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Рубрика / Политика
В Госсовете РК поддержали идею отмены актов 1954 года о передаче Крыма УССР
|07.11.2017 12:50:11
Замглавы Госсовета Крыма Ремзи Ильясов поддержал идею отменить указ президиума Верховного совета СССР, по которому полуостров передали Украинской ССР.
Накануне депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Россия как преемница Советского Союза должна отменить акты 1954 года. Это, по его мнению, позволит пресечь разговоры, что россияне "забрали чью-то землю".
"Идея имеет права на жизнь и, наверное, это стоит принять для морального удовлетворения, но для западных стран это не будет являться основанием прекратить свои политические игры и риторику вокруг Крыма", — сказал РИА Новости Ильясов.
Он подчеркнул, что Россия не должна кому-то доказывать, что Крым — ее часть. "Это реалии, которые не подлежат обсуждению", — добавил вице-спикер.
По словам Ильясова, необходимо сконцентрировать усилия на преодолении санкций, наложенных западными странами против полуострова.
Крым вошел в состав Украинской ССР указом президиума Верховного совета СССР от 19 февраля 1954 года. Такой шаг обосновывался "общностью экономики, территориальной близостью и тесными хозяйственными и культурными связями между Крымской областью и УССР".
Указ часто называют личной инициативой первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва. После распада СССР Крым остался в составе Украины. Несколько раз на полуострове предпринимались попытки провести референдум о независимости, однако Киев объявлял эти инициативы неконституционными.
Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.
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