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Детали
Ильхам Алиев заявил, что у России и Азербайджана не осталось ни одного нерешенного вопроса
|03.11.2017 13:38:53
Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что на очередной встрече с президентом России Владимиром Путиным, изучая повестку дня двусторонних отношений, "мы обнаружили, что нет ни одного вопроса, который требовал бы своего решения".
Об этом Ильхам Алиев сказал на встрече с заместителем председателя Совета Федерации России, сопредседателем двусторонней комиссии Ильясом Умахановым и председателем Народного собрания Республики Дагестан Хизри Шихсаидовым.
"Существующие между нашими народами тесные связи сегодня успешно развиваются. Вчера вечером на очередной встрече с президентом России Владимиром Путиным, изучая повестку дня наших двусторонних отношений, мы обнаружили, что нет ни одного вопроса, который требовал бы своего решения. Мы просто вспомнили достигнутые успехи – результаты нашего сотрудничества в экономической, транспортной, энергетической, политической сферах - и дали указания соответствующим структурам для определения путей дальнейшего развития отношений. То есть, это показатель такого уровня отношений, когда даже на уровне президентов нет каких-то особых вопросов, требующих своего решения", - сказал президент Азербайджана.
Глава государства отметил, что все вопросы решаются очень успешно.
"Конечно, сегодня Россия и Азербайджан демонстрируют высокий уровень добрососедства, партнерства и надежной дружбы. Ильяс Магомедсаламович и Хизри Исаевич, лично вам принадлежит большая роль. Так как я хорошо знаю, какие усилия вы прилагаете и какой вклад вносите в укрепление российско-азербайджанских отношений, я говорю это абсолютно искренне", — сказал президент Ильхам Алиев.
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