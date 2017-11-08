СМИ узнали, что Украина собирается разорвать дипотношения с Россией

08.11.2017 11:17:04

Который год в Киеве звучат призывы к полному «разводу» с Москвой, и вот уже депутат от правящего «Блока Петра Порошенко» Иван Винник предложил внести в пресловутый закон «О реинтеграции Донбасса» поправку, подразумевающую официальный разрыв дипломатических отношений Украины с Россией.

Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в украинском парламенте, которые предпочли остаться анонимными. По их словам, рассматривать закон о «реинтеграции Донбасса» в очередном чтении нардепы Незалежной будут 16 ноября, и большинство из них готовы документ поддержать.

Если закон и поправки Винника к нему будут приняты, а дипотношения с нашей страной разорваны, по мнению собеседников издания, представлять интересы Украины в России, скорее всего, будут Белоруссия или Швейцария.

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