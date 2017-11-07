Литва просит 50 миллиардов евро для Украины

07.11.2017 13:10:24

В Сейме Литвы представили проект финансовой помощи Украине. Литовские власти просят у Евросоюза 50 миллиардов долларов на развитие украинского малого бизнеса. Литовский «план Маршалла» для Украины будет презентован на саммите «Восточного партнерства», и Вильнюсу впору готовиться к очередному дипломатическому унижению: никто не даст таких денег одной из самых коррумпированных стран в мире, которую аудиторы самого ЕС признали самой коррумпированной страной Европы.

План финансовой помощи Украине, инициированный литовскими политиками, 6 ноября был представлен в Сейме Литвы послам стран — участниц программы «Восточного партнерства» ЕС. Литовские народные избранники ничего не просят для Литвы, зато Украине со следующего года предлагают выплачивать 5 миллиардов евро ежегодно в течение 10 лет.

То есть всего на финансовую поддержку идущей в Европу «молодой демократии» предлагается потратить 50 миллиардов евро.

Благодарные украинские союзники подчеркивают, что благодаря усилиям Литвы «план Маршалла» для Украины из чисто литовского стал общеевропейским проектом. «Я бы хотел подчеркнуть, что сначала это был план Литвы для Украины на 2017–2020 годы, а затем это стало европейским планом, вновь благодаря усилиям Литвы. Этот план имеет особое значение для Украины, и не только для Украины, поскольку то, что происходит в Украине, важно не только для наших граждан, но и для всего континента, всего демократического мира», — заявил на презентации «нового плана Маршалла» посол Украины в Литве Владимир Яценковский.

Украинский посол несколько преувеличивает: если Литва предлагает общеевропейский проект финансовой помощи Украине, то это не значит, что вся Европа его поддерживает. Предлагает-то не Европа, а Литва, которая привыкла ставить на «европейскую солидарность», прося денег в Брюсселе, и у которой одной 50 миллиардов, конечно, в помине нет.

Поэтому литовские политики и дипломаты предложат скинуться на Украину всем Евросоюзом — Литва будет добиваться, чтобы ее проект финансовой помощи Киеву получил поддержку на ноябрьском саммите «Восточного партнерства» в Брюсселе.

Уже сейчас можно сказать, что шансы литовской инициативы быть одобренной союзниками по ЕС стремятся к нулю.

Евросоюз никогда не станет вкладывать в Украину такие огромные деньги, потому что его же структуры признали «Незалежную» самой коррумпированной страной Европы.

«Несмотря на усилия по проведению реформ, Украина всё еще воспринимается как самая коррумпированная страна в Европе», — было заявлено в вышедшем в конце прошлого года отчете Европейского суда аудиторов. Европейские аудиторы подчеркнули, что коррупционные интересы по-прежнему влияют на формирование общественной политики, а «олигархические кланы продолжают оказывать доминирующее влияние на экономику, политику и СМИ Украины».

В том же отчете Европейского суда аудиторов (ЕСА) ставится под сомнение эффективность выделения Киеву больших сумм денег. Аудиторы ЕСА политкорректно намекнули в своем докладе, что выделяемая европейцами финансовая помощь попросту разворовывается властями Украины. «Помощь Евросоюза Украине оказала ограниченное влияние, и, несмотря на импульс для проведения реформ, достигнутые до сих пор результаты остаются хрупкими».

Вывод аудита ЕС: до завершения структурных антикоррупционных реформ в сфере государственного управления Украине больших денег лучше не давать.

Литовские политики с их предложением выделять Киеву по 5 миллиардов евро ежегодно в течение 10 лет после таких выводов европейского аудита могут только стать посмешищем на саммите «Восточного партнерства» в Брюсселе.

Вся финансовая помощь ЕС Украине с 2007‑го по 2015 год составила 1,6 миллиарда евро в грантах и 3,4 миллиарда евро в кредитах. Литва же предлагает выделить Киеву только на поддержку малого и среднего бизнеса 50 миллиардов евро. На поддержание малого бизнеса хотят давать деньги властям страны, которую Transparency International в прошлом году включила в пятерку самых коррумпированных стран Европы и Центральной Азии, а Ernst & Young в этом году назвала самой коррумпированной в мире.

По заявлениям литовских деятелей видно, что они понимают всю сомнительность своего предложения для европейских партнеров, но всё равно предложат выделить Киеву 50 миллиардов. Позориться им не привыкать. «Нам очень важно, чтобы помощь, которая попадает в Украину, была бы эффективной, чтобы доноры охотно выделяли для этого средства, чтобы их не пугали проявления бюрократии и коррупции, которые еще имеются. Одновременно мы видим, что время не является нашим союзником, ведь люди устали: от войны, от бюрократии, от лишений», — сказал после презентации литовского «плана Маршалла» министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Из упоминания в речи министра «доноров» становится ясно, что сама Литва инвестировать в молодую украинскую «демократию» не намерена. Оно и понятно. Во-первых, откуда у Литвы такие деньги? Во-вторых, в Вильнюсе привыкли паразитировать на странах-донорах и вести себя как домашняя кошка, которая думает, что еда в миске сама собой появляется.

Посчитали, что украинским союзникам на развитие малого бизнеса нужно 50 миллиардов, — положите, Германия и другие «доноры», Украине 50 миллиардов. Есть ли у Евросоюза такие деньги, дальновидно ли давать их стране, в которой какой-нибудь казак Парасюк в любой момент может устроить третий «майдан», — не наша забота. Деньги-то не наши.

Из-за абсолютной безответственности и катастрофического непонимания реальности литовскими «экспертами» по Украине и другим бывшим советским республикам неизбежно повторяются дипломатические провалы и международное унижение Литвы.

Самый большой позор был, конечно, на Вильнюсском саммите четыре года назад. Но и грядущий саммит «Восточного партнерства», на котором Литва предложит дать 50 миллиардов евро на развитие малого бизнеса правительству одной из самых коррумпированных стран мира, достойно продолжит традицию международного унижения.

А унизительнее всего то, что если европейские союзники с гомерическим хохотом отвергнут литовский проект, то для Литвы это будет самым благоприятным исходом.

Потому что если вдруг его примут, то литовцам придется впрягаться в обеспечение Украины 50 миллиардами вместе со всеми и платить ей деньги из своего национального бюджета. А из Брюсселя, который и так в последнее время раз за разом отказывает Вильнюсу в еврофондах, после принятия Евросоюзом на содержание Украины Литва больше не получит не цента.

Масштаб «заботы» литовских политиков о собственной стране и ее интересах потрясает воображение. Авторы «плана Маршалла» для Украины — экс-премьеры Литвы Андрюс Кубилюс и Гедиминас Киркилас — пообещали украинским друзьям, что в случае реализации их проекта экономика Украины будет расти на 8% в год. О том, как быстро будет расти в таком случае экономика Литвы, они и словом не обмолвились. И правильно: на кой чёрт Кубилюсу и другим «ландсбергистам» Литва?

Александр Носович

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