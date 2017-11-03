Евросоюз не собирается восстанавливать экономику Украины

03.11.2017 13:11:21

Печальная для киевских властей весть пришла из эстонского Таллинна. Здесь в минувший четверг прошла ежегодная ассамблея с участием глав внешнеполитических ведомств стран «Восточного партнёрства» и конференция гражданского общества. В рамках этих мероприятий формировалась, в частности, повестка саммита глав государств «Восточного партнёрства», который пройдет 24 ноября в Брюсселе. По итогам состоявшегося обсуждения в неё не вошёл так называемый «план Маршалла», предусматривающий программу финансовой помощи Украине для восстановления её экономики. Об этом сообщила газета «Европейская правда».

Газета ссылается на слова еврокомиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнеса Хана. Хан получил в Таллинне от главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса разработанный в литовском Сейме проект «Нового европейского плана для Украины» на 2017−2020 гг. Предложение литовцев предусматривает финансирование Евросоюзом «модернизации и экономического развития» Украины на сумму 5 млрд. евро в год.

Литовцы носятся с этим планом с ранней весны. Они даже стали называть его в обиходе весьма амбициозно – «План Маршалла» – по аналогии с американским проектом послевоенного восстановления экономики Германии. По мнению экспертов, корысть Вильнюса, для которого русофобия стала смыслом национальной политики, заключается в том, чтобы создать на Украине мощный форпост борьбы против России.

Литовский «план Маршалла» для Украины вызвал у еврокомиссара откровенное раздражение. Как отметила «Европейская правда», Хан «выразил сомнение в необходимости его («Нового европейского плана для Украины» – ред.) для страны, уровень доверия к институтам которой настолько низок». Из этого газета делает вывод: «Идея провести в начале следующего года конференцию доноров «плана Маршалла» для Украины, скорее всего, также потеряла смысл».

Йоханнес Хан, меж тем, заметил, «в некотором смысле «план Маршалла» для Украины уже действует», что – правда. Первое упоминание о таком плане относится ещё ко времени правления президента Виктора Ющенко. В 2007 году сформировалась группа украинских и западных политиков, чиновников, общественных деятелей, которая поставила цель разработать программу реформ, призванных вывести Украину из зоны экономического сотрудничества со странами Евразии.

В феврале 2008 года инициативная группа передала свои разработки (их тоже обозначили, как «План Маршалла для Украины») на рассмотрение в Агентство США по международному развитию и в Комитет по внешней политике американского Конгресса. Здесь план надолго застрял и вот почему. Дело в том, что к тому времени Соединённые Штаты уже серьёзно вкладывались в Украину. Через программы Госдепартамента США и различные фонды финансировались поддержка и развитие общественных организаций, структур «гражданского общества».

План инициативной группы всё это повторял в буквальном смысле и дополнялся лишь предложениями реформировать систему воспитательных учреждений для детей, лишившихся родителей, и поддержать развитие малого бизнеса через предоставление микрокредитов. Скорее всего, траты на эти программы не входили в планы вашингтонских чиновников и конгрессменов.

После случившегося Майдана было ещё несколько частных инициатив, позиционированных как «План Маршалла для Украины», но все они не получили должной поддержки и дальнейшего развития. Потому что в дело уже включились Международный валютный фонд и Всемирный банк.

У этих институтов западного влияния и их кураторов своё видение преобразований на Украине и свои инструменты принуждения к экономическому и общественному развитию страны по западному образцу. Не остался в стороне от Украины и Евросоюз. Хан об этом напомнил: «Мы взяли на себя обязательства предоставить 12,8 млрд. евро на проведение реформ».

Результатом старания всех этих радетелей о будущем Украины стал выросший до 76,5 млрд. долларов государственный долг. Страна скатилась на 80-е место по привлекательности бизнеса. Вдобавок получила торговый дисбаланс порядка 500-700 миллионов долларов. То есть, в системе международной торговли Украина теперь больше потребляет, чем производит. Для покрытия этого дисбаланса Киев занимает средства на Западе.

