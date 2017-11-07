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Детали
В Госдуме считают, что отмена актов 1954 года о Крыме положит конец претензиям Киева
|07.11.2017 12:32:17
Константин Федорович ЗатулинПервый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ
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Отмена советских актов 1954 года о передаче Крыма в состав Украинской ССР положила бы конец любым притязаниям на полуостров со стороны соседнего государства, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
"Крым шел к самоопределению в течение всех лет пребывания в независимой Украине, - сказал он в понедельник на международной конференции "Крым в современном международном контексте. Форум друзей Крыма". - Я считаю, что мы должны в Государственной думе и Совете Федерации, как законодательная власть в стране, которая является продолжателем и преемником Советского Союза, принять решение об отмене актов 1954 года. Потому что мы устали слышать, что в 2014 году мы забрали чью-то землю, море и лишили Украину ее родного, дорогого и ей принадлежащего, что является полнейшей неправдой - исторической и фактической"
По его словам, в течение 24 лет с момента распада СССР Крым "вопреки воле пребывал в составе другого государства". "Я должен сказать огромное спасибо за терпение населению Крыма", - отметил Затулин.
Передача и возвращение Крыма
В 1954 году по инициативе первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Крым был передан в состав Украинской ССР (указ Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1954 года).
Как разъяснили в 2015 году в Генеральной прокуратуре России, решение о передаче Крыма не соответствовало Конституции РСФСР и Конституции СССР. В разъяснении отмечалось, что Президиум Верховного Совета СССР не обладал соответствующими полномочиями.
11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя.
16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ.
О форуме
В Ялте в понедельник проходит международная конференция "Крым в современном международном контексте. Форум друзей Крыма". В мероприятии принимают участие порядка 90 иностранных гостей из 30 стран (Китая, Сирии, Южной Осетии, стран Европы), в их числе политические деятели, представители общественности и сферы культуры, бизнеса и СМИ.
Ранее сообщалось, что 22 апреля 2017 года по итогам Ялтинского международного экономического форума был создан Международный клуб друзей Крыма, который объединяет политиков и бизнесменов. По словам организаторов, клуб должен помочь Крыму выйти из ситуации информационной блокады, в которой полуостров оказался после введения в отношении него санкций.
Участники конференции обсуждают роль народной, общественной дипломатии в восстановлении и налаживании международного сотрудничества. На форуме будет представлен доклад экспертов о юридической легитимности общекрымского референдума о воссоединении с Россией. По мнению правительства Крыма, это будет способствовать распространению в мире правдивой информации о жизни на полуострове и свободном выборе крымского народа в марте 2014 года.
Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.
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