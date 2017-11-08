Разрывом дипотношений Киев упростит украинцам жизнь в России

08.11.2017 15:38:32

В Верховной раде Украины уточнили, как именно должна обсуждаться инициатива по разрыву дипотношений с Россией. Депутат от блока Порошенко Иван Винник пояснил: парламентарии должны «обратить внимание» кабмина так, чтобы привязать разрыв к принятию закона о «реинтеграции Донбасса». Велика ли вероятность, что посольства в Москве и Киеве будут закрыты, и чем грозит прекращение дипотношений?

«Если такое решение будет принято на этот раз, это дополнительно усложнит ситуацию, а главное – это нанесет урон интересам людей, как в самой Украине, так и в России», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так в Кремле прокомментировали ранее появившиеся сообщения о том, что Верховная рада Украины может принять решение о разрыве дипломатических отношений с Россией.

Утверждалось, что это решение может быть принято уже на следующей неделе в виде поправки в закон «О реинтеграции Донбасса». Закон должен быть рассмотрен 16 ноября. В случае одобрения Радой и поддержки законопроекта президентом Порошенко украинские дипломатические учреждения в России и, соответственно, российские на Украине должны быть закрыты. После чего представительство интересов перейдет к третьей стране – источники в Раде предполагали, что это будет либо Швейцария, либо Белоруссия.

Как накануне сообщило издание «Коммерсант», инициатива о разрыве отношений исходила от депутата от пропрезидентского Блока Петра Порошенко (БПП), секретаря комитета Рады по нацбезопасности и обороне Ивана Винника.

Высказывалось предположение, что за разрыв дипотношений могут проголосовать не только депутаты от БПП, но и члены второй по величине фракции – «Народного фронта» Арсения Яценюка. Дело в том, что Винник связан не столько с блоком Порошенко, сколько с «фронтом», и, как утверждается, с выдвиженцем этой партии, главой МВД Арсеном Аваковым. Сам же депутат от Херсона Винник в свое время «прославился» заявлением о том, что «русского языка не существует».

Опровержение без опровержения

Чуть позже депутат Винник заявил, что опровергает сообщения о том, что он внес поправки о разрыве отношений. Но радоваться рано. Дело в сугубо техническом моменте – по регламенту Рады истек срок подачи депутатами поправок в закон «О реинтеграции».

Главное – Винник не отказывается от своей идеи и,более того, намерен «обратить внимание» кабинета министров Украины. Украинский законодатель пояснил: «Я предложу комитету (Рады по безопасности и обороне) обратить внимание на то, что исполнительная ветвь власти – кабинет министров – обязана будет привести наше законодательство, наше правоотношение и дипломатические отношения со страной-агрессором к практике международного права и его применения, а именно – разрыв дипломатических отношений».

Эта «формулировка об обязательствах кабмина» будет предложена во время финального обсуждения закона «О реинтеграции», пообещал Винник. О том, что инициатива рассматривается всерьез, свидетельствует заявление источника «Коммерсанта» в администрации Порошенко. «Надеюсь, на Западе нас поймут, а если сразу не поймут – будем убеждать».

Какими могут быть последствия разрыва

Согласно принятым еще в 1961 и 1963 годах Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, разрыв дипломатических отношений не влечет за собой автоматического разрыва консульских отношений. Из конвенций также не следует, что прекращение дипотношений непременно означает введение визового режима, если такового ранее не было.

Но на практике ситуация выглядит именно таким образом. Примером может служить разрыв отношений, между Россией и Грузией в 2008 году, после «пятидневной войны». Как отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, если Украина все-таки решится на разрыв дипломатических отношений, то она повторит путь Грузии.

«Грузия сегодня озабочена желанием вернуть хоть какой-то уровень взаимодействия при разорванных отношениях. Этому посвящены регулярные консультации, выражаются готовности и желания, и так далее, и тому подобное. Хотя между нами, как вы знаете, есть абхазская и осетинская проблема», – пояснил Затулин.

