Гос­ду­ма да­ла ход за­ко­но­проек­там За­ту­ли­на по пра­вам соо­те­чест­вен­ни­ков

Запись пресс-конференции Константина Затулина

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Улучшим закон о гражданстве!

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Детали

Киев заявил о подрыве склада с боеприпасами в Донбассе


08.11.2017 11:32:43

В пресс-службе украинского штаба АТО сообщили, что в районе аэропорта Донецка на не подконтрольной Киеву территории горел склад боеприпасов. «Последствиями пожара стали взрывы и разлет боеприпасов. Под этот "обстрел" попал Киевский район и северная часть населенного пункта Донецк. Отмечены многочисленные повреждения жилых домов и инфраструктуры города»,— говорится в заявлении пресс-службы в Facebook.

В оперативном командовании Донецкой народной республике (ДНР) сообщили, что пожар возник 5 ноября. Как утверждают власти республики, населенный пункт Опытное, где произошел инцидент, полностью контролируют украинские власти. Причиной возгорания, по версии ДНР, стало нарушение мер безопасности при хранении боеприпасов.

Информации о погибших и пострадавших на данный момент нет. Эвакуация местных жителей не проводилась.

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