В Госдуме рассказали, почему решение Хрущева передать Крым Украине было незаконным

07.11.2017 15:15:46

Константин Федорович Затулин Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ

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Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ

Отмена советских законодательных актов о передаче Крыма в состав Украинской ССР положит конец всем претензиям Киева на полуостров. Такое мнение накануне озвучил в Ливадийском дворце первый заместитель председателя комитета ГД РФ по делам СНГ Константин Затулин.

«Я считаю, что мы должны в Государственной думе и Совете Федерации, как законодательная власть в стране, которая является продолжателем и преемником Советского Союза, принять решение об отмене актов 1954 года. Потому что мы устали слышать, что в 2014 году мы забрали чью-то землю, море и лишили Украину ее родного, дорогого и ей принадлежащего, что является полнейшей неправдой — исторической и фактической», — заявил депутат в ходе международной конференции «Форум друзей Крыма».

Федеральное агентство новостей обратилось к Константину Затулину за дополнительным пояснением по данному вопросу. Прежде всего, парламентарий отметил, что, по большому счету, вопрос о территориальной принадлежности Крыма был закрыт и исчерпан еще в 2014 году. Тогда подавляющее большинство крымчан проголосовали за возвращение своего полуострова в состав России. Столь показательные результаты крымского референдума убедили многих в России, что нет нужды «возвращаться к прошлому» и обсуждать крымскую тему в каком-то еще ракурсе.

«Я отдаю должно этому подходу, но должен сказать, что на практике все последние годы мы сталкиваемся с агрессивной риторикой украинской стороны, которая базируется на том, что Крым, Ялта и Севастополь — это исконные земли Украины, всегда ей принадлежащие и незаконно отобранные Россией. На несведущих людей — особенно на представителей общественности в Западной Европе — подобные заявления производят определенное впечатление», — пояснил Затулинв беседе с корреспондентом ФАН.

Упразднение решение 1954 года выбьет почву из-под ног наиболее русофобски настроенных киевских ораторов. Отмена советских актов — также полностью оправдана с легальной точки зрения. Все же при их принятии Президиум Верховного совета СССР допустил массу юридических ошибок.

«Попросту говоря, из процедуры принятия решения о передачи Крыма в состав УССР выпало целое необходимое звено. Более того, изменение границ союзных республик должно было сопровождаться опросом общественного мнения или референдумом. Но никто в Президиуме не потрудился узнать у наших дедов, отцов и матерей, простых советских граждан, что они думают на этот счет. Передать Крым Украине было незаконным и волюнтаристским решением. Сегодня это решение является поводом для всего рода инсинуаций в отношении России», — продолжает парламентарий.

Денонсация советских актов 1954 года, считает Затулин, заставит многих задуматься об оправданности и легитимности претензий официального Киева к России и Крыму. «Конечно, я не имею в виду людей, которые заведомо настроены против Российской Федерации и уверены, что все, что она делает, — это зло. Я также не берусь говорить за Украину, о том, что такое решение ее отрезвит. Тем не менее даже на Западе есть еще большое число людей, которые сомневаются в том, кому именно должен принадлежать Крым, и не особо хорошо разбираются в данном вопросе. Для них, по крайней мере, отмена советских решений 1954 может стать основанием поддержать волеизъявление крымчан и признать полуостров российским. Это мое абсолютное убеждение», — подчеркивает первый зампред думского комитета по делам СНГ.

«Я знаю, что власти Крыма поддерживают меня в этом вопросе. Я, конечно, намерен провести консультации и во фракции (Константин Затулин принадлежит к партии «Единая Россия» — ред.), и в Госдуме. Но, мне кажется, нет ничего экзотического и запретного в том, чтобы вернуться к вопросу актов 1954 года даже спустя много лет. Россия является правопреемником Советского Союза. Значит, Федеральное собрание Российской Федерации — единственный законодательный орган, который вправе обсуждать данную тему», — подводит итог Константин Затулин.

Напомним, что в 1954 году первый секретарь ЦК КПСС Никиты Хрущева выступил с инициативой вывести Крым из состава РСФСР и передать его УССР. Президиум Верховного совета СССР поддержал предложение главы советского государства и передал Крым Украине своим решением от 19 февраля того же года. Алексей Громов Источник

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