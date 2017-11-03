Ищут диверсантов

03.11.2017 15:30:16

По фактам диверсий на двух газопроводах и линии электропередачи на юге полуострова следственный отдел управления ФСБ России по Крыму возбудил три уголовных дела по ч.1 ст. 281 УК РФ (диверсия).

"Уголовные дела возбуждены по фактам. Задержанных, обвиняемых, подозреваемых пока нет", - сказал "Интерфаксу" представитель пресс-службы УФСБ по Крыму.

Власти Крыма 1 ноября сообщили о повреждении двух газопроводов и опоры ЛЭП в окрестностях Ялты и Алушты, не исключив, что это была диверсия. Без голубого топлива осталось около 3 тыс. человек.

"При обследовании газопроводов были обнаружены пробоины размером 0,5 метров от неустановленного внешнего воздействия", - сообщала пресс-служба ГУП РК "Крымгазсети".

Между тем, эксперты, опрошенные Interfax-Russia.ru, рассуждая о предполагаемых участниках диверсии, видят в текущей ситуации украинский след.

"Беспокойство и опасность для Крыма только внешнее. В этом плане ничего не изменилось, есть признаки второго раунда террористической атаки со стороны Украины на Крым. В этот раз, судя по всему, вовремя поймать диверсантов не удалось. Значит теперь нужно продумывать более тщательно схемы и способы охраны тех трубопроводов и тех линий электропередачи, которые есть в Крыму", - считает член экспертного совета фонда "Институт социально-экономических и политических исследований" политолог Алексей Зудин.

По его словам, не исключено, что этот случай - повторение старой схемы, когда летом 2016 года на Крым были совершены попытки нападения украинских диверсантов.

"Мы помним, что предыдущие случаи говорят о том, что это украинские военные. Тогда Украина самоуверенно от всего этого отказывалась. Не исключено, что может повториться старая схема. Остается гипотетическая вероятность, что это действуют добровольческие батальоны. Но эта вероятность, на мой взгляд, крайне мала", - говорит Interfax-Russia.ru политолог.

По его мнению, повреждение газопроводов и ЛЭП - это показательная акция с локальным эффектом.

"Об этом написали СМИ, был резонанс. В конце концов, мы сейчас это обсуждаем. Я думаю, что нужно дождаться результатов расследования", - призывает Алексей Зудин.

Он убежден, что российско-украинские отношения нормализуются только в тот момент, когда сменится власть на Украине.

"И поменяется на гораздо более ответственных, прежде всего перед своей страной, людей. Нынешняя власть на Украине основана на очень сильном конфликте. Конфликты разрешаются по-разному. Есть такой способ разрешения конфликта как выгорание. К сожалению, это один из наиболее мучительных способов. Тем не менее, для украинской ситуации, как мне кажется, он достаточно реальный. Выгорание, нежели другие способы, гораздо более надежно ликвидирует основы источников конфликта. Правда, выгорание наступает не скоро", - объясняет Алексей Зудин.

Отвечая на вопрос, может ли на Украине после Петра Порошенко появиться достойный лидер страны, политолог склоняется к версии, что Украина скорее потеряет территориальную целостность, чем там появиться независимый президент.

"Один из возможных сценариев развития событий - это утрата Украины нынешней территориальной целостности и ее раздел в той или иной форме. Мы знаем, что российское руководство последовательно выступает за сохранение территориальной целостности Украины несмотря ни на что. Но, к сожалению, как вариант распада и раздела, это один из наиболее вероятных вариантов", - сказал Алексей Зудин.

В свою очередь заместитель директора Института стран СНГ, политолог Игорь Шишкин не сомневается, что виновными в произошедшей диверсии в Крыму являются киевские власти.

"По-моему, очевидно – это киевский режим. Это же не первая попытка диверсионно-террористического акта на территории Крыма. Зачем далеко ходить и искать следы марсиан, когда украинский режим открытым текстом заявляет, что находится в состоянии войны с Россией, и цель этой войны - возврат Крыма. Почему мы считаем, что это только красивый оборот речи?", - удивляется Игорь Шишкин.

По его мнению, полагаться только на работу спецслужб в такой ситуации ни в коем случае нельзя.

"Прекрасно работают наши спецслужбы, сколько раз эти диверсии предотвращались. Но здесь полагаться только на спецслужбы нельзя. Ни одна спецслужба не обеспечит 100% защиту от режима, который засылает диверсантов раз за разом", - говорит Interfax-Russia.ru эксперт.

Он убежден, что украинские власти будут использовать любые средства в этой войне, и не исключает, что после Крыма могут случиться диверсии и в других регионах России.

"Дальше они могут пойти в другие регионы нашей страны. Когда они это отрицали? Пока это говорят на уровне всевозможных Ярошей (украинский общественно-политический деятель националистического толка Дмитрий Ярош – ИФ). Ведь это достаточно серьезные представители силовых кругов Украины. Они же заявляют о том, что перенесут диверсионно-террористическую деятельность на территорию России в целом. Почему мы считаем, что когда они говорят о войне, они будут взрывать только в Крыму? Такое мнение отдает инфантилизмом", - считает политолог.

Он также считает, что России нужно изменить отношение к текущей ситуации.

"Нашей стране стоило бы осознать, что с нами воюют. А когда с нами воюют, то самыми грозными заявлениями МИДа ограничиться невозможно, как и невозможно обеспечить безопасность с помощью спецслужб, какими бы они совершенными не были. Россия - это не маленький мальчик, это великая держава. Возможности обеспечить свою безопасность больше чем достаточно", - убежден Игорь Шишкин.

Он говорит, что ранее никакой реакции со стороны российских властей в истории с украинскими диверсантами не последовало.

"Помните, что у нас уже несколько раз брали украинских диверсантов, и было абсолютно точно доказано, что они засланы из Киева. Были перестрелки с нашими пограничниками, были убитые. Реакции не было пока никакой. Были только слова", - говорит политолог.

Причины такого поведения российских властей, по его мнению, кроются в ожидании реакции других стран.

"У нас была постоянная установка, что это само собой рассосется, что киевский режим в следующую весну или следующую осень обязательно рухнет. Все у нас стали большими поклонниками китайской мудрости, что нужно спокойно сидеть на берегу и ждать, что труп твоего врага проплывет сам. У нас очень надеялись и надеются до сих пор, что проблемы нашей безопасности решат за нас другие страны. Тот же Евросоюз осознает, что с нами выгодно сотрудничать и поймет, что такое киевский режим. Помните, Трамп большую сделку с нами собирался заключить. Где-то полгода все ждали, что на блюдечке принесет Киев и свергнет этот режим. Все эти надежды были абсолютно несостоятельны", - считает Игорь Шишкин.

По его мнению, Москва должна выработать другую стратегию в отношении Киева.

"Та тактика и та стратегия, которые применялись последние три года, показала, что это путь в никуда. Этот теракт, пока без человеческих жертв, тому наглядное подтверждение. Если так будет продолжаться, таких терактов будет еще больше. Какие будут последствия - мы не знаем. Остается только надеяться на изменении стратегии", - заключил эксперт.

Олег Пименов

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