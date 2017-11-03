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Детали
Президент или премьер — кто будет править бал в Кыргызстане
|03.11.2017 13:26:36
С 1 декабря в КР полностью вступит в силу новая Конституция. Редакция Sputnik выяснила, как это отразится не только на системе государственной власти, но и на гражданах.
11 декабря 2016-го прошел референдум по изменению Основного закона страны, самые важные поправки вступят в силу 1 декабря этого года. Предположительно, тогда же вступит в должность новый президент.
Какими будут полномочия главы государства и премьер-министра и изменится ли расклад сил на властном Олимпе — на эти и другие вопросы ответил один из разработчиков новой редакции Конституции, заведующий отделом правового обеспечения аппарата президента Анарбек Исмаилов.
Зачем нужны поправки?
В 2010-2011 годах президент КР имел ограниченные полномочия, а правительство было слабым из-за того, что его могли в любой момент отправить в отставку. Министры каждый день ходили в парламент, в том числе для решения вопросов своего "выживания" на посту. В то же время Жогорку Кенеш не мог быть источником принятия решений.
Президент вынужден был перехватить инициативу и стать центром не только генерации идей, но и их исполнения. Причем некоторые его решения реализовывались на грани фола, что опасно для страны. Поэтому цель поправок — сделать так, чтобы глава государства не мог воспользоваться неразберихой в законодательной и исполнительной власти и вернуться к "суперпрезидентской" форме правления.
В чем суть изменений?
Теперь в Конституции указано, что парламентская фракция может выйти из коалиции только при согласии двух третей своих членов (согласные должны подписаться под этим решением). Ранее такое решение фактически единолично принимал лидер фракции.
Глава правительства сможет уволить нерадивого министра, даже если президент выступит против. Для этого будет достаточно согласия лидеров фракций, входящих в коалицию.
Укрепится ли вертикаль власти?
Премьер-министр может лично назначать и снимать с должности районных акимов, тогда как раньше он делал это по предложению айыльных кенешей (то есть органы местного самоуправлению диктовали кадровую политику государственной власти). Данные поправки уже вступили в силу.
Каким будет правительство?
Глава кабмина и его заместители могут сохранить депутатские мандаты, если они были парламентариями до того, как заняли высокие должности. Таким образом, правительство усилится и начнет заниматься не только оперативными вопросами, но и стратегическими. Возможно, от решения некоторых даже "отодвинут" президента. Созданы все условия, чтобы полномочия кабмина раскрылись в полной мере.
Насколько слабее станет президент?
В рамках Конституции у главы государства остались прежние полномочия, но они будут "ужаты" на уровне законов. Как говорилось выше, многие вопросы, которые контролировал президент, перейдут в ведение правительства, особенно, если сторонники первого не попадут в правящую коалицию ЖК. Например, Алмазбек Атамбаев подготовил концепцию борьбы с коррупцией, а теперь у кабмина появилась возможность самостоятельно предлагать и реализовывать такие программы.
Как это отразится на гражданах?
Ранее президент должен был подписывать законы о бюджете. В результате парламент мог одобрить крайне "популистский" бюджет, несмотря на все возражения правительства, а глава государства обязан был его подписать. Теперь же глава государства в случае обращения премьер-министра может вернуть закон на доработку.
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