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Детали

Вандалы залили цементом Вечный огонь в Киеве


07.11.2017 11:40:24

Неизвестные вандалы залили цементом Вечный огонь в Киеве.

Сообщается, что утром, 7 ноября на линию 102 поступило сообщение от прохожего, рассказавшего, что Вечный огонь залит цементом.

Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили, что огонь действительно залили цементом, а рядом оставлены восемь пустых ведер.

Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

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