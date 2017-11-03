Посла Украины в Белграде обвинили в попытке испортить отношения Сербии и России

03.11.2017 13:45:46

Министерство иностранных дел Сербии обвинило посла Украины в Белграде Александра Александровича в попытках испортить отношения страны с Россией. Об этом заявил государственный секретарь внешнеполитического ведомства Ивица Тончев.

«Я хотел бы обратиться к МИД Украины и правительству Украины с просьбой сообщить Александровичу о недопустимости подобного поведения», — цитирует его РБК.

Тончев добавил, что иначе будут предприняты шаги, обычные в таких случаях.

Поводом для жесткой реакции стало интервью Александровича, который назвал Сербию инструментом в руках России, дестабилизирующим обстановку на Балканах. По мнению дипломата именно Сербия стоит за попыткой государственного переворота в Черногории и разжиганием сепаратистских настроений в Боснии и Герцеговине.

Ранее портал iz.ru сообщил, что вице-президент США Майк Пенс обвинил Россию в попытках дестабилизировать ситуацию на Балканах и организовать государственный переворот в Черногории.

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