"Все противники российского Крыма боятся отмены акта 1954 года"

08.11.2017 12:17:58

Константин Федорович Затулин Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ

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Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ

В Ялте завершилась конференция "Россия, Крым и современные международные отношения. Форум друзей Крыма", в которой приняли участие представители более чем из 30 стран. И, вполне возможно, эта конференция уже входит в историю как отправная точка к бесспорно российскому Крыму.

Одним из самых громких заявлений стало предложение первого зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина, который предложил отменить акт передачи Крыма Украинской ССР от 1954 года. Он уверен, что это поможет избежать постоянных претензий со стороны и Украины, и мирового сообщества, потому что "мы устали слышать, что в 2014 году мы забрали чью-то землю, море и лишили Украину ее родного, дорогого и ей принадлежащего, что является полнейшей неправдой –- исторической и фактической".

В Совете Федерации уже поддержали эту идею, и, по словам Константина Затулина, поддерживают ее и в Госдуме. Поэтому подобный законопроект может быть внесен в нижнюю палату уже до нового года. Об этом и многом другом Константин Затулин рассказал в интервью Накануне.RU.

Вопрос: Расскажите подробнее о Вашем предложении? Чем оно вызвано и когда появилось?

Константин Затулин: Мое предложение пока еще в новой Государственной думе не обсуждалось, но обсуждалось до моего избрания [в этот состав]. В частности, я организовывал обсуждение этого вопроса в Общественной палате. Это предложение касается вопросов интерпретации принадлежности Крыма как такового в советский и постсоветский период на протяжении того времени, когда Крым фактически был передан Украинской ССР и затем оказался в составе объявившего о своей независимостиукраинского государства после 1991 года.

Я утверждаю, что решения 1954 года были как минимум незаконными с точки зрения советского законодательства. И этому есть многочисленные подтверждения. Это часто обсуждалось.

Я считаю это важным, в том числе для того, чтобы купировать претензии украинской стороны и, безусловно, для того, чтобы наше отношение к этому получило подтверждение и использовалось для контрпропаганды, для того, чтобы объяснять реальную ситуацию и историческую правду сомневающимся не только у нас в стране, но и за рубежом – для этого, мне кажется, было бы совершенно не лишним отменить решение 1954 года, принятое в Советском Союзе.

Вопрос: Кто это может сделать?

Константин Затулин: На самом деле, никто, кроме нашего Федерального Собрания, этого сделать не может, ибо только РФ признана продолжателем и преемником Советского Союза. И, как известно, целый ряд символических и практических вещей после распада Советского Союза был осуществлен именно в связи с этим признанием России правопреемником – не только место в ООН, но и долги, например, заплатили мы, в том числе, кстати, и за Украину.

Вопрос: И такая инициатива поможет избежать постоянных нападок со стороны Украины?

Константин Затулин: Мы отовсюду слышим украинскую пропаганду. Она употребляется и в международном контексте – в утверждении необходимости санкций, об "аннексии" Крыма Российской Федерацией и так далее. И употребляется для внутреннего употребления – для воспитания у молодого поколения граждан Украины ненависти к России, что вот Россия отобрала чужое, присвоила Крым, Севастополь, акваторию прилегающую.

Я же утверждаю – Крым на незаконном основании числился в Украинской ССР, а потом оказался в составе украинского государства. Поэтому все произошедшее в 2014 году – не только восстановление исторической справедливости, но и законности, потому что законность в 1954 году была грубо нарушена. Не было права у этих органов принимать такое решение.

На самом деле мы прекрасно представляем, что вопросы такого рода нельзя решать без учета мнения населения. Никакого учета мнения населения не было – ни в Крымской области, ни в РСФСР в целом. Их никто не спрашивал – надо передавать Крым или не надо – например, в форме референдума. Никто не спрашивал самих крымчан – можно или нужно их передавать Украине.

Посмотрите, с какой трогательной заботой сейчас Украина рассказывает о том, что Крым ей всегда принадлежал и что надо нам исходить из логики генеральных секретарей, вроде Хрущева, которые вправе были передавать целые области, переплюнув этим даже императоров. Поэтому я считаю, что мы и с моральной, и с формально юридической стороны дела можем и должны это сделать.

Вопрос: Почему этого не сделали раньше?

Константин Затулин: Я всегда считал, что это нужно сделать, но было много других забот в 2014 году. А вот в 2015 году я прекрасно помню, как председатель Совета Федерации заговорил об этом. Как потом выяснилось, законопроект так и не был подготовлен главным образом из-за того, что сенаторов переубедили. И переубедили юристы правого управления президента, которые тогда исходили из того, что нам вообще не нужно к крымскому вопросу больше возвращаться, мы решили – и точка.

Я думаю, что время показало, что это была ошибочная позиция. И в любой аудитории – кстати, в аудитории зарубежной, среди наших соотечественников, с которыми я сейчас встречался – считают эту идею очень актуальной. Потому что действительно люди за рубежом, не ориентируясь в истории России, Советского Союза, конечно, с формальной точки зрения видят – вот Крым был в составе Украины и вдруг стал в составе России. И вот на это нанизывается вся риторика об аннексии, агрессии и так далее.

Вопрос: То есть проект разработан и уже может быть внесен в Госдуму, если заявляли о работе над ним?

