседник. Потенциальные кандидаты, по его словам, — Белоруссия и Швейцария.

Может ли быть принята эта поправка в ближайшее время? Какими будут последствия для Украины и для России? Отвечает Константин Затулин, 1-й зампред комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, фракция "Единая Россия":

Требования украинских парламентариев уже давно перестали всех удивлять. С одной стороны, если будет принята такая поправка, никакой трагедии для Российской Федерации не произойдет. А с другой стороны, обещать – не значит жениться. То, что украинские депутаты заявляют о подобных планах, не означает, что решение будет принято.

И наконец третье. На Украине все возможно - в силу того, что нынешний режим подошел к своему порогу, и развивается внутриполитический кризис. А во время кризиса, как известно, бывают приливы, отливы, паузы. И вот для того, чтобы обеспечить определенную паузу, в очередной раз перевести стрелки на Россию, дурь у них может возобладать. Не исключаю, что они могут «сами себя высечь», разорвав с нами дипломатические отношения.

Ну а мне это, например, облегчит в Государственной Думе работу по предоставлению политического убежища сотням тысяч украинцев, которые скрываются в России от репрессий и гражданской войны. В случае принятия этой поправки они попадут под действие нашего положения о политическом убежище, потому что безвизовый режим будет отменен. Источник

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