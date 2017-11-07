«Ситуация на Украине и судьба Минских соглашений»

07.11.2017 13:28:11

2 ноября в Институте стран СНГ состоялся Круглый стол, организованный отделом Украины, который был посвящен насущной теме последнего времени – «Ситуация на Украине и судьба Минских соглашений». Эксперты обсудили наиболее острые вопросы по данной тематике и вместе попытались дать прогнозы относительно дальнейшего развития ситуации.

В мероприятии приняли участие сотрудники Института стран СНГ – Жарихин Владимир Леонидович (заместитель директора и руководитель отдела Украины), Борисова Ольга Александровна (научный сотрудник отдела Украины) Фролов Кирилл Александрович (руководитель отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом).

В ходе дискуссии приняли участие и приглашённые эксперты, в частности – Корнилов Владимир Владимирович (Политический эксперт), Соловьев Эдуард Геннадьевич (Заведующий сектором теории политики ИМЭМО), Александров Михаил Владимирович (Эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО), Безпалько Богдан Анатольевич (Заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ), Лавров Роман Иванович (Журналист), Гущин Александр Владимирович (Доцент РГГУ), Дудчак Александр Васильевич (Экономист), Калита Владимир Николаевич (Доцент Московского авиационного института), Шеслер Лариса Виленовна (Председатель Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины), Сыткенков Максим (Руководитель всеукраинской общественной организации "Народный приговор"), Школа Оксана (Журналист), Корсакова Любовь Александровна (Председатель координационного совета Международный союз антифашистов).

Модератором дискуссии выступил Жарихин Владимир Леонидович.

Жарихин Владимир Леонидович выступил с основным докладом, в котором подробно рассказал о текущей военно-политической и экономической ситуации на Украине. По мнению докладчика, политическая нестабильность в стране может легко привести к досрочным выборам или вовсе очередному «Майдану». Отдельное место в докладе занимала проблема Минских соглашений. Минские соглашения более не функционируют и нуждаются в переработке, более того, украинская сторона никогда не выполняла поставленные условия и стремилась подтолкнуть самопровозглашённые республики к невыполнению и нарушению соглашений. Кроме того, последние события приводят к тому, что Россия становится активной стороной в конфликте. Отсутствие согласия между сторонами привело к регрессу всех переговоров. Вся ситуация вернулась на три года назад.

Экономическая ситуация на Украине так же оставляет желать лучшего. Средняя заработная плата в стране равна показателям в средней части Африки.

В ходе доклада говорилось и о рисках для СНГ при сохранении и возможном увеличении санкций по отношению к России.

Отдельное место в ходе доклада занимал вопрос текущей информационной войны. В данный момент для жителей Украины отсутствует доступ к Российским СМИ. Отсутствие возможность в получении альтернативной информации приводит к росту числа граждан Украины негативно настроенных по отношению к России. По мнению В.Жарихина, российские СМИ делают значительную ошибку, приглашая украинских экспертов с антироссийскими взглядами. Приглашение подобных «поперечников» приводит к распространению таких взглядов в стране.

Корнилов Владимир Владимирович продолжил доклад и представил 16 вариантов сценариев для Украины. Данные варианты предусматривали как худшие варианты для России, так и более выигрышные.

Худшим вариантом является сдача всех позиций Россией – возвращение Крыма и отказ в поддержке ДНР и ЛНР. Подобный сценарий в дальнейшем может привести к полной дестабилизации в стране.

Следующим сценарием была названа частичная капитуляция России, которая выражалась в обмене республик Донбасса на Крым.

Иной сценарий – обмен ДНР и ЛНР на Крым условии выполнения Минских соглашений.

Рассматривался вариант вынесения вопроса Крыма за скобки общемировой дискуссии, в результате вопрос республик Донбасса забывается и снова поднимается вопрос возвращения Крыма.

Следующим вариантом было названо полноценное выполнение Минских соглашений.

Далее – Хорватский сценарий, при котором Россия объявляет прекращение поддержки Донбасса, что приведет к началу боевых действий. После введения миротворцев во Львов данный сценарий замораживается.

Был озвучен вариант введения миротворцев ООН на Донбасс по украинскому сценарию – на границу с Россией.

В противовес к предыдущему – введение миротворцев по российскому сценарию.

Следующим сценарием было названо сохранения статуса-кво – Украина считает Крым и Донбасс частью своей территории, но не предпринимает активных действий по их возврату. Этот сценарий не является положительным для России.

Возможен неприятный вариант шантажа в Приднестровье, который начал уже осуществляться.

Был озвучен вариант дезинтеграции Украины и разделение страны на несколько частей.

Была озвучена перспектива смены украинского руководства силовым путем при поддержке России.

Одним из вариантов было названо признание независимости республик Донбасса.

Кроме того, говорилось и о присоединении ДНР и ЛНР к России. В данном случае в Донбассе проходит референдум, на котором подавляющее большинство населения высказывается за присоединение региона к России. После чего Москва по Крымскому сценарию торжественно объявляет возращение Донбасса в состав Российского государства. Этот сценарий возможен только в случае резкого обострения в Донбассе и полной дезинтеграции Украины.

Были рассмотрены варианты точечных ударов по позициям украинских боевиков. Россия в ответ на неоднократные провокации со стороны диверсионных групп Украины и отдельных боевых подразделений в ответ на широкомасштабную операцию в Донбассе наносит ряд точечных ударов против позиций украинских силовых подразделений.

Как вариант было названо начало широкомасштабной войны с Украиной. Несмотря на все дипломатические меры, Россия и Украина начинают широкомасштабную войну между собой.

В выводе было озвучено, что России не следует ожидать отмены санкций в случае разрешения конфликта. Кроме того, ни один из положительных сценариев не сможет быть выигрышным без грамотного идеологического вмешательства.

Перечисление данных сценариев привело к бурной дискуссии, в ходе которой каждый из участников мероприятия выразил свою позицию.

Корсакова Любовь Александровна и Шкода Оксана описали текущие события на Донбассе. На данный момент линия разграничения может проходить через населенные пункты, или же вовсе в районах, где невозможно осуществлять контроль. Линия разграничения сузилась до нескольких метров, даже меньше чем 50. К этой линии разграничения вдоль Донецкой границы уже привезли летальное оружие, идет укрепление боевой техникой, идет наращивание живой силы.

Михаил Владимирович Александров высказал свое мнение по вопросу Минских соглашений и вариантов развития Украины.

Гущин Александр Владимирович отметил, чтовыполнениетолькоодного изложенного сценария для Украины невозможно, необходимо объединять несколько в более крупный.

Шеслер Лариса Виленовна выразила позицию, что Минские соглашения вовсе потеряли свой статус, а любая смена власти все равно приведет к русофобским настроениям.

Дудчак Александр Васильевич выразил позицию о необходимости прекращения контактов с Президентом Украины, так как он не имеет реального воздействия на страну.

Лавров Роман Иванович подробно описал ситуацию в украинских СМИ как до начала конфликта, так и после.

Соловьев Эдуард Геннадьевич и Калита Владимир Николаевич выразили свое отношение к позиции России в вопросе Минских соглашений и урегулирования конфликта на Донбассе.

Фролов Кирилл Александрович высказался о вопросе украинского национализма и причинах его возникновения.

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