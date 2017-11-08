Пыль столбом: почему Украина опять отказалась от разрыва с Россией

08.11.2017 15:40:26

В Киеве опровергают информацию о готовности Верховной Рады проголосовать за разрыв дипломатических отношений с Россией. Хотя в принципе, большого значения подобное решение, если оно будет реализовано, не имеет — дипотношения между двумя странами последние несколько лет сведены к минимуму. При этом в нашей стране находятся миллионы украинцев, а не наоборот.

О том, что депутат Верховной рады Иван Винник внес поправку в закон о реинтеграции Донбасса, которая подразумевает разрыв официальных дипломатических отношений двух стран, во вторник вечером сообщила газета "Коммерсант". Подчеркивалось, что большинство коллег Винника поддерживают поправку. Сообщалось также, что ее планируют рассмотреть 16 ноября во втором чтении. А в случае принятия закона представлять интересы Украины в России, скорее всего, будут Белоруссия или Швейцария. Добавим, что Винник является членом фракции "Блок Петра Порошенко".

Утром в среду, ознакомившись со статьей, в Киеве кинулись опровергать информацию о подготовке голосования по разрыву дипотношений. Сам депутат Винник сообщил, что своей поправкой всего лишь намерен обязать кабинет министров привести законодательство Украины в соответствие с международной практикой.

"В заключительных положениях я предложу комитету обратить внимание на то, что исполнительная ветвь власти — Кабинет министров — обязана будет привести наше законодательство, наше правоотношение и дипломатические отношения со страной-агрессором к практике международного права и его применения, а именно — разрыв дипломатических отношений и соответственно — рассмотреть возможность привлечения какой-то третьей стороны для осуществления отдельных представительских функций Украины в РФ, которая будет признана страной-агрессором", — заявил парламентарий агентству "Интерфакс-Украина".

Знаток международного права также сообщил, что соответствующая поправка не подана, но он собирается обратить внимание на эту идею.

Его коллега по Раде и фракции Владимир Арьев заявил, что разрыв дипотношений находится находится в компетенции правительства, а не парламента. "Любые решения Рады относительно дипотношений не будут иметь непосредственного действия", — рассказал Арьев интернет-изданию "Обозреватель". Он отметил, что если такое решение все же примут, оно будет иметь исключительно рекомендательный характер.

В Киеве, таким образом, пока решили воздержаться от однозначных комментариев насчет разрыва отношений между двумя странами. В Москве же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобного рода действия являются суверенным делом Украины. Но если Киев пойдет на этот шаг, то пострадают интересы украинцев и россиян, добавил он.

"На Украине в последние годы принималось немало решений, которые имели самые негативные последствия для урегулирования конфликта на юго-востоке страны. Наверное, если такое решение будет принято на этот раз, то это дополнительно усложнит ситуацию", — сказал Песков.

Украинский политолог Вадим Карасев сказал "Правде.Ру", что подобного рода инициативы призваны отвлечь внимание от внутриполитической ситуации. И в частности, от происходящего у стен самой Верховной рады, где митингуют сторонники Михаила Саакашвили.

"Внешнеполитические вопросы как раз объединяют украинскую элиту, основные парламентские силы. Поэтому для того, чтобы внутриполитическая повестка не расшатывала политические силы, периодически вбрасывают такие темы, связанные с законом о деоккупации Донбасса, определением России как "агрессора и оккупанта", разрывом дипломатических отношений, введением визового режима и т. д. Все это больше из области пиара, информационных дымовых завес", — считает эксперт.

При этом Вадим Карасев не исключил, что в России и на Западе, нерекомендовавшем Украине разрывать отношения с РФ, подобные вбросы вызывают раздражение и злость.

Отвечая на вопрос о реалистичности голосования, политолог сказал, что не исключал бы такой вероятности, но не не преувеличивал бы возможности принятия соответствующего закона Верховной радой.

"Это с технической точки зрения очень сложно. Потому что все-таки 2 миллиона украинцев работает в России, консульское обслуживание их продолжается. А если посольство окончательно закроется вместе с консульскими службами, то кто будет обслуживать украинцев в РФ? Какое посольство? Возьмется ли за это Белоруссия? Насколько технически обеспечено посольство Белоруссии для такого рода работ?", — пояснил Вадим Карасев.

"От этой темы не отказываются. Возможно, когда-нибудь и бросят на голосование в парламент. Но пока, мне кажется, тут больше политтехнологических соображений, а также тестирование международной реакции, в том числе и реакции со стороны России, на такую раздражающую тему", — отметил эксперт.

Вадим Карасев также отметил, что вопрос тема дипломатических отношений с России не является главным для украинцев. "Кульминация негативного отношения к России, мне кажется, уже прошла", — сказал политолог.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин также считает, то тема разрыва дипломатических отношений связана с внутриукраинской политической ситуацией.

"Разрыв дипломатических отношений не исключен, в силу внутренних обстоятельств сегодняшней украинской власти, когда ищут выход из своих проблем в конфликте, пытаясь обострить отношения с Россией, переключить внимание на это. С другой стороны, опыт "выхода из СНГ", которого на самом деле нет, опыт Договора о дружбе между Россией и Украиной, который не разорван, говорят о том, что обещать — не значит жениться на Украине. То есть, угрозы, намеки по этому поводу, "пыль столбом" — а на самом деле, далеко не всегда те результаты, которые заранее объявлялись", — подчеркнул парламентарий. Олег Артюков Источник

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