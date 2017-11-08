Афганская политика Ашхабада и её влияние на ситуацию в Каспийском регионе

08.11.2017 12:46:45

Ранее уже говорилось о сложной обстановке на афганско-туркменской границе и имеющихся перспективах негативного влияния этой проблемы на безопасность всего Каспийского региона.

В связи с этим, редакция портала проанализировала содержание реализуемых руководством Туркменистана мер, направленных на нормализацию ситуации в приграничных с Афганистаном районах страны.

В первую очередь, обращают на себя внимание предпринимаемые Ашхабадом шаги по развитию туркмено-афганского приграничного и торгово-экономического сотрудничества, что ряд экспертов связывает со стремлением туркменского руководства стабилизировать ситуацию в неспокойных северных афганских провинциях с использованием экономических рычагов влияния.

За последние несколько месяцев представители руководства Туркменистана и Афганистана неоднократно обсуждали перспективы развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества. Его основные сферы можно определить путем анализа содержания многочисленных двусторонних контактов сторон на различных уровнях.

Так, в ходе встречи президентов стран Г.Бердымухамедова и А.Гани в июле этого года подчеркивалась необходимость реализации ряда инфраструктурных региональных проектов с участием Афганистана, в том числе строительства через афганскую территорию железнодорожной магистрали Туркменистан-Афганистан-Таджикистан, и газопровода в Пакистан и Индию – ТАПИ. Лидеры стран также отмечали перспективы в проектах по использованию афганской территории для транзита туркменской электроэнергии.

Относительно железнодорожной магистрали Туркменистан–Афганистан–Таджикистан известно, что её строительство осуществляется поэтапно. Строительство первой линии Атамурат-Имамназар-Акина-Андхой (Афганистан) протяженностью 120 км велось в соответствии с соглашением о строительстве железной дороги от мая 2011 года. Торжественная церемония ввода в эксплуатацию этого участка состоялась 29 ноября 2016 года. Общая протяженность новой магистрали – 88 км, из них 85 км по территории Туркмении и три километра – между станциями Имамназар и Акина, расположенными по разные стороны туркмено-афганской границы. В настоящее время туркменская сторона за счет собственных средств прокладывает афганский участок дороги до Андхоя.

В марте 2013 года президенты Туркменистана, Афганистана и Таджикистана подписали в Ашхабаде меморандум по реализации проекта строительства железной дороги Атамурат-Имамназар-Акина-Андхой-Нижний Пяндж (Таджикистан) протяженностью 400 км, предполагающей продление туркмено-афганского участка до Таджикистана. Стоимость проекта оценивалась примерно в $400 млн. Процесс согласования маршрута дороги от Андхоя через территорию Афганистана продолжается с 2014 года.

Строительство газопровода ТАПИ еще один важный инфраструктурный проект, призванный обеспечить поступательное развитие экономических связей Ашхабада и Кабула. В течение последних месяцев газопровод неоднократно становился предметом внимания участников проекта.

15 сентября Государственное информационное агентство Туркменистана сообщало о планах руководства Туркменистана запустить магистраль в 2019 году. Данные планы озвучил вице-премьер правительства Туркменистана по вопросам ТЭК Максат Бабаев. В частности, он заявил, что до конца сентября намечено провести международный тендер на закупку труб, материалов и оборудования, необходимых для реализации проекта в 2018 году и запуска магистрали в 2019 году. Сведений о результатах тендера в СМИ не сообщались, что позволяет предположить, что оптимизм Максата Бабаева пока не воплотился на практике. Вместе с тем, участники проекта твердо намерены реализовать строительство, что рано или поздно им удастся сделать.

Кроме развития энергетического и транспортно-логистического сотрудничества со своим соседом, Туркменистан также пытается позиционировать себя в качестве страны, готовой стать посредником при реализации программ многостороннего сотрудничества в сфере поддержки экономического развития Афганистана.

14-15 ноября в Ашхабаде пройдет Седьмая конференция регионального экономического сотрудничества по Афганистану (RECCA VII), где значительную часть повестки будут составлять вопросы развития транспортных сетей и содействия торговле и транзиту в регионе.

Следует отметить, что первая конференция по региональному сотрудничеству в Афганистане (RECCA I) была организована в 2005 году. Конференция позиционируется в качестве ведущей региональной платформы в содействии трансграничному экономическому сотрудничеству ИРА посредством политического диалога, укрепления доверия и деятельности в таких областях, как торговля и связь, энергетика, природные ресурсы и бизнес для делового сотрудничества в Центральной, Южной и Юго-Западной Азии. RECCA в разные годы проводились в гг. Нью-Дели, Исламабаде, Стамбуле, Душанбе. Последняя конференция прошла в Кабуле в сентябре 2015 года.

