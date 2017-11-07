Вандалы залили цементом Вечный огонь в Киеве

07.11.2017 11:40:24

Неизвестные вандалы залили цементом Вечный огонь в Киеве.

Сообщается, что утром, 7 ноября на линию 102 поступило сообщение от прохожего, рассказавшего, что Вечный огонь залит цементом.

Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили, что огонь действительно залили цементом, а рядом оставлены восемь пустых ведер.

Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

Источник

Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.