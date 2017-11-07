Забытый урок советской государственности Приднестровья

07.11.2017 12:01:22

В текущем году исполняется 100 лет Октябрьской революции. Споры об истинном значении этого события, да и в целом о плюсах и минусах советского периода не утихают и по сей день на пространстве бывшего СССР. Вместе с тем, для Приднестровья советское прошлое не просто объективная реальность, а еще и опыт построения первой государственности, к которому полезно обратиться и сегодня.

Истоки молдо-приднестровского конфликта

12 октября 1924 года в составе Украинской ССР была образована Молдавская Автономная Советская Социалистическая Республика, просуществовавшая с 1924 вплоть до 1940 года. Упраздненное буквально за год до начала Великой Отечественной войны, это территориальное образование сегодня практически забыто. Несмотря на это, МАССР стоит в одном ряду с созданными в составе Советского Союза автономиями Нагорного Карабаха, Абхазии, Южной Осетии, Крыма – иначе говоря, территориями, вокруг которых «на излете» СССР (а впрочем, и в постсоветскую эпоху) предстояло развернуться драматическим событиям. Территория Молдавской АССР фактически повторяет границы современного Приднестровья – едва ли менее суверенной страны, чем остальные постсоветские государства.

Знакомые с проблемой МАССР историки и эксперты сегодня сходятся во мнении о том, что создание молдавской автономии в составе Советской Украины в 1924 году преследовало исключительно политические цели. Так, сегодня доподлинно известно, что число этнических молдаван, проживавших на левом берегу Днестра, искусственно преувеличивалось инициаторами создания автономии, в числе которых был и небезызвестный Григорий Котовский.

Сведения о якобы большом количестве молдавского населения на территории Приднестровья использовались лишь в качестве официального аргумента в пользу создания автономии, а цели проекта Молдавской АССР были далеки от идеалистичного желания учесть самобытность молдавского этноса. По факту автономия создавалась в качестве центра «мягкой силы», источника влияния на соседнюю Бессарабию, оккупированную Румынией. Активное индустриально-техническое и культурное развитие левобережья Днестра, то есть территории Молдавской АССР, создавало привлекательный образ cоветского государства для жителей откровенно отсталой на тот момент румынской Бессарабии. Кроме того, территория автономии выступила укрепленным и инфраструктурно развитым плацдармом для сил РККА, освобождавших Бессарабию от румынской оккупации в 1940 году.

Таким образом, на деле МАССР рассматривалась лишь как инструмент для возвращения потерянной в 1918 году Бессарабии, а потому прекратила свое существование сразу после достижения этой цели. Решением Союзного центра территории МАССР и освобожденной Бессарабии были директивно объединены в Молдавскую Советскую Социалистическую Республику, при этом левобережье Днестра, потеряв какие-либо полномочия, стало донором предприятий, технологий и кадров для остальной части новообразованной республики.

Как итог, Молдавская ССР со столицей в Кишиневе просуществовала 50 лет и по праву считалась «райским уголком» Союза благодаря мягкому климату, огромному количеству рабочих мест и в целом высокому уровню развития всех сфер жизни. А на волне распада СССР эта кажущаяся идиллия обернулась сначала гражданским противостоянием, а затем и войной, сопровождавшейся массовой гибелью мирного населения и повсеместным нарушением прав человека со стороны официального Кишинева.

Сегодня на Днестре де-факто существуют два государства: Республика Молдова и Приднестровская Молдавская Республика, территориально повторяющая созданную в 1924 году МАССР. Закономерно, что именно итоги советского эксперимента под названием «Молдавская Автономная ССР» позволяют пролить свет на истоки молдо-приднестровского конфликта и понять, почему он по сей день остается неурегулированным.

Объективные причины

В первую очередь, важно учитывать, что исключительно политические, инструментальные мотивы создания МАССР не отменяют того факта, что левобережье Днестра действительно обладало уникальной историей и неповторимым этническим многообразием, и потому на деле являлось если не автономией, то как минимум отдельной культурно-исторической общностью.

