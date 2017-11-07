Константин Затулин: Мы должны принять решение об отмене позорных актов 54-го года

07.11.2017 16:24:33

Константин Федорович Затулин Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ

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Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ

6-7 ноября в г. Ялта, в Крыму, в историческом Ливадийском дворце, где в конце Второй Мировой Войны состоялась «Крымская конференция», предопределившая развитие послевоенного мира, прошла традиционная конференция народной дипломатии «Крым в современном международном контексте».

На конференции обсуждалась роль гражданского общества и народной дипломатии в развитии сотрудничества Республики Крым со всеми странами мира, расширение диалога культур и религий, укрепление связей общественных организаций с мировым сообществом.

Одним из участников конференции был депутат Государственной Думы, руководитель Института стран СНГ Константин Затулин. Приводим полную стенограмму его выступления:

"Уважаемый Сергей Валерьевич, Владимир Андреевич, Георгий Львович, дамы и господа, товарищи! Это очень символично, что сегодня за день до столетия русской революции в этом Ливадийском дворце на фоне портретов последнего российского императора и его жены проходит форум друзей Крыма.

Я вспоминаю, что именно в этом зале весной 2014 года мы проводили встречу, была немножко другая конфигурация в зале, но зал был тот же. Мы встречались с представителями старейших русских родов, эмигрантов, которые когда-то, уходя из Крыма в 21-м году после кровопролитной Гражданской войны, говорили, что они уходят не из Крыма, а уходят из России. И когда они вновь вернулись после возвращения Крыма на родину в Россию, они говорили: «Вот теперь мы вновь вернулись в Россию, потому что до сих пор Крым, откуда наши предки уходили в эмиграцию, принадлежал другой стране».

Я хочу сказать, что конечно Владимир Андреевич Константинов в значительной степени облегчил задачу сравнения сегодняшних событий, на фоне которых проходят наша встреча. Действительно, десять дней, даже чуть больше, прошло с момента, когда парламент Каталонии провозгласил независимость. Но эти десять дней мир не потрясли в отличие от русской революции, потому что если вы жадные, богатые и трусливые, вы никогда в жизни не добьетесь своей независимости. А Крым шел к самоопределению в течение всех лет пребывания в независимой Украине. Я не буду повторять историю 54-го года. Я считаю, что мы должны обязательно в Государственной Думе, и в Совете Федерации такая инициатива уже однажды прозвучала, как законодательная власть в стране, которая является продолжателем и преемником Советского Союза, принять решение об отмене этих позорных актов 54-го года, потому что мы уже устали слышать, что в 2014-м году мы забрали чью-то землю, забрали чье-то море и лишили Украину ее родного, дорогого и ей принадлежащего, что является полнейшей неправдой, исторически и фактически.

Уважаемые коллеги, является ли пример с Каталонией основанием для того, чтобы сказать: вот вы знаете, право наций на самоопределение – оно как-то уходит в архив, оно невозможно в сегодняшних обстоятельствах. Да нет же конечно! Потому что если мы не говорим об этих обстоятельствах, та попытка каким-то образом играть принципами самоопределения или территориальной целостности становится беспринципной. В течение 24-х лет с момента как распался Советский Союз, Крым пребывал вопреки своей воле в составе другого государства. И я должен сказать, конечно, огромное спасибо долготерпению населения Крыма, к какой бы нации они не принадлежали, люди, живущие в Крыму, но они оказались в межгосударственных отношениях, между Россией и Украиной, заложниками этих российско-украинских отношений. Я помню те времена, когда ты выступал где-либо и говорил очевидные вещи, что город-герой Севастополь – это город русских моряков, говорил о том, что Крым – это жемчужина нашей истории и культуры, на тебя смотрели как на человека, который хочет разрушить так называемые братские отношения между Россией и Украиной. Не могут братские отношения быть построены на лжи. Если они построены на лжи, они не братские. И в этом смысле конечно вот этот бронепоезд под названием «Крым» всегда стоял на запасном пути, но мы проявили большое терпение: и мы в России, и те, кто жили в Крыму. В течение двадцати с лишним лет мы надеялись и ждали, что государство, которое называется Украина учтет все эти обстоятельства в своем внутреннем развитии. Как вызнаете, произошло все наоборот.

