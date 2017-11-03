Улучшим закон о гражданстве! далее »
- 15:10:54
- Константин Затулин поздравил газету «Ноев Ковчег» с 20-летием далее »
- 15:08:57
- «Российско-грузинские отношения: перспективы «перезагрузки» далее »
- 13:49:53
- Медведев назвал приоритетную задачу СНГ далее »
- 13:45:46
- Посла Украины в Белграде обвинили в попытке испортить отношения Сербии и России далее »
- 13:40:58
- Узбекистан и РФ подписали ряд документов по расширению сотрудничества далее »
- 13:38:53
- Ильхам Алиев заявил, что у России и Азербайджана не осталось ни одного нерешенного вопроса далее »
- 13:00:31
- Россия и Украина обсудили возобновление сотрудничества по самолетам «Руслан» далее »
-
Удар по США: причины и последствия. Время покажет. Выпуск от 01.11.2017 далее »
-
Недооцениваем ли мы санкции? Время покажет. Выпуск от 01.11.2017 далее »
-
Война закончена: что дальше? Право голоса далее »
-
Особая статья 01.11.2017 далее »
-
Украина: шоу должно продолжаться? Право голоса 30.10.2017 далее »
-
Автономное плавание. 60 минут от 27.10.17 далее »
-
Выступление К. Затулина по ратификации Договора о Таможенном кодексе ЕАЭС далее »
Рубрика / Политика
Посла Украины в Белграде обвинили в попытке испортить отношения Сербии и России
|03.11.2017 13:45:46
Министерство иностранных дел Сербии обвинило посла Украины в Белграде Александра Александровича в попытках испортить отношения страны с Россией. Об этом заявил государственный секретарь внешнеполитического ведомства Ивица Тончев.
«Я хотел бы обратиться к МИД Украины и правительству Украины с просьбой сообщить Александровичу о недопустимости подобного поведения», — цитирует его РБК.
Тончев добавил, что иначе будут предприняты шаги, обычные в таких случаях.
Поводом для жесткой реакции стало интервью Александровича, который назвал Сербию инструментом в руках России, дестабилизирующим обстановку на Балканах. По мнению дипломата именно Сербия стоит за попыткой государственного переворота в Черногории и разжиганием сепаратистских настроений в Боснии и Герцеговине.
Ранее портал iz.ru сообщил, что вице-президент США Майк Пенс обвинил Россию в попытках дестабилизировать ситуацию на Балканах и организовать государственный переворот в Черногории.
Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.