Пленные или политические заложники хунты?

03.11.2017 13:18:54

В октябре Киев установил новый антирекорд – сорвал обмен пленными «всех на всех» в Донбассе три раза за месяц вместо обычных двух. В переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию не участвовал Виктор Медведчук, чьей заслугой ранее явились успешные обмены. Удалось ли украинской стороне похоронить надежду узников режима на освобождение вместе с Минскими соглашениями? Или на днях спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер во время встречи с Петром Порошенко в Киеве передал марионетке совсем другие указания?

Еще 21 июня с.г. участники переговоров в Минске объявили о завершении процесса верификации удерживаемых лиц и перспективе скорого обсуждения даты обмена пленными. Но, как писал «Ритм Евразии», 5 июля, во время следующей встречи ТКГ Киев отказался от обязательств, устами представителя Украины в гуманитарной подгруппе Ирины Геращенко заявив, что будет вести переговоры по вопросу обмена пленными только с ОБСЕ и «РФ-оккупантом».

С тех пор украинская сторона четыре месяца срывала обмен под разными предлогами. Больше всего Геращенко и К° понравилось делить удерживаемых лиц на категории, подлежащие и якобы не подлежащие освобождению.

«Для нас вполне понятно, что все означает ВСЕ, а вот украинская сторона продолжает деление списков на обмен на отдельные подгруппы и категории. Считаем абсолютно неприемлемыми попытки извращенной трактовки пункта 6 Комплекса мер [по выполнению Минских соглашений], который четко прописывает освобождение и обмен всех заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа «всех на всех». Данное политическое решение принято Контактной группой, подписано и главами республик, и украинским президентом, поддержано «нормандским форматом». Других решений, на наш взгляд, быть просто не может», – прокомментировала эти действия Виктория Талакина, пресс-секретарь полномочного представителя ДНР Дениса Пушилина.

Кроме того, украинская делегация в Минске отказалась даже признавать документы Международного комитета Красного Креста и мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине, касающиеся статуса и местонахождения удерживаемых Киевом пленных.

СБУ вывела гаранта из процесса?

Снова затеплилась надежда у удерживаемых лиц по обе стороны линии разграничения в начале сентября, когда спецпредставитель Украины по вопросам гуманитарного характера в рамках Трехсторонней контактной группы В. Медведчук заявил о готовящемся обмене пленными в Донбассе в формате «309 на 87».

«Предложили рассмотреть вопрос освобождения 87 разыскиваемых нами украинских граждан. В свою очередь мы готовы рассмотреть вопрос об освобождении 309 лиц, которые разыскиваются ОРДО и ОРЛО (так на Украине принято называть ДНР и ЛНР. – А.Н.)», – сказал В. Медведчук. Примечательно, что аналогичное заявление сделал 5 сентября в телеэфире и советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит.

Увы, и после этого согласовать дату обмена участникам ТКГ не удалось, причем эксперты справедливо связали провал переговоров с приглашением В. Медведчука в ту же СБУ для допроса. «Было бы не лишним напомнить, что... именно благодаря переговорам Медведчука [ранее] удалось освободить из плена более 400 граждан Украины, включая Надежду Савченко. Учитывая, что конфликтующие стороны друг другу не доверяют и ждут подвоха, переговоры требуют особо деликатного подхода, и любые скандалы способны им только повредить. Что, собственно, и произошло – шум из-за вызова Медведчука на допрос в СБУ привел к тому, что вопрос обмена на уходящей неделе вообще не стал обсуждаться. А ведь накануне ничто не предвещало такой поворот событий», – отметил 24 сентября журналист Александр Ростовцев.

Как полагает украинский политолог Олег Хавич, представители Л/ДНР отказались обсуждать упомянутый вопрос, посчитав, что СБУ стремится вывести из процесса человека, выступавшего гарантом успешного обмена. «Реакция ОРДО на публичный вызов ключевого переговорщика в СБУ была прогнозированной, на что явно рассчитывали в спецслужбе», – сделал вывод эксперт.

Карателям – закон, их оппонентам – беззаконие

19 июля в Минске представители Киева не только затягивали обмен пленными, но и подвергли сомнению необходимость проведения полной амнистии для лиц, связанных с конфликтом в Донбассе. В тот же день координатор подгруппы по гуманитарным вопросам от ОБСЕ Тони Фриш сказал, подводя итоги работы, что в вопросе организации обменов необходимо-де достичь политического решения.

«На мой взгляд, в принципе, абсурдно говорить об этом, поскольку политическое решение было принято в сентябре 2014 года», – отметил на брифинге в Луганске полпред ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего, напомнив, что в протоколе от 5 сентября 2014 значится пункт «о недопущении преследования и наказания лиц в связи с событиями на Донбассе».

