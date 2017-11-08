V Межгалактический теннисный турнир «Ракетка Байконура-2017»

Гос­ду­ма да­ла ход за­ко­но­проек­там За­ту­ли­на по пра­вам соо­те­чест­вен­ни­ков

XX Юбилей Института стран СНГ

Материк

Информационно-аналитический портал постсоветского пространства

Поиск
Авторизация
  • Логин
  • Пароль
Регистрация Напомнить пароль
Мобильная версия RSS
Календарь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Улучшим закон о гражданстве!

Улучшим закон о гражданстве!  далее »
08.11.2017
12:59:10
Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС ратифицирован Совфедом далее »
12:56:42
Новый президент Киргизии уверен, что недопонимание с Казахстаном разрешится далее »
12:51:25
Молдавия, Азербайджан и Узбекистан отказались подписать соглашение о сотрудничестве стран СНГ далее »
11:32:43
Киев заявил о подрыве склада с боеприпасами в Донбассе далее »
11:17:04
СМИ узнали, что Украина собирается разорвать дипотношения с Россией далее »
07.11.2017
15:04:50
Верховная рада отказалась увольнять Авакова далее »
13:33:54
США просят Украину не вносить свою резолюцию по миротворцам далее »
12:50:11
В Госсовете РК поддержали идею отмены актов 1954 года о передаче Крыма УССР далее »
11:40:24
Вандалы залили цементом Вечный огонь в Киеве далее »
11:11:22
В Минске прошли слушания «Октябрьская революция и судьбы Русского мира» далее »

В России могут отменить акт о передаче Крыма Украине 1954 года далее »

Удар по США: причины и последствия. Время покажет. Выпуск от 01.11.2017 далее »

Недооцениваем ли мы санкции? Время покажет. Выпуск от 01.11.2017 далее »

Война закончена: что дальше? Право голоса далее »

Особая статья 01.11.2017 далее »

Украина: шоу должно продолжаться? Право голоса 30.10.2017 далее »

Автономное плавание. 60 минут от 27.10.17 далее »

Рубрика / Видео

В России могут отменить акт о передаче Крыма Украине 1954 года


07.11.2017 Источник: НовороссияТВ
Депутат Государственной думы РФ Константин Затулин заявил, что Россия, как преемница Советского Союза, должна отменить акты 1954 года, согласно которым Крымская область была передана в состав Украинской ССР. 
По словам Затулина, после распада Советского Союза Крым вопреки своей воле был передан Украине. Депутат отметил, что полуостров  шел к самоопределению на протяжении всех лет пребывания в составе «незалежной». 
«Законодательная власть в стране, которая является продолжателем и преемником Советского Союза, должна принять решение об отмене этих позорных актов 1954 года, потому что мы устали слышать, что в 2014 году мы забрали чью-то землю, забрали чье-то море и лишили Украину ее "дорогого", что является неправдой, исторической и фактической»
Между тем, вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов уже выступил в поддержку данной инициативы. 
"Идея имеет право на жизнь, и, наверное, это стоит принять для морального удовлетворения, но для западных стран это не будет являться основанием прекратить свои политические игры и риторику вокруг Крыма"
При этом Ильясов подчеркнул, что Россия не должна кому-либо доказывать, что полуостров является частью страны, так как это реалии, которые не подлежат обсуждению.

Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.

Версия для печати >>
Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.

Материалы партнеров

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования

Copyright ©1996-2017 Институт стран СНГ.