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Детали
Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС ратифицирован Совфедом
|08.11.2017 12:59:10
Совфед в среду ратифицировал договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Документ внес на ратификацию в парламент президент РФ.
Целью договора является обеспечение единого таможенного регулирования в странах ЕАЭС. Таможенный кодекс (ТК) направлен на оптимизацию таможенных операций, дальнейшую либерализацию таможенных правил и кодификацию отдельно действующих в рамках ЕАЭС соглашений. Кодекс должен вступить в силу 1 января 2018 года.
Нормы ТК предполагают упрощение таможенных процедур, автоматизацию таможенных операций, применение механизма "единого окна", смещение акцентов контроля на этап после выпуска товаров, реализацию механизмов "прослеживаемости" движения товаров во внешней и взаимной торговле ЕАЭС.
Положения документа меняют подходы к институту уполномоченного экономического оператора, а также вносят существенные изменения и в порядок взимания таможенных платежей и их администрирования таможенными органами.
ТК предусматривает перевод таможенных операций в электронный вид, отказ от предоставления документов в момент предоставления электронной декларации и возможность совершения таможенных операций с учетом информационных систем без непосредственного участия должностных лиц таможенных органов, отказ от истребования документов и сведений о товарах, которые таможня может получить в своих информационных ресурсах.
Допускается возможность выпуска товаров в сокращенные сроки, освобождение от уплаты обеспечительных платежей при перевозках железнодорожным и воздушным транспортом, предоставление отсрочки по уплате платежей на один месяц.
Бюджетный комитет СФ отмечает, что кодексом установлены нормы, обеспечивающие осуществление единого таможенного регулирования на территории ЕАЭС, что должно способствовать дальнейшему углублению интеграции в рамках союза и его дальнейшему развитию.
Вместе с тем комитет "обращает внимание на необходимость приведения законодательных и нормативных актов национального законодательства в соответствие с нормами ТК ЕАЭС".
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