«Мало того, была первая попытка реализовать эту норму – проект закона соответствующий был внесен на рассмотрение Верховной Рады, 16 сентября 2014 года он был проголосован и так и остался в этой позе, его никто не подписал в Верховной Раде, и дальше на подписание этот документ в администрацию президента не направлялся», – рассказал дипломат.

В свою очередь, полпред России Борис Грызлов заявил, что проведению обмена пленными препятствует отсутствие на Украине действующего закона об амнистии участников событий в Донбассе.

В ответ Киев в нарушение Минских соглашений принял закон об амнистии, под которую подпадают только осужденные боевики «АТО». Украинским военнослужащим, не совершившим тяжких преступлений, хунта разрешила выйти на свободу. В то же время не только не освобождаются жители Донбасса, брошенные за решетку, но и незаконно задерживаются новые лица – об этом постоянно сообщает официальный сайт омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой.

По оперативным данным уполномоченного по правам человека ДНР, по состоянию на 27 октября украинской стороной удерживается 465 человек, в том числе 255, нахождение которых на украинской территории подтверждено, 209, информация по которым отсутствует или уточняется украинской стороной, и 1 человек, по которому подан запрос впервые. В списке на обмен, составленном представителями ЛНР, – более 200 удерживаемых лиц.

И у него на это пять причин

Представители властей Л/ДНР и независимые эксперты называют пять причин саботажа Киевом обмена пленными.

Первая причина – отказывающейся выполнять весь Комплекс мер (за единственным исключением желанного возврата украинским властям контроля над границей!) хунте не с руки делать исключение для пункта № 6. «Его выполнение по большому счету невыгодно ни одной из «партий войны»: если, обменяв, как это предусмотрено соглашениями, пленных по принципу «всех на всех», закрыть тему, то международные посредники станут активнее настаивать на выполнении остальных пунктов. Поэтому, срывая обмен пленными, «партия войны» на самом деле целится в Минские соглашения», – отмечает политэксперт Павел Рудяков.

Причина вторая – продолжение пиара на теме пленных. Так, представители хунты заявляют, что они, дескать, добиваются освобождения «заложников» не щадя живота своего, а виноваты такие-сякие «сепаратисты»-«террористы», именно они блокируют проведение обмена!

Третья – желание СБУ взять процесс обмена пленными под свой полный контроль. Как полагает О. Хавич, именно поэтому и был вызван на допрос в «сбустапо» В. Медведчук.

Четвертая причина, на которую указывает Д. Морозова, – стремление хунты не допустить предания огласке страшной правды о незаконных задержаниях, пытках, нечеловеческих условиях содержания пленных и политзаключенных.

Наконец, пятая причина, которую недавно озвучил глава ДНР Александр Захарченко с оговоркой о личном мнении – украинская сторона не обладает стопроцентным числом верифицированных лиц, поскольку более трети пленных ополченцев погибли в застенках хунты.

Будут дальше Москву обвинять или заставят хунту «Минск» выполнять?

Как видим, причины затягивать обмен пленными у Киева достаточно серьезные для того, чтобы продолжать в том же духе до бесконечности. Но позволят ли это ему заокеанские кураторы? На сей счет нет единого мнения, равно как и по поводу свежего заявления спецпредставителя Госдепа К. Волкера о миротворческой миссии в Донбассе.

«Волкер ожидает, что до конца года будет готова резолюция Совбеза ООН по миротворческой миссии на Украине и, возможно, даже принята», – написал в Facebook после встречи с американским господином депутат Рады Мустафа Найем, добавив, что США исключают возможность участия в такой миссии представителей России.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев подозревает, что К. Волкер «готовит очередную провокацию США в Совбезе». «И эта провокация будет смахивать на ситуации, не связанные с Украиной, когда американцы вбрасывают заведомо непроходные решения по той же Сирии, Ирану, по каким-то другим сюжетам, провоцируя Россию на применение вето. А потом это вето выставляется в качестве доказательства недоговороспособности или даже агрессивности российской внешней политики», – сказал сенатор.

В свою очередь некоторые политологи (Дмитрий Корнейчук, Владимир Скачко и другие) высказывают предположение, будто США внесут в ООН проект резолюции о миротворцах, согласованный с… Россией. Добившись от Москвы уступок, скажем, по КНДР или Ближнему Востоку, после разведения сил на линии разграничения в Донбассе и ввода миротворческой миссии Вашингтон, согласно условиям некоей «большой сделки», заставит Киев выполнять все пункты Минских соглашений, включая обмен пленными.

Что ж, поживем – увидим.

Александр Некрот

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