И позвольте, как сделал уже Владимир Андреевич, что это имеет совершенно разные контексты с тем, что происходит в стране, которая в течение сотен лет Испания существовало, по крайней мере, на Пиренейском полуострове в единстве и в составе одного государства, а сегодня из-за того, что кому-то захотелось жить чуть лучше, началась раскрутка идеи о самоопределении, которая не имеет под собой оснований даже по итогам того референдума, который был проведен 1 октября, поскольку меньшинство проживающих за это проголосовало.

Это разные истории. И история, связанная с самоопределением Крыма также для нас легитимна и законна, как история, связанная с самоопределением Абхазии и Южной Осетии, Карабаха и Приднестровья, которые выражали многократно свое желание жить по-другому, жить в условиях, когда их права не нарушены.

Я не буду долго говорить. Хочу лишь сказать, что Государственная Дума безусловно держит все вопросы, связанные с развитием Крыма в центре своего внимания, в Государственной Думе, как и в Совете Федерации, работают посланцы Крыма. Я вот сижу здесь на первом ряду с моим другом Русланом Бальбеком, который работает депутатом Государственной Думы VII созыва вместе со мной и с моими коллегами, это представители Крыма в Государственной Думе и они используют всякий повод, чтобы напомнить о необходимости уважать интересы крымчан, учитывать их и так далее.

Я убежден на самом деле, что Крыму нужны друзья. Кто себе не ищет друга, самому себе тот враг. Вы помните, это сказал известный, правда, не русский, а грузинский писатель Шота Руставели давным-давно, эта истина никем не опровергнута. И конечно это событие очень важно.

Нужно ли сегодня бороться за то, чтобы санкции были сняты и с Крыма, и с России? Конечно, нужно. Нужно выступать принципиально за то, чтобы этого не было, но это, прежде всего, как мне кажется, добрая воля тех людей, которые живут в этих странах, чтобы правда, наконец, восторжествовала. Но, может быть, я кого-то разочарую или с кем-то поспорю, я скажу: нужно ли нам сегодня говорить, что нам необходимо признание того, что Крым в Российской Федерации? Уважаемые коллеги, нам не нужно этого признания международного, нам не нужно признания того, что Крым находится в России. Это естественный процесс, и мы не считаем нужным добиваться каких-либо признаний. Я должен вам сказать откровенно. Мы не рассматриваем вопрос, надо ли признавать Техас в составе Соединенных Штатов, Калифорнию или Аляску. Хотя, Аляска, как мы знаем, была странным образом передана… Мы этот вопрос не ставим. Также мы не ставим вопрос о признании Крыма. Это факт, исторический факт. И если сегодня Крыму нужны друзья, они нужны для того, чтобы решить задачи, нужно строить эту работу на всех уровнях.

Я вот только что встречался в Москве в ходе конференций, которые сейчас проходят, с, например, князем Никитой Лобановым-Ростовским, который издал книгу «Гримальди и Крым», вспоминая о тех временах, когда этот княжеский род, владеющий сегодня Монако, дважды укрывался в Крыму от преследования и спасся благодаря тому, что в средние века вынужден был из Генуи какое-то время находиться в Крыму.

Я хотел бы сказать, что археологические экспедиции, которые можно было бы проводить, совместные, скажем русско-греческие, русско-итальянские, всякие иные, ученые к этому стремятся, давайте это сделаем. И я убежден, что есть много других инициатив, которые могли бы быть сегодня применены, в том числе по инициативе друзей Крыма, для того, чтобы Крым вновь засверкал в международном контексте культурном и всяком ином.

Что касается возможностей, поверьте мне, Российская Федерация все свои возможности направит на то, чтобы Крым был витриной российского благополучия, так и будет!"

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