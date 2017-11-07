США просят Украину не вносить свою резолюцию по миротворцам

07.11.2017 13:33:54

США предложили Украине не вносить конкурирующую резолюцию относительно миротворческой миссии ООН в Донбассе в ответ на российскую инициативу, сообщил специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

"Украина несколько лет назад привнесла идею о размещении миротворческой миссии ООН на востоке Украины. В то время Россия не была готова изучить это. Когда Россия представила свою идею в сентябре, Украина была готова выйти со своим собственным предложением... Мы обсудили это и с Украиной и сказали: "Давайте не выдвигать конкурирующую резолюцию, давайте попробуем начать дискуссию о принципах, о том, что должна делать эффективная миротворческая миссия. И посмотреть, можем ли мы достичь договоренности", - сказал американский дипломат на брифинге в Вашингтоне.

Как сообщает Госдеп, К.Волкер отметил, что сейчас ведутся дискуссии о принципах и элементах миссии ООН.

"Мы обсуждаем принципы и элементы, которые должны быт в будущей резолюции Совета безопасности ООН. И если мы сможем договориться - это будет лучший вариант для продвижения вперед", - пояснил К.Волкер.

По его словам, США, помимо России и Украины, ведут дипломатические дискуссии и координацию с Францией и Германией, как партнерами по Нормандскому формату, а также Великобританией и Швецией, которые являются членами Совбеза ООН в данный момент.

По мнению К.Волкера, чтобы миротворческая миссия была эффективна, необходим контроль над всей территорией Донбасса для наблюдения за перемещением тяжелых вооружений и для контроля участка российско-украинской границы.

"Мы пытаемся посмотреть, возможно ли создать условия для (размещения - ИФ) миротворческих сил ООН, чтобы контролировать территории на востоке Украины. Это позволило бы восстановить доверие между сторонами, по крайней мере - к международным силам ООН, и это создало бы возможность для Украины продвинуться вперед в реализации Минских соглашений, в частности, в проведении выборов, что в данный момент они сделать не могут", - цитирует К.Волкера Госдеп.

Спецпредставитель также сказал, что на 13 ноября запланирована его третья встреча с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

"У меня было две встречи с моим коллегой Владиславом Сурковым... Посмотрим, сможем ли мы достичь прогресса. И у меня будет третья встреча с ним в Белграде 13 ноября", - добавил американский дипломат.

По его утверждению, сейчас в неподконтрольных Киеву районах Донбасса все решения принимает Россия, поэтому именно на взаимодействии с российской стороной К.Волкер намерен сосредоточить усилия.

"Как я сказал, тот, кто принимает решения, - это Россия, и я думаю, что мне нужно направить усилия США на это - напрямую взаимодействовать с РФ", - добавил дипломат.

Он также заявил, что готов посетить Донбасс, когда в регионе будет восстановлена безопасность. "Если мы достигнем безопасности и мира для всех людей на востоке Украины, русскоязычных и украиноязычных и для всех других, и у нас будет реализация Минских соглашений, будет восстановлен суверенитет Украины, я бы хотел посетить как Луганск, так и Донецк, для того чтобы посмотреть что эти территории восстанавливаются", - сказал К.Волкер.

Кроме того, он сообщил, что в вопросе предоставления Украине оборонного вооружения нет подвижек. По его словам, Вооруженные силы Украины находятся в хорошей форме.

"За последние три года Украина столкнулась с конфликтом на своей собственной территории. Она производит самостоятельно много вооружения и проделала большую работу по восстановлению своих военных сил после 2014 года, когда они были разбиты. Они были хорошо восстановлены. Они в хорошей форме", - добавил К.Волкер.

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