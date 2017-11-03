Константин Затулин поздравил газету «Ноев Ковчег» с 20-летием

03.11.2017 15:10:54

Уважаемые коллеги и друзья!

От имени Института стран СНГ и себя лично поздравляю вас с 20-летним юбилеем газеты «Ноев Ковчег», с которой нас связывает плодотворное творческое сотрудничество!

«Ноев Ковчег» – не беспристрастный наблюдатель. Но поставив во главу угла интересы российско-армянской дружбы, судьбу Армении и интересы армян в России, ваша газета не опускается до необъективных оценок и примитивной пропаганды в духе узколобого национализма. Этого хотелось бы пожелать и иным изданиям в России и за рубежом.

Мы ценим тот вклад, который газета «Ноев Ковчег» вносит в развитие российско-армянских отношений, в укрепление дружбы, доверия и понимания между нашими народами.

Желаем «Ноеву Ковчегу» дальнейших профессиональных успехов и процветания, роста читательской аудитории и тиража!

К.Ф. ЗАТУЛИН, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы ФС РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, руководитель Института стран СНГ

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