С одной стороны, эти земли никогда не были частью Бессарабии – молдавская государственность в той или иной форме на Востоке всегда ограничивалась Днестром. С другой стороны, с конца 18 века Российская империя активно заселяла отвоеванную у Порты территорию Приднестровья как собственно русскими крестьянами, так и болгарами, немцами, армянами и другими народами, а также создавала для земель вдоль Днестра особые, благоприятные условия хозяйственной деятельности.

В результате по состоянию на 1917 год Приднестровье представляло собой высокоразвитый регион с выгодным географическим положением и существенно отличалось от Бессарабии в социально-экономическом и этнокультурном плане. А тот факт, что с 1918 по 1940 год Бессарабия и Приднестровье и вовсе существовали в разных государствах, только усугубил имеющиеся различия.

Таким образом, на момент директивного объединения в рамках Молдавской ССР в 1940 году современные Молдова и Приднестровье принципиально отличались по целому ряду параметров. В этом смысле единая Советская Молдавия фактически была искусственным объединением, способным существовать лишь при наличии мощнейшего цементирующего фактора в виде центральной власти и коммунистической идеологии. При этом наличие такого фактора, как показывает опыт МССР, вовсе не гарантирует, что с течением времени составные части такого государственного проекта удастся «унифицировать».

В этом смысле весьма показательно, что граница между современной ПМР и Республикой Молдова повторила историческую границу МАССР и Бессарабии, за исключением правобережного города Бендеры, который по своему культурно-историческому облику объективно тяготел к Приднестровью, нежели к Молдове.

Единственный путь

Причина, по которой конфликт Республики Молдова и Приднестровья не удается урегулировать уже 27 лет, заключается как раз в том, что подход международного сообщества к окончательной формуле примирения Кишинева и Тирасполя изначально нежизнеспособен, так как предполагает создание очередного искусственного объединения в рамках границ пресловутой Молдавской ССР со столицей в Кишиневе.

При этом никакого наднационального проекта сродни СССР, который мог бы обеспечивать хотя бы формальное единство Приднестровья и Молдовы, в ближайшее время не просматривается. С другой стороны, предотвратить повторение очередного конфликта даже в рамках такого объединения может лишь равный статус обеих его сторон в качестве суверенных государств.

Таким образом, единственный действенный путь эффективного урегулирования конфликта между Республикой Молдова и Приднестровьем – давно назревшее официальное международное признание ПМР в качестве независимого государства, для чего сегодня объективно существуют все предпосылки.

Во-первых, ПМР уже давно выступает самостоятельным участником международных отношений, о чем свидетельствуют регулярные и системные контакты Приднестровья как с зарубежными дипломатами, так и с полномочными представителями международных организаций, включая ООН, ОБСЕ, Совет Европы и т.д.

Во-вторых, Приднестровье за 27 лет окончательно оформилось в суверенную страну с собственной, уникальной моделью государственного устройства, своей экономикой, правовой, финансовой и банковской системами. Фактически, сегодня по всем параметрам ПМР гораздо проще формально признать, чем пытаться переформатировать под некое единое с Молдовой государство.

В-третьих, для признания Приднестровья созданы все юридические предпосылки, включая нормы международного права, результаты приднестровских референдумов о независимости, а также многочисленные прецеденты возникновения на рубеже 20-21 веков новейших государств, включая Косово, Южный Судан, Восточный Тимор и т.д.

В завершение следует напомнить, что 23 июня 1990 года Верховный Совет ССР Молдова принял Декларацию о независимости страны, в которой, в том числе, говорилось о верховенстве законов Молдовы над союзными. Как следствие, молдавские парламентарии еще 27 лет назад фактически признали незаконным создание Молдавской ССР в 1940 году, так как решение об образовании этой союзной республики являлось правовым актом СССР. Таким образом, Верховный Совет Молдовы автоматически «откатил» юридический статус составных территорий МССР на 50 лет назад, когда Бессарабия не была частью Советского Союза, а Приднестровье обладало собственной государственностью в формате Молдавской АССР.

Дмитрий Васильев

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