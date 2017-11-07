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Детали
Верховная рада отказалась увольнять Авакова
|07.11.2017 15:04:50
Депутаты Верховной рады отказались уволить главу МВД Украины Арсена Авакова, проект постановления на этот счет поддержал 31 парламентарий при необходимых 226.
Инициаторы отставки в проекте постановления указывают, что Аваков ответственен за провал процесса аттестации правоохранителей, в том числе реформирования нацполиции и МВД в целом Кроме того, указывается на несостоятельность органов внутренних дел Украины при Авакове в вопросе обеспечения безопасности граждан страны и борьбы с криминалитетом, передает РИА «Новости».
В тексте законопроекта отмечается, что показатели по самым распространенным преступлениям во время работы Авакова выросли на 30%, уровень раскрытия в то же время упал на 10% относительно прошлых лет.
Указывается и на причастность Авакова к коррупционному скандалу, в котором замешаны бывший замминистра внутренних дел и сын Авакова.
Глава фракции «Народный фронт» в Раде Максим Бурбак заявил, что инициатива отправить в отставку Авакова является спланированной кампанией против партии, которая многим «сидит поперек горла» после того, как Арсений Яценюк в 2014 году стал премьером. Подобные инициативы он назвал попыткой «толкнуть Украину в бесконечный политический кризис и досрочные выборы».
Напомним, в октябре сын Авакова был задержан по делу о закупке армейских рюкзаков.
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