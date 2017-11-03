«Российско-грузинские отношения: перспективы «перезагрузки»

03.11.2017 15:08:57

31 октября 2017 года в Институте стран СНГ состоялась международная конференция «Российско-грузинские отношения: перспективы «перезагрузки». Её организаторами выступили Институт стран СНГ и Общественная организация ДИАЛОГ. Целью этого мероприятия являлся всесторонний анализ возможностей и условий, при которых возможно вывести российско-грузинские отношения на качественно новый уровень.

Конференцию открыли заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев и председатель Общественной организации ДИАЛОГ Юрий Навоян.

С докладом «Есть ли у России интересы в Грузии и нужна ли Москве «мягкая сила»?» выступил по скайпу из г. Телави (Грузия) директор «Института Евразии» (Тбилиси) Гулбаат Рцхиладзе. Он проанализировал состояние научно-экспертных контактов между политиками и представителями аналитических исследовательских структур Грузии и России, выделил ряд недоработок и упущений в подготовке и организации встреч между ними, а также представил свое видение причин и возможных негативных последствий в случае, если их уровень, практическая направленность и интенсивность сохранят имеющуюся тенденцию к снижению.

В докладе «Внешняя политика Грузии в контексте региональной безопасности» председатель общественной организации ДИАЛОГ Юрий Навоян представил хронологию формирования и изменения внешней политики Грузии, начиная с момента распада СССР до наших дней, с выделением наиболее актуальных ее ориентиров для каждого периода.

Заместитель заведующего отделом Кавказа Института стран СНГ Сергей Саркисян рассмотрел факторы, определяющие уровень грузино-российских отношений, в динамике их изменений, и то, какое влияние эти факторы могут оказать на внутриполитическую ситуацию в самой Грузии, а также на ее отношения с Россией и с государствами Южного Кавказа.

Директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона Виктор Анатольевич Надеин-Раевский выступил с докладом о политике Турции в регионе Ближнего Востока в целом, и о ее влиянии на грузино-российские отношения.

Старший научный сотрудник Центра изучения Кавказа, Центральной Азии и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН РФ Александр Скаков рассмотрел роль и место Абхазии и Южной Осетии в системе российско-грузинских отношений, динамику изменений их отношений с официальным Тбилиси, а также отметил низкую вероятность открытия сквозного железнодорожного сообщения через Абхазию.

Эксперт Центра изучения Кавказа, Центральной Азии и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН РФ Андрей Арешев в своем докладе «Перспективы нормализации российско-грузинских отношений» обратил внимание на идущие реформы в Вооруженных силах Грузии, их связь с текущим ухудшением экономической ситуации в стране, а также на резкую активизацию ее отношений с военно-политическим блоком НАТО.

В ходе последовавшей за докладами свободной дискуссии, участники мероприятия продолжили обсуждение наиболее острых проблем, которые мешают нормализации грузино-российских отношений. В частности, было обращено внимание на необходимость наращивания экспертного обмена мнениями вне зависимости от состояния и уровня официальных отношений между нашими странами.

Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Грузии (1996-2000 г.г.) Феликс Иосифович Станевский высказал мнение, что подобные мероприятия должны носить регулярный характер и иметь прикладной аспект, например, в виде рекомендаций заинтересованным государственным структурам и экспертным организациям.

Руководитель Центра постсоветских исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Александр Крылов отметил, что после непродолжительного улучшения отношений между Тбилиси и Москвой ввиду прихода к власти в Грузии «Грузинской мечты» и некоторой активизации экономических связей между двумя странами, сейчас имеет место возврат грузинского руководства к более жесткой риторике в отношении РФ. В этой ситуации Москва «взяла паузу», предложив, таким образом, Тбилиси более четко определиться со своим видением перспектив отношений с Россией.

Президент Фонда «Единение русского и грузинского народа», доктор экономических наук Владимир Хомерики вместе с Гулбаатом Рцхиладзе детально обсудили роль и место грузинской диаспоры в РФ в вопросе установления прочных и дружественных отношений между народами России и Грузии, а также в урегулировании политических проблем между нашими странами. Они констатировали, что потенциал этого перспективного стабилизирующего ресурса далеко не исчерпан, и можно быть использован более эффективно на благо обоих государств.

В своем выступлении независимый эксперт Рубен Заргарян обратил внимание на территориальные претензии Турции к Грузии. В частности, в Турции нередко издаются карты с искаженной линии границы с Грузией.

Президент Центра общественно-политических исследований Алексей Александрович Махлай указал, что так называемый «косовский прецедент» дал России повод для признания Абхазии и Южной Осетии. А США, подтолкнув президента Грузии Михаила Саакашвили на военное противостояние с РФ в августе 2018 года, провели боеспособность ВС России и не ожидали того, что произошло . Аналогичное сейчас происходит на территории Украины.

В целом, участники международной конференции отметили, что перспектива «перезагрузки» российско-грузинских отношений остается весьма туманной. Однако продолжение и активизация контактов между научно-экспертными сообществами, политиками, журналистами и представителями общественности все же могут не только стабилизировать ситуацию, но и улучшить отношения между нашими странами в будущем.

Многие выступавшие высказали необходимость продолжения подобных встреч, на которых ситуация в российско-грузинских отношениях рассматривалась бы детально, глубоко и всесторонне.

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