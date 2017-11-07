В Минске прошли слушания «Октябрьская революция и судьбы Русского мира»

07.11.2017 11:11:22

Сто лет назад произошло событие, которое в корне изменило направление развития не только народов, входивших в состав Российского государства, но и всего человечества. Октябрьская революция оказала огромное воздействие и на судьбу белорусского народа. Эти вопросы были в центре внимания общественных слушаний «Октябрьская революция и судьбы Русского мира», которые прошли в Минске накануне юбилейной годовщины этого знаменательного события. В слушаниях приняли участие историки, обществоведы, политологи, общественные деятели и представители общественности.

В ходе обсуждения и завязавшейся дискуссии была затронута самая широкая полоса вопросов от событий периода от Февраля до Октября, до причин разрушения СССР и социалистического лагеря и перспектив развития марксизма и революционной теории в современном мире. Была также затронута такая важнейшая проблема как отношение международного антифашистского и народно-демократического движения к России и российской доктрине многополярного мира.

В начале слушаний выступил Председатель Республиканского гражданского комитета Патриотического общественного объединения «Отечество» В. Б. Зеликов, который рассказал о своем видении предыстории и развития революционных событий в России, о полной драматизма истории Советской державы, которая за время своего существования прошла гигантский путь от крестьянской страны с разрушенными гражданской и мировой войнами промышленностью и сельским хозяйством до высокоразвитого государства, проложившего человечеству дорогу в космос и приручившего атом для нужд человека.

По мнению выступавшего, одной из главных причин гибели советского государства было перерождение в послесталинскую эпоху партийной верхушки, которая оставаясь на словах приверженной идее социальной справедливости, на деле превратилась в закрытое сообщество с мещанско-мелкобуржуазным взглядом на мир. В итоге на вершине власти оказался пропитанный духом смердяковщины типичный «мещанин» с ограниченным политическим кругозором и отсутствием ответственности за судьбу государства и народа.

Доктор философских наук Л.Е. Криштапович обратил внимание на кризис. В котором находились общественные науки в последний период существования СССР. Фактически был предан забвению главный метод марксистско-ленинского учения – диалектика. Научный коммунизм был превращен в нежизненную догму не способную к развитию. После разрушения СССР в мире резко возросло не только количество несправедливости, но и едва ли не средневекового мракобесия. И это при том, что в настоящее время происходит прорывное развитие естественных наук и технологий.

В научно-техническом отношении мир стремительно меняется на наших глазах. На этом фоне удручающе выглядит положение в области общественных наук. На смену псевдокоммунистическому пришел либералистский догматизм, толкающий человечество на крайне сомнительный путь технологического рабства. Человеческая цивилизация нуждается в современной теории построения справедливого общества, главным методом познания в которой будет диалектика.

Председатель Международного общественного объединения «За Родину, за Сталина!» В.В. Драко отметил, что в послевоенное время Запад сделал серьезные выводы из победы Советского Союза над ударной силой западного империализма гитлеровским рейхом и успешного восстановления советского народного хозяйства после разрушительной и опустошительной войны. Властители капиталистического мира осознали, что если ничего не менять в отношении людей труда, то революционные изменения неизбежны. По этой причине произошла т.н. социализация капитализма. В ведущих капиталистических странах изменилась социальная политика, которая позволила заметно сгладить противоречия между трудом и капиталом. Казалось, что был найден рецепт социального партнерства в капиталистическом обществе.

Однако после ликвидации социалистического лагеря и разрушения СССР в западных странах началось наступление на социальные завоевания трудящихся. Эта же тенденция присутствует и в постсоветских странах. В связи с чем вопрос о социальной справедливости становится все более насущным.

В своем выступлении представитель Института стран СНГ в Республике Беларусь Н.М. Сергеев заметил, что в целом мирное развитие человеческой цивилизации в послевоенный период было обусловлено военно-стратегическим равновесием, существовавшим между двумя мировыми центрами силы – СССР и США. После геополитической катастрофы 1991 года США, оказавшись единственной сверхдержавой попытались навсегда закрепить свое доминирование на планете путем окончательного раздробления постсоветского пространства, а точнее исторической России.

Со стороны западных фондов и прочих финансовых структур выделяются большие средства на насаждение в постсоветских странах различных форм русофобии и формирование у местных общественных и политических элит местечково-эгоистического мировоззрения. Отсюда черепашьи шаги в деле строительства Союзного государства и многочисленные проблемы, возникающие в рамках Евразийского экономического союза и ОДКБ. Особенно ядовитые плоды подобная политика дала на Украине. Эта часть исторической Русской земли ввергнута в губительную братоубийственную «руину».

В сложившихся обстоятельствах вопрос о построении социально-справедливого общества неразрывно связан со справедливыми отношениями на международной арене. Последнее же возможно только на основе многополярного мироустройства, за которое активно выступает Российская Федерация. Поэтому важнейшей задачей всех патриотически настроенных сил в Республике Беларусь является всемерное содействие упрочению Евразийского экономического союза, ОДКБ и Союзного государства, реальное построение которого возможно только на основе идеи Русского мира.

После выступлений состоялось общее обсуждение поставленных в них проблем. Помимо того, участники слушаний выражали полную поддержку героическому народу Донбасса в его справедливой борьбе против киевского русофобского пробандеровского режима. Была высказана уверенность в том, что никаким черным силам (в какие бы благие одежды они не рядились) не дано вырвать украинский народ из лона великой Русской цивилизации и что Украина сбросит ярмо хунты и построит новое государство на основе свободы и народной демократии.

Отдел Белоруссии Института стран СНГ

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