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Детали
Медведев назвал приоритетную задачу СНГ
|03.11.2017 13:49:53
Противодействие финансированию терроризма остается приоритетом СНГ, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
"Страны СНГ обмениваются информацией в этой сфере, а компетентные органы, конечно, должны оказывать друг другу поддержку", — сказал Медведев по итогам заседания Совета глав правительств стран содружества.
Премьеры сегодня приняли более десяти документов. Среди них — соглашение об обмене данными в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом. Руководители правительств также выступили за консолидацию усилий мирового сообщества для противодействия международным картелям.
В октябре Владимир Путин сообщил, что страны СНГ намерены усилить сотрудничество в области борьбы с терроризмом и отмыванием денег. До этого глава государства указывал на угрозу возвращения в страну воевавших в Сирии на стороне боевиков выходцев из России.
В июле прошлого года президент подписал пакет антитеррористических законов, которые ужесточили наказание за терроризм и экстремизм.
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