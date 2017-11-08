Стратегия глобалистов по расколу православного мира

08.11.2017 12:02:56

Записка составлена мирянами европейских приходов Русской Православной Церкви, вклчая Русскую Зарубежную Церковь

Раскол Русского Православного мира в настоящее время происходит по следующим сценариям и линиям разлома:

Спонсор и заказчик.

США (конгресс, администрация президента)

Цель.

Россия и США вступили в жесткий конфликт, из-за геополитического противостояния, который может вылиться в горячую фазу. Одной из целей этого противостояния, получение контроля над Русским Православным миром как в России так и Заграницей. С этой целью предпринимаются попытки разделить Русскую Православную Церковь на несколько мелких управляемых доминионов-конфессий по следующим линиям разлома:

полный отрыв РПЦЗ от РПЦ МП,

раскол изнутри РПЦ МП,

раскол изнутри РПЦЗ,

выделение и поддержка различных раскольнических обрядов и сект в России и заграницей,

полный отрыв УПЦ МП от РПЦ МП,

поддержка униатства и раскольников в Украине и захват храмов УПЦ МП.

В перспективе все отколотые и расколотые куски РПЦЗ и УПЦ МП присоединить к Константинополю, чтобы через марионеточное священноначалие иметь влияние на паству, проводить пропаганду и выявлять потенциальные очаги сопротивления и консолидации против американской линии, а также их жесткая нейтрализация (без всяких ограничений), используя негласный мониторинг через контроль исповедей прихожан и зачастую их близкие теплые отношения со священноначалием.

Исполнители.

Спецслужбы США

Объекты и агенты влияния.

1. Русская Православная Церковь Заграницей (РПЦЗ) (возможные и уже реализованные сценарии).

Давление на Митрополита Илариона (Капрала), с целью удаления влиятельных архиереев потенциально способных консолидировать Русский Православный Мир и противостоять американской экспансии (пример: Архиепископ Женевский Михаил и события вокруг Крестовоздвиженского собора в Женеве - влиятельные лица (агенты влияния) в окружении Митрополита Илариона, используя небольшую группу прихожан в Женеве из Общества Русской Церкви ( кратко на французском "SER"), явно придерживающихся протестантских и антиправославных правил в церковной жизни, материально заинтересованных бесконтрольно эксплуатировать приходскую кассу по своему усмотрению, добились через подлог и клевету отстранения русского патриота владыки Михаила с Женевской кафедры - подробности в приложенном открытом письме прихожан Женевского Крестовоздвиженского Собора). Что примечательно в этом деле упоминается сотрудничество владыки Михаила с "Российской политизированной организацией Фонд Андрея Первозванного". Эта фраза указывает на факт давления на Синод РПЦЗ со стороны США, целью которого является разрыв канонического единства и общения РПЦЗ с Московским Патриархатом, а "зачистка" ревнителя этого единства владыки Михаила - важным промежуточным шагом на пути к этой цели. По запросу, может быть предоставлен полный файл, включающий в себя более чем 100 страниц документов, показывающих несостоятельность выдвинутых против владыки Михаила обвинений.

Прецедент разрыва РПЦЗ с РПЦ МП может стать важным шагом в проекте отрыва УПЦ от МП а также "равноудаление" МП от государства в РФ. Для этого могут использовать раскрутку старообрядческих и иных расколов. Что интересно, ключевую роль в публичной раскрутке "дела Архиепископа Михаила" играет антироссийский и антиправославный портал "Кредо", гл.редактор которого А.Солдатов консультирует разработчиков антицерковных законов Верховной Рады Украины В.Еленского и А.Юраша, для этой цели он переселяется в Киев. Одновременно А.Солдатов имея тесную связь с упомянутыми выше людьми в Женевском приходе.

Давление на Митрополита Илариона (Капрала) с целью поэтапной сдачи позиций по всем направлениям и окончательного отрыва РПЦЗ от РПЦ МП (взять реванш за проигранную партию в 2007 году - подписание Акта о Каноническом общении).

Вовлечение явное (осознанное) и неявное архиереев, клира и мирян в процесс разрушения Русской Православной Церкви, не показывая явно свои истинные цели, используя механизмы финансовой помощи, компромат, продвижение по службе, решение различных бытовых и административных проблем и т.д.

Продвижение и захват храмов контролируемыми молдавско-румынскими священнослужителями в Европейских Епархиях, что обусловлено легкостью их проникновения в Европу на основе Шенгенского соглашения и их гибкостью для достижения своих узкокорыстных целей.

Продвижение священнослужителей в Европейских Епархиях скрыто симпатизирующих «УПЦ КП» (Филарет), униатам, раскольникам РПЦЗ(Виталианцы), Константинополю.

Провоцирование недовольства либерально настроенных мирян против неудобных Архиереев, из-за твердого следования православным традициям и правилам, как например отлучение от причастия женщин, имеющих любовников, строгость в проведении исповедей, не благословение общих упрощенных исповедей и т.д. (пример Женева).

Использование горделивых амбиций мирян, обделенных вниманием Священноначалия;

Использование и провоцирование различных конфликтов между мирянами для разлада в приходах и уничтожения базы для консолидации .

2. РПЦ МП.

Вовлечение явное (осознанное) и неявное (неосознанное) архиереев в противопоставление Патриарху, используя их амбиции, вовлечение их в информационные поводы, которые могут трактоваться не пользу интересов России, Русского Православного мира, создание интриг и явных подлогов, как например:

встреча Святейшего Патриарха Кирилла с Папой Римским;

Вл. Иларион (Алфеев) и его дипломатическиевстречи с католиками и участие в разных межконфессиональных мероприятиях.

4. Администрация Президента.

Вовлечение явное (осознанное) и неявное (неосознанное) высокопоставленных чиновников в создание информационных поводов для организации раскола между Президентом и Патриархом, через контролируемые информационные ресурсы например:

отношение Президента со Старообрядцами;

5. УПЦ, Униаты

Вовлечение священнослужителей разного раскольнического толка в создание и сопровождении информационных поводов для организации раскола внутри РПЦ МП, РПЦЗ через контролируемые информационные ресурсы, например:

деятельность г-на Григория Лурье

деятельность г-на Агафангела Пашковского РПЦЗ(А)

деятельность г-на Александра Солдатова (portal-credo.ru)

Выводы.

Ослабление, разгром и расчленение Русской Православной Церкви - это разгром и удушение проекта возрождения России и воссоединения Русского Мир.

Необходим во всем поддержать Московский Патриархат и союз Патриарха Кирилла с Президентом Путиным, установить тотальную симфонию этих отношений. Стратегию преодоления старообрядческого раскола осуществлять на основе идей великого восстановителя Московского Патриаршества, Великой, Малой и Белой России и успешного миссионера, вернувшего из старообрядческого раскола сотни тысяч людей, митрополита Антония (Храповицкого).

США, управляя и консолидируя все вышеуказанные свои центры влияния ведут непримиримую войну против Русской Православной Церкви и Русского государства, как последнего оплота и консолидирующей силой, способной сохранить и развивать Русский Мир в противостоянии с геополитическими интересами США.

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