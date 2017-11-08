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Детали

Молдавия, Азербайджан и Узбекистан отказались подписать соглашение о сотрудничестве стран СНГ


08.11.2017 12:51:25

Государства не стали подписывать документ о взаимодействии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Молдавия, Азербайджан, Узбекистан не подписали новое соглашение о сотрудничестве стран СНГ в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Совет Федерации, как ожидается, в среду поддержит законопроект «О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Принять такое решение верхней палате рекомендовал комитет по международным делам. Члены комитета задались вопросом, почему соглашение не поддержано всеми странами СНГ.

«Почему соглашение не подписали Молдавия, Азербайджан и Узбекистан?» — спросил зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. «У них будет действовать старое соглашение», — объяснили сенатору представители МИДа.

Как пояснил «Шторму» член комитета, экс-замглавы Россотрудничества Игорь Морозов, безусловно, это показывает отдаление этих стран от России, так как самое первое соглашение о сотрудничестве было подписано еще в 1990-х годах и уже устарело.

«Мы видим, что Азербайджан имеет свои взгляды в рамках взаимодействия СНГ. Молдова, участвуя в СНГ, также сегодня активно взаимодействует с Европейским союзом, поэтому их поведение вполне объяснимо. Это показывает их политику в отношении России по этому направлению», — пояснил парламентарий, подчеркнув, что двери в СНГ ни для кого не закрыты.

Ранее соглашение ратифицировала Госдума. Документ предусматривает, что стороны оказывают друг другу помощь добровольно и в соответствии со своими возможностями. Перемещение оснащения и материалов обеспечения через государственные границы стран, в том числе перемещение транзитом, осуществляется в первоочередном порядке без уплаты таможенных пошлин, сборов, налогов.

Соглашение заключено на неопределенный срок с возможностью каждой из сторон выйти из него, направив депозитарию письменное уведомление о своем намерении не позднее шести месяцев до выхода и урегулировав финансовые и иные обязательства, возникшие за время действия соглашения.

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