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Детали
СМИ узнали, что Украина собирается разорвать дипотношения с Россией
|08.11.2017 11:17:04
Который год в Киеве звучат призывы к полному «разводу» с Москвой, и вот уже депутат от правящего «Блока Петра Порошенко» Иван Винник предложил внести в пресловутый закон «О реинтеграции Донбасса» поправку, подразумевающую официальный разрыв дипломатических отношений Украины с Россией.
Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в украинском парламенте, которые предпочли остаться анонимными. По их словам, рассматривать закон о «реинтеграции Донбасса» в очередном чтении нардепы Незалежной будут 16 ноября, и большинство из них готовы документ поддержать.
Если закон и поправки Винника к нему будут приняты, а дипотношения с нашей страной разорваны, по мнению собеседников издания, представлять интересы Украины в России, скорее всего, будут Белоруссия или Швейцария.
Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.
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