Константин Затулин: Его готовили в Совете Федерации, но он должен был, конечно, поступить в Государственную думу сначала. Но он так и не поступил, не был доработан.

У меня есть наметки этого законопроекта. Я, естественно, посоветуюсь со своими коллегами из фракции, еще раз посоветуюсь с руководством Государственной думы. Но эта идея встречает поддержку – она полностью одобряется руководством самой республики Крым. Все, с кем я беседовал, депутаты, считают, что идея правильная.

Вопрос: А какую ожидаете реакцию?

Константин Затулин: Я прочел первую реакцию на этот счет и на Украине, и у нас в России – особенно на Украине, естественно, сразу попытались скомпрометировать эту идею. Это неслучайно, потому что они боятся принятия такого документа. В связи с принятием этого документа можно будет еще раз проанализировать те события 1954 года и лишний раз продемонстрировать, что они не вписываются ни в какие нормы законодательства – ни нынешнего, ни советского.

Пока они пытаются высмеивать мою позицию. Но я не настолько наивный человек, я прекрасно представляю, что ни Украина в лице нынешних руководителей, ни антироссийские силы на Западе этот закон не остановит, но им станет труднее "доказывать" свою точку зрения.

И самое главное – для тех, кто пытается в самом деле в этом деле разобраться, для них это будет весомым аргументом. Они должны будут изучить причины, по которым мы отменили этот акт, и либо согласиться с нами, либо нет. Вот я бы очень посмотрел, как в демократических странах Запада будут рассказывать, что передача Украине в 1954 году была верхом совершенства.

Вопрос: А в некоторых наших СМИ уже писали, что Вы таким образом боретесь с советским прошлым…

Константин Затулин: Я не собираюсь бороться с советским прошлым. Я, во-первых, не сумасшедший, в отличие от Жириновского. Советское прошлое очень многомерно, и я совсем не являюсь борцом с советской властью. Я при этой советской власти получил образование, стал работать, достиг каких-то результатов – я с большим уважением отношусь ко многому, что тогда существовало, а теперь, к сожалению, не существует. С этой точки зрения у меня нет никакой такой задачи бороться с советскими порядками, советской властью. Я же историк, я ее объективно оцениваю.

Просто надо уметь ставить наших оппонентов в затруднительное положение – это то, чего не понимают у нас некоторые, к сожалению, довольно высокопоставленные юристы и правоведы, которые думают, что все сводится к "крючкотворству" юридическому. Нет, не к этому только сводится – сводится все к достаточно серьезной аргументации, которая в этом случае будет задействована.

Вопрос: Если говорить о практических моментах – когда может быть внесен законопроект в Госдуму?

Константин Затулин: Думаю, этот законопроект до нового года может быть внесен.

Вопрос: Что-то может помешать?

Константин Затулин: Есть противники у этого проекта, во всяком случае они были, и они мне знакомы – эти люди, которые себя убедили, что вот эта их позиция – "мы к этому вопросу не возвращаемся, она всех убеждает" – на самом деле она мало кого убеждает. И у меня такое впечатление, что сами они не вполне убеждены и не хотят разговора на эту тему. Я, например, вполне убежден в нашей правоте в случае с Крымом. Я в ней был убежден еще до того, как случилась Крымская весна 2014 года. Я ведь эту тему продвигал на протяжении всей своей политической деятельности – с первой Государственной думы.

То есть я не выступал в 90-е годы за немедленное возвращение Крыма в Россию – я выступал за то, чтобы заставить Украину считаться с особым характером Крыма и заставить ее подписать федеративный разговор с Крымом.

Эта позиция мной защищалась всегда – я считал нужным, зная, что Украина очень заинтересована в этом договоре не потому, что хотела дружить с нами, а потому, что хотела, чтобы ее границы вместе с Крымом и Севастополем были нами подтверждены. И чтобы они получили желаемое, я считаю, они могли бы пойти на это, если бы мы предъявили им такую претензию. Но мы ее не предъявляли при Ельцине и спустили все это на тормозах.

Там была еще и другая позиция – я говорил о том, что пускай они отдадут нам весь Севастополь в аренду. Не причалы, 5% акватории, как на самом деле было по соглашению о базировании флота, подписанного вместе с договором, а весь Севастополь в аренду. Как, например, отдает нам весь Байконур в аренду Казахстан в связи с космодромом. Вот была моя позиция. Сегодня она может показаться умеренной, потому что, в конце концов, дело кончилось возвращением Крыма в принципе. Но я тоже рассчитывал, что удастся убедить Украину, и это будет прологом к более прочным отношениям России и Украины, которых сейчас нет.

Вопрос: Можете спрогнозировать, в какой срок можно ожидать рассмотрение законопроекта?

Константин Затулин: На этот вопрос я вам не могу ответить. Я в настоящий момент активно вовлечен в очень актуальную для нас правку законодательства о гражданстве, где мне тоже приходится бороться с теми же ветряными мельницами. А законы мои лежат без движения с конца прошлого года, хотя они внесены в Государственную думу – это законы, казалось бы, очевидные. И, тем не менее, есть люди, которые, не чувствуя ситуацию и не желая с ней знакомиться и мириться, они отвергают эти давно назревшие изменения в законодательстве.

Казалось бы, вещь очевидная, и тем не менее, она не получает поддержки, пока не достучишься на самый верх. Ну, и здесь такая же ситуация возможна. Евгений Рычков Источник

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