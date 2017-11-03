Медведев назвал приоритетную задачу СНГ

03.11.2017 13:49:53

Противодействие финансированию терроризма остается приоритетом СНГ, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Страны СНГ обмениваются информацией в этой сфере, а компетентные органы, конечно, должны оказывать друг другу поддержку", — сказал Медведев по итогам заседания Совета глав правительств стран содружества.

Премьеры сегодня приняли более десяти документов. Среди них — соглашение об обмене данными в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом. Руководители правительств также выступили за консолидацию усилий мирового сообщества для противодействия международным картелям.

В октябре Владимир Путин сообщил, что страны СНГ намерены усилить сотрудничество в области борьбы с терроризмом и отмыванием денег. До этого глава государства указывал на угрозу возвращения в страну воевавших в Сирии на стороне боевиков выходцев из России.

В июле прошлого года президент подписал пакет антитеррористических законов, которые ужесточили наказание за терроризм и экстремизм.

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