Также депутат Госдумы объяснил, как возможный разрыв дипломатических отношений скажется на гражданах Украины, находящихся в России. Заметим, что по данным, которые на днях представил официальный представитель Государственной погранслужбы Украины Олег Слободян, с января по сентябрь, Россию посетили 5,7 млн украинских граждан (и это без учета жителей «отдельных районов» Донецкой и Луганской областей, т. е. ДНР и ЛНР). Для сравнения, за весь 2016 год в России побывало 4,1 млн украинцев.

Как ни парадоксально, демарш Рады может упростить украинцам жизнь в России с миграционной точки зрения. Депутат Затулин пояснил:

«Мы сейчас предпринимаем целый ряд инициатив, связанных с облегчением пребывания беженцев с Украины на территории России, вносим поправки в законодательство. Это сложный процесс, согласовательный.

Самое простое – для украинцев отпадет актуальность тех поправок, что я внес в форме закона о праве на политическое убежище в России, потому что по нынешнему положению о политическом убежище в России оно не может быть предоставлено гражданам из безвизовых стран.

Таким образом, если Украина вводит визы – все эти люди моментально смогут обратиться к президенту России с просьбой о предоставлении политического убежища и получить на этом основании вид на жительство. Парадокс, но решение Рады в какой-то степени облегчит и упростит пребывание украинских граждан в России. Благо президент Путин склоняется к нашей точке зрения».

Порошенко и Аваков пока не заинтересованы

Впрочем, полагает депутат Затулин, нет уверенности «в том, что Рада действительно готова к разрыву дипломатических отношений». Украина уже несколько лет грозится выйти из СНГ, но из СНГ не выходит. Верховная hада за все время конфликта так и не озаботилась денонсацией «Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной», который подписан в 1997 году». Схожего мнения придерживаются и украинские эксперты.

Инициативы по разрыву дипотношений в Киеве предпринимают давно, указал в беседе с газетой ВЗГЛЯД директор киевского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Соответствующий законопроект в марте 2016 года вносил депутат Рады, «сотник Майдана» Владимир Парасюк. Но инициатива не прошла. В тот период обстановка была особенно напряженной, в августе была задержана группа украинских диверсантов в Крыму, так что о возможности разрыва дипотношений говорили и в России. Однако практических шагов за этим не последовало. Даже украинский МИД выступал против, подчеркнул Бортник.

Разрыв дипотношений вряд ли входит в ближайшие планы Петра Порошенко, считают эксперты. После визита в Киев в конце октября спецпредставителя Госдепа Курта Волкера на 13 ноября в Белграде запланированы переговоры с помощником российского президента Владиславом Сурковым и гипотетическая «поправка Винника» станет неприятным фоном этого визита. Обострять отношения с американцами не в интересах Порошенко.

Разрыв дипотношений сегодня возможен, но «стороны будут его избегать, потому что это ослабляет их позицию в рамках Минских соглашений и нормандского диалога», – указал эксперт. По его словам, это будет «информационный проигрыш в части инициации Минских соглашений в глазах партнеров, прежде всего Германии, Франции, США. Первый, кто разорвет дипотношения, сразу же будет обвинен противоположной стороной в том, что он сорвал мирный процесс», – разъяснил Бортник.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский полагает, что и Арсен Аваков (который де-факто является автономным игроком на киевской политической сцене) в данный момент не заинтересован в создании проблем для Порошенко. «Несмотря на всякие тактические разногласия, они в одной лодке. Деструкция режима Порошенко – Авакова совсем не на пользу Авакову. В новой системе он точно места себе не найдет», – указал политолог в комментарии газете ВЗГЛЯД. – Да, был «всплеск эмоций» в связи с историей с сыном Авакова, но этот вопрос решится. Идти на какую-то войну глава МВД не заинтересован».

«Привязка» Винника к Авакову, о которой сообщил ряд СМИ, по мнению Погребинского, преувеличена. Этот политик – протеже бывшего и. о. главы администрации президента, а ныне главы комитета Рады по нацбезопасности и обороне Сергея Пашинского. На Пашинского сейчас идет давление со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), подчеркнул Погребиниский. Эксперт не исключил: здесь «может быть игра самого Пашинского против Порошенко, чтобы совместными усилиями остановить НАБУ». Марина Балтачева, Алексей Нечаев Источник

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