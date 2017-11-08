Реинтеграция, перетекающая в разрыв

08.11.2017 11:20:43

Украинские депутаты готовятся внести в законопроект о регинтеграции Донбасса новый пункт, предусматривающий разрыв дипломатических отношений между Киевом и Москвой, сообщают СМИ. Данная инициатива может быть своеобразной вендеттой главы украинского МВД Арсена Авакова на обвинения его сына в коррупции.

Верховная рада Украины может принять решение о разрыве дипотношений с Россией, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Верховной раде. По данным издания, пункт о разрыве дипломатических контактов и закрытии представительств будет внесен в закон о реинтеграции Донбасса. Украинские депутаты рассмотрят законопроект во втором чтении 16 ноября.

Инициатором поправки является депутат от правящей партии «Блок Петра Порошенко» Иван Винник. Однако, как отмечает издание, специфика состоит в том, что Винник де-факто является лоббистом фракции «Народный фронт». «Инициатор этой поправки именно «Народный фронт».

Это своеобразный ответ министра внутренних дел Арсена Авакова, одной из самых влиятельных фигур в НФ, президенту, который не смог или не захотел защитить его сына, задержанного по обвинению в коррупции», — сообщил источник.

Сыну Арсена Авакова Александру вечером 31 октября было официально предъявлено обвинение в коррупции (статья 191 УК Украины: «Растрата, завладение или присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением»). Тогда бывший советник главы украинского МВД Илья Кива, комментируя ситуацию, заявлял, что считает целью происходящего «возможность манипулировать министром и иметь возможность давления на его решение».

В итоге сына главы МВД Украины суд все же выпустил, выбрав для него меру пресечения в виде личного обязательства. Авакова-младшего обязали также носить электронный браслет, сдать загранпаспорт и являться в правоохранительные органы при первой необходимости.

Внесением в законопроект поправки о разрыве дипотношений с Россией Аваков и его команда вставляют палки в колеса отношениям Порошенко с Соединенными Штатами.

Как отмечают источники «Ъ», закон «о реинтеграции Донбасса» США намеревались представить России «как свидетельство доброй воли и конструктивного подхода Киева». С новыми же формулировками сделать это будет абсолютно невозможно и наложит неприятный отпечаток на грядущие 13 ноября в Белграде переговоры спецпредставителя Госдепартамента США Курта Волкера и помощника российского президента Владислава Суркова.

«С американцами в ходе визита Волкера проговаривался другой вариант — реинтеграция, но не разрыв. Не исключено, что они будут недовольны», — говорит один из собеседников издания.

Однако личная вендетта главы украинского МВД не является лишь «спусковым крючком». По словам источника «Ъ», нагнетаемые в последние годы на Украине антироссийские настроения давно уже сформировали социальный запрос на разрыв дипломатических отношений между Киевом и Москвой.

«Безусловно, наша фракция поддержит поправку Винника. Разрыв с Россией сегодня — лакмусовая бумажка, позволяющая определить «свой--чужой»», — говорит депутат от Радикальной партии Игорь Попов.

«Парламентарии не могут не поддержать разрыв отношений со страной, признанной агрессором. Сегодня это своеобразный тест на выживание в украинской политике», — говорит другой депутат от партии «Народный фронт».

6 октября Верховная рада Украины в первом чтении приняла законопроект «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», известный также как закон «о реинтеграции Донбасса». Президент Украины Петр Порошенко подписал документ 7 октября.

«Закон определяет, что Украина в стремлении к восстановлению территориальной целостности остается преданной мирному урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основе принципов и норм международного права и Устава ООН», — говорится в сообщении президента Украины, опубликованном на его официальном веб-сайте. До принятия законопроекта в первом чтении в него были внесены некоторые поправки. В частности, из документа были удалены упоминания о минских соглашениях. В новом варианте текста упоминание минских соглашений заменено на резолюцию ООН по Донбассу.

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