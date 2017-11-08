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Рубрика / Видео
В России могут отменить акт о передаче Крыма Украине 1954 года
|07.11.2017
|Источник: НовороссияТВ
Депутат Государственной думы РФ Константин Затулин заявил, что Россия, как преемница Советского Союза, должна отменить акты 1954 года, согласно которым Крымская область была передана в состав Украинской ССР.
По словам Затулина, после распада Советского Союза Крым вопреки своей воле был передан Украине. Депутат отметил, что полуостров шел к самоопределению на протяжении всех лет пребывания в составе «незалежной».
«Законодательная власть в стране, которая является продолжателем и преемником Советского Союза, должна принять решение об отмене этих позорных актов 1954 года, потому что мы устали слышать, что в 2014 году мы забрали чью-то землю, забрали чье-то море и лишили Украину ее "дорогого", что является неправдой, исторической и фактической»
Между тем, вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов уже выступил в поддержку данной инициативы.
"Идея имеет право на жизнь, и, наверное, это стоит принять для морального удовлетворения, но для западных стран это не будет являться основанием прекратить свои политические игры и риторику вокруг Крыма"
При этом Ильясов подчеркнул, что Россия не должна кому-либо доказывать, что полуостров является частью страны, так как это реалии, которые не подлежат обсуждению.
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