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Детали
В Таджикистане мечети «очистят» от выпускников зарубежных вузов
|08.11.2017 11:40:41
Комитет по делам религии Таджикистана распорядился отстранить от должностей имам-хатибов тех, кто получил религиозное образование за пределами государства. На это комитет дал 15 дней. При этом глава Совета улемов Таджикистана Саидмукаррам Абдулкодирзода, который также закончил зарубежный вуз, своей должности не лишится.
Комитет по делам религии и упорядочению традиций и обрядов Таджикистана решил, что необходимо отчистить мечети от тех, кто в свое время получил религиозное образование за рубежом. Данная инициатива, по словам пресс-секретаря Комитета Афшина Мукима, связана с тем, что некоторые выпускники незаконных религиозных вузов для совершения преступлений использовали трибуну мечети.
Между тем, муфтий Таджикистана Саидмукаррам Абдулкодирзода, который одновременно является имам-хатибом Центральной душанбинской мечети им. Ходжи Яъкуба, которая расположена в здании Исламского центра Таджикистана, от должности отстранен не будет, хотя также имеет зарубежное религиозное образование. Саидмукаррам Абдулкодирзода является выпускником Исламского института Таджикистана, Таджикского национального университета и Международного исламского университета Исламабада. Главой Совета улемов он стал в 2010 году.
По словам Афшина Мукима, данное распоряжение касается исключительно тех имам-хатибов, которые обучались незаконно в религиозных учреждения за пределами Таджикистана. Но при этом не уточняется, в каких зарубежных вузах и других религиозных учреждениях Комитет считает обучение незаконным. Например, в свое время гражданам Таджикистана запретили учиться в Египетском университете Аль-Азхар, и все его таджикские студенты были возвращены на родину. Хотя этот ВУЗ считается официальным религиозным учреждением.
К слову, сейчас согласно законодательству граждане Таджикистана могут учиться только в тех религиозных вузах, с которыми было заключено официальное соглашение. На данный момент таких соглашений нет ни с одним зарубежным религиозным образовательным учреждением.
Сам же Абдулкодирзода в беседе с «АП» заявил, что готов покинуть пост, если есть такие требования государства. «Я тоже гражданин Таджикистана, и если есть необходимость покинуть пост, я готов это сделать», - сказал Абдукодирзода.
За последние два года в Таджикистане были осуждены нескольких имама-хатибов, обучавшихся за рубежом. Они были признаны виновными в членстве в запрещенных партиях и движениях.
Летом этого года суд Бободжон Гафуровского района отправил за решетку сразу 7 духовных лиц мечетей Согда, которые были признаны виновными в пропаганде идей запрещенной в Таджикистане организации «Братья-мусульмане».
Суд установил, что шестеро из осужденных являются выпускниками Исламского университета в Медине (Саудовская Аравия) – в конце 90-х они примкнули к религиозной организации «Братья-мусульмане» и до задержания были верны ее идеям. Среди них лишь Махди Болтаев окончил исламское медресе в Ташкенте и имеет гражданство Узбекистана.
Борьба с религиозным образованием за рубежом в Таджикистане началась еще в 2010 году. Тогда стали массово возвращать таджикских студентов из зарубежных религиозных учебных заведений. Это произошло после того, как президент Эмомали Рахмон заявил, что многие исламские центры имеют экстремистскую направленность.
«К сожалению, в большинстве случаев подростки, оставшись без контроля, обучаются там не на мулл, а становятся на путь терроризма и религиозного экстремизма», - сказал тогда Эмомали Рахмон.
На тот момент, как отмечал Комитет по религии, 3 тысячи 650 граждан Таджикистана получали незаконное религиозное образование за пределами республики. Из них 3 тысячи 324 были возвращены на родину.
Сегодня в Таджикистане действует единственный исламский ВУЗ, в котором обучаются 1400 студентов. Официально в стране ранее были запрещены все медресе. Из-за отсутствия здания два года назад была закрыта и единственная исламская гимназия.
По данным Комитета по делам религии, на середину этого года в РТ насчитывалось 3910 мечетей, из них 326 пятничных.
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