Узбекистан и РФ подписали ряд документов по расширению сотрудничества

03.11.2017 13:40:58

По итогам российско-узбекистанских переговоров в ходе визита премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в республику две страны подписали пакет документов.

В присутствии Медведева и его узбекского коллеги Абдуллы Арипова подписан следующий пакет документов: соглашение между Федеральной службой по труду и занятости РФ и Агентством по вопросам внешней трудовой миграции, меморандум между госкорпорацией "Росатом" и Академией наук Узбекистана о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях, контракт на производство и поставку топлива для исследовательского реактора ВВР-СМ между АО "ТВЭЛ" и Институтом ядерной физики Академии наук Узбекистана.

Также среди документов значатся соглашение по организации финансирования проекта "Производство синтетического жидкого топлива на базе очищенного метана Шуртанского ГХК" в Узбекистане, рамочное соглашение о финансировании инвестиционного проекта "Строительство нефтеперерабатывающего комплекса в Джизакской области" в республике, соглашение о сотрудничестве и установлении кредитного лимита между Российским экспортным центром и АКБ "Узпромстройбанк".

Министерство внешней торговли Узбекистана и Минпромторг РФ подписали меморандумы о взаимопонимании в области лесопромышленного комплекса и технологий переработки отходов производства.

Договор о сотрудничестве заключили также КамАЗ и "Узавтосаноат".

"Узстройматериалы" и "Евроцемент груп" подписали соглашение о порядке реализации инвестпроекта "Строительство нового завода по производству цемента "сухим способом" мощностью 2,4 миллиона тонн цемента в год на сумму 160 миллионов долларов.

Подписано соглашение о создании узбекско-российского центра структурного финансирования между Фондом реконструкции и развития Узбекистана и Газпромбанком.

Дмитрий Медведев прибыл с официальным двухдневным визитом в Ташкент 2 ноября. Российский премьер прилетел в столицу Узбекистана из Пекина, где находился с официальным визитом с 31 октября.

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