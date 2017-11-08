Миротворческая миссия ООН и демонтаж «Минска-2» в планах Вашингтона

08.11.2017 11:57:16

30 октября совершивший визит в Киев спецпредставитель Госдепартамента США по Украине К. Волкер дал очень показательное во всех отношениях интервью украинскому ТВ-каналу «Громадське-ТВ». Он подтвердил и кое в чём уточнил свои идеи насчёт мирного урегулирования гражданской войны в Донбассе, и, прежде всего, миротворческой миссии ООН. По сказанному им можно восстановить реальный план США в отношении минского процесса, о наличии которого уже писали эксперты «Ритма Евразии».

Согласно аргументации Волкера, Минские соглашения зашли в тупик по причине полного недоверия конфликтующих сторон друг другу в вопросе безопасности, т.е. прекращения огня и разведения сторон. Отсутствие продвижения в этом вопросе не позволяет Киеву перейти к следующему этапу в выполнении его политических обязательств – введению в действие особого статуса Донбасса, выборам и т.д.

Выйти из этого тупика, по мнению Волкера, можно с помощью миротворцев ООН с широким мандатом. Они должны выполнять три задачи: иметь полный контроль над всей зоной конфликта, а не только по линии соприкосновения, свободно передвигаться по ней; отслеживать отвод тяжелого вооружения в места постоянной дислокации; контролировать российско-украинскую границу.

«Благодаря международной миротворческой миссии мы сможем создать безопасность, предоставить время и пространство для Украины, и она сможет начать выполнять остальные (политические. – Д.В.) условия Минских соглашений», – говорит Волкер. Условием введения миротворцев ООН на территорию Донбасса он, как и Киев, видит «вывод российских войск».

Для лучшего понимания разложим речь спецпредставителя на составляющие. Первое: Волкер говорит о взятии миротворцами под контроль всей территории ДНР/ЛНР, которую называет «зоной конфликта», включая и границу с Россией. Но на территории республик, как и на границе с РФ нет войны. Проблема с безопасностью существует – и остро – как раз на линии соприкосновения. И в ситуации недоверия сторон друг другу миротворцы если и нужны, то только там и нигде более.

Волкер подменяет миротворческие задачи возможной (гипотетической) миссии ООН вооружённой полицейской операцией ООН на территории ДНР/ЛНР. А сами миротворцы в трактовке Волкера будут фактической силовой властью в республиках. Но это уже абсолютно иная миссия.

Второй вопрос в том, что российских войск в Донбассе нет, и Волкер это знает. И, солидаризируясь с киевским режимом, сознательно лжёт.

Далее возникает вопрос о гарантиях. В контексте югославского, косовского и ливийского прецедентов более чем очевидно, что миссия войдёт в договорённости с киевским режимом и подыграет ему в силовой операции по захвату республик с последующим геноцидом русского населения. В киевских верхах открыто обсуждают «хорватский сценарий» подавления Донбасса, а посредников-миротворцев из ЕС или ООН (эти идеи Порошенко высказывал ещё в 2015 году) рассматривают как подручных в деле разоружения ВС мятежных республик. Вашингтон, очевидно, не будет вмешиваться.

Примечательно, что Волкер всячески уходит от вопроса о составе, численности, порядке управления и подчинении миротворческой миссии ООН, призывая сначала положительно решить вопрос с присутствием миротворцев. Но для такого решения названные параметры играют определяющую роль именно с точки зрения необходимых гарантий республикам.

И здесь возникает четвёртый важный вопрос – об отсутствии доверия у ДНР/ЛНР и РФ к посредническим усилиям самих США. Причём это недоверие Волкер планирует преодолевать не путём диалога и совместного поиска оптимальных механизмов выполнения минских договорённостей, а путём давления на Москву с позиции силы. Вот его слова: «...разговоры с Россией напрямую, четкий посыл, что санкции не снимут, а отношения между Россией и США ухудшатся, пока эти вопросы не будут решены, изменят ситуацию... Надеюсь, мы заставим Россию не закрепляться, а, наоборот, выводить свои силы, давая дорогу миротворцам». Очевидно, что с государством такого ранга, как Россия, это не пройдёт, и Волкер, конечно, это понимает. Однако все же на что-то рассчитывает.

Четвёртый вопрос. Посланник Вашингтона считает, что сторонами Минских соглашений являются Россия, Украина и ОБСЕ, а цель соглашений – восстановить контроль Украины над территориями, вышедшими из-под управления Киевом, и провести там выборы. Но Волкер, как бы он ни делал вид, конечно, знает, что РФ, наряду с Германией и Францией, является страной-гарантом Минских соглашений, а участником их являются ДНР/ЛНР, с одной стороны, и киевский режим – с другой. Но поскольку цель Волкера – восстановление территориальной целостности Украины под контролем киевского режима, а значит, и США, то, по его словам, для ДНР/ЛНР в переговорах «места нет».

Характерно, что заокеанский визитер вообще не упоминает в своём интервью о роли Германии и Франции в мирном урегулировании в Донбассе, на их место подставляется ОБСЕ. По сути, он игнорирует нормандский формат как средство согласования позиций гарантов Минских соглашений и киевского режима.

Разумеется, ни о каком незнании сути Минских соглашений или неких заблуждениях у спецпредставителя и речи быть не может. Волкер, безусловно, понимает, что его позиция по миротворцам отрицает Комплекс мер по существу и что с такой позицией у него нет никаких шансов договориться с российской стороной. Следовательно, его нынешняя позиция – сознательная, глубоко продуманная, это часть некоего общего плана в отношении донбасского конфликта и России.

План Волкера представляет собой изощрённую ловушку – подвести под фантазии о «российской оккупации Донбасса» некое подобие реальности, чтобы получить «Минск» наоборот: поставить ДНР/ЛНР на грань военного поражения и вынудить РФ каким-либо образом вмешаться. Для агрессии Киева против ДНР/ЛНР необходимо современное оружие, поставки которого Волкер с сенатором Дж. Маккейном настойчиво лоббируют. Соответствующий проект закона уже принят Конгрессом и ждёт подписи Д. Трампа.

В ситуации, если Россию удастся спровоцировать, её будет удобно обвинить в соучастии в конфликте вместе с киевским режимом и требовать, чтобы дальнейшие переговоры о безопасности велись уже между Москвой и Киевом (республики можно будет на «законном» основании вывести за скобки). Так меняется состав участников урегулирования, «нормандский формат» упраздняется, а России предлагается выход из затруднительной ситуации с сохранением «лица» в виде согласия на капитуляцию ДНР/ЛНР, но перед миротворцами ООН, а не киевским режимом.

В итоге Минские соглашения заменяются новыми с иным перечнем участников конфликта, иным комплексом взаимных обязательств и порядком их выполнения. Киев при этом уже избавлен от политических обязательств в рамках Комплекса мер, власть в ДНР/ЛНР постепенно переходит от миссии ООН к киевскому режиму, который с помощью репрессий и террора «умиротворяет» тех, кто выживет.

Учитывая, что Минские соглашения, сначала первые, а затем и вторые, в свое время спасли проамериканский киевский режим от военного поражения и политического краха, США не заинтересованы в их прямом демонтаже, о чём говорит и Волкер. Но в части политических обязательств они невыгодны ни киевскому режиму, ни США, поскольку обеспечивают существование в составе Украины пассионарного и к тому же автономного пророссийского региона. А это служит разрушению всей русофобской геополитической конструкции США на Украине.

Дмитрий Верховцев

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