Примечательно, что стремление туркменского руководства выступать в качестве посредника при реализации программ международной экономической помощи Кабулу активно поддерживается Вашингтоном и Брюсселем. К примеру, именно эти стороны оказывают техническую, методическую и иные формы помощи Ашхабаду при подготовке к проведению RECCA VII.

К примеру 21 сентября т.г. в Нью-Йорке состоялся брифинг по подготовке к совещанию RECCA VII в рамках Второго совещания старших должностных лиц по проекту «Сердце Азии-Стамбульский процесс» (СА-СП). В нем приняли участие представители Афганистана, Туркмении, Азербайджана, США и др.заинтересованных стран. Брифинг был проведен Хасаном Сорушем, исполняющим обязанности Генерального директора департамента по экономическому сотрудничеству МИД Афганистана, и включил обзор подготовки к RECCA VII, включая текущую подготовку ежегодного обзора 2017 года, итоги первого совещания национальных координаторов RECCA, а также проект программы проведения RECCA VII.

Справка: Конференции «Сердце Азии» проводятся ежегодно и также носят название «Стамбульский процесс». Первая конференция в этом формате состоялась в ноябре 2011 года в Стамбуле. Целью «Стамбульского процесса», который объединяет стран-соседей Афганистана (как непосредственно граничащие страны, так и крупных региональных игроков), является стабилизация ситуации в Афганистане через развитие практического взаимодействия с этой страной.

Брюссель оказывает поддержку туркменским начинаниям через Центр ОБСЕ в Ашхабаде, который совсем недавно — 13 октября, в партнерстве с Центром стратегических исследований Министерства иностранных дел Афганистана и Институтом международных отношений МИД Туркменистана организовал академический форум по подготовке RECCA VII. В нем приняли участие представители правительственных структур, дипломаты, а также эксперты исследовательских институтов и экономических секторов из стран Центральной, Южной и Юго-Западной Азии.

Содействие экономическому развитию Афганистана может оказать и посредничество Ашхабада в налаживании международных транспортных коридоров, связывающих Кабул со странами Каспия и Европы. В частности, прорабатывается вопрос организации «Лазуритового коридора» (Lapis lazuli), предполагающего поставку товаров из Афганистана в Европу и обратно через Туркменистан, Азербайджан, Грузию и Турцию. Предполагается, что коридор пройдет через афганские сухие порты Акина в провинции Фарьяб и Торгунди в провинции Герат, Баку в Азербайджане, Тбилиси и Батуми в Грузии и Стамбул в Турции. Одним из ключевых элементов коридора должен стать порт Туркменбаши в Туркменистане.

Таким образом, туркменское руководство, исходя из соображений обеспечения безопасности страны и развития национальной экономики, планомерно реализует курс на выстраивание тесных партнерских отношений с Афганистаном в торгово-экономической сфере. При внимательном рассмотрении стратегии туркменского руководства обращает на себя внимание то обстоятельство, что реализуемые Ашхабадом меры, практически полностью встраиваются в американскую концепцию для стран Южной и Центральной Азии «Новый Шелковый путь», впервые представленную в июле 2011 года госсекретарем США Х.Клинтон во время визита в Индию. В рамках Концепции Вашингтон планирует оказать содействие завершению прокладки афганской кольцевой дороги, которая соединится с пакистанским портом в Гвадаре; строительство трансафганских железнодорожных линий, связывающих Европу и Азию; запуск ТАПИ; создание сети высоковольтных линий электропередачи, направляющих энергию из ЦА в Афганистан, Северный Пакистан и Индию. Очевидно, что все предлагаемые США меры, за исключением афганской кольцевой дороги, являются частью и экономической политики Ашхабада, что говорит о деятельности туркменского руководства в русле общей стратегии Вашингтона в регионе.

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что реализация афганской политики Ашхабада вносит вклад в дальнейшее укрепление стратегических позиций США на Каспии и в Центральной Азии. В настоящее время при активном участии Туркмении в регионе создается независимый от России центр экономического роста и развития, что будет способствовать снижению роли инициированных РФ транспортно-логистических коридоров и иных крупных экономических проектов в Центрально-азиатском и Каспийском регионах, и следовательно постепенному снижению геоэкономического и геополитического влияния России на ключевых для российских национальных интересов направлениях.

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