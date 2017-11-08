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Детали
К чему приведет разрыв Украиной дипотношений с Россией?
|08.11.2017 12:24:03
Владимир Леонидович Жарихин
Заместитель директора Института стран СНГ.
Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.
Член Совета по национальной стратегии.
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16 ноября украинский парламент во втором чтении рассмотрит закон «о реинтеграции Донбасса», в который, по данным газеты «Коммерсант», будет внесен пункт о разрыве дипотношений с Россией. Чем может обернуться одобрение такой инициативы, АиФ.ru выяснил у эксперта.
Отвечает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин:
– Разрыв дипломатических отношений затруднит многие вещи, в том числе и для украинских граждан. В первую очередь это будет касаться консульской поддержки, граждане Украины не смогут напрямую обращаться в украинское консульство в случае возникновения проблем с документами. По международным нормам Украина может определить государство, которое от ее имени будет решать вопросы защиты граждан страны на территории России. Так, например, после разрыва дипломатических отношений между Грузией и Россией интересы грузин представляло диппредставительство Швейцарии. Судя по прецеденту с Грузией, за разрывом дипотношений следует введение визового режима. Отсутствие дипотношений и безвизовый режим – это нонсенс получается. Это создаст опять-таки проблемы для украинских граждан. Вообще все антироссийские действия украинской власти ударяют по интересам ее же граждан.
Что касается экономики, то разрыв дипотношений будет способствовать дальнейшему ухудшению экономических связей. При отсутствии дипотношений будут достаточно сложно решать хозяйственно-юридические вопросы между представителями бизнеса. Усложнятся решения арбитража, это существенным образом усложнит экономические отношения между странами. Очевидно, что в случае разрыва дипотношений Украине придется выйти из некоторых договоров или признать их недействительными.
Виктор Поляков
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