Литовские предложения в отличие от других подобных планов примечательны тем, что они направлены исключительно на модернизацию и восстановление экономики Украины. За этим кроется неприятное для Киева признание прибалтийских лимитрофов, что новая постмайданная власть разрушила экономику страны. Ведь, чтобы там не вещали пропагандисты Порошенко, 90 % территории Украины находится вне зоны боевых действий. Там разруху войной никак не оправдать.

Оторвавшись (как было задумано инициаторами строго прозападной ориентации страны) от Евразии, Украина понесла существенные потери. Они нашли своё отражение в разных цифрах. Взять, к примеру, черную металлургию. Она всегда была важной экспортной отраслью. На ней киевские власти мыслили въехать в Европу. Не получилось.

Европейцам продукция украинских металлургов оказалась не нужна. Устроенная на Донбассе блокада разорвала и хрупкие связи с Евразией. Как итог, в текущем году объем производства украинской черной металлургии составляет только половину от высших показателей 2006 года. Даже в сравнении с прошлым годом падение производства в этом секторе украинской экономики оценивается с 12 до 14%.

Это общий случай. Есть много частных. Вот один из них. На днях прекратил работу Николаевский судостроительный завод. Счета предприятия арестованы. Только по заработной плате завод задолжал более 58 миллионов гривен. Нет средств на ведение производственной деятельности.

Причину остановки работы объяснила пресс-служба НСЗ: «Отсутствие государственной поддержки стратегического судостроительного предприятия страны делает невозможным не только его вывод из кризисного положения, но и угрожает его функционированию в целом». Завод надорвался на содержании недостроенного ракетного крейсера «Украина», заложенного на николаевской верфи ещё 33 года назад.

Власть в Киеве обещала компенсировать эти затраты. Потом решила снять с корабля вооружение, а остальное продать (на металлолом) и возместить убытки. Позже выяснилось, что утилизация недостроенного корабля требует новых средств, а их нет. После этого банкротство старейшего судостроительного завода, основанного ещё в восемнадцатом веке, стало практически неизбежным.

В канун этого печального события глава профсоюзного комитета судостроителей в местном интернет-издании «Мой город» заявил о намерении коллектива обратиться за помощью к канцлеру Германии Ангеле Меркель и Папе Римскому Франциску. От отчаяния николаевские бедолаги даже не осознали, что индустриальный потенциал Украины Европе совершенно не интересен.

Как видно из соглашения об ассоциации с Евросоюзом, европейцы рассматривают украинцев лишь в качестве покупателей своих промышленных товаров. Из Украины они готовы взять только сельскохозяйственную продукцию, причём, крайне низкого передела. Хорошо, если это будет просто зерно пшеницы, кукурузы или семечки подсолнечника.

С этими семечками особая история. Украина сейчас вывозит подсолнечного масла на миллиард долларов. География поставок – от Ирана до Алжира, включая страны Евразии. С Европой сложнее. Украинское масло традиционно покупают итальянцы. Остальные готовы брать только семечки подсолнечника (Брюссель настаивает на этом требовании), лишая украинцев даже такой копеечной переработки.

Отношение еврочиновников к Украине, как своему сырьевому придатку, изначально делало не реализуемой инициативу литовцев по модернизации и восстановлению украинской экономики. К этому стоит прибавить, что в Вильнюсе просто не осознают масштаб порушенного на Украине и её реальный потенциал.

Это для Литвы 5 млрд. долларов – деньги. В Киеве другие аппетиты. Достаточно вспомнить, как в 2013 году кабинет Януковича сглотнул 3 млрд. долларов российского кредита, и экономика этого даже не заметила. В начале года потребность Украины в финансах для восстановления индустриального потенциала оценивали немцы. Аналитики из ХДС сошлись тогда на сумме в 100 млрд. долларов.

Эксперты считают её явно недостаточной. Всё-таки падение валового национального продукта Украины оказалось более чем серьезным (с $ 173 млрд. в 2013 году до $93 млрд. – в 2016). Чтобы восстановить украинскую экономику, потребуется в два раза больше средств, чем насчитали немцы. Желающих предоставить такие деньги нет ни в Европе, ни за океаном. Правда, и отталкивать от себя Украину Запад не готов. Не случайно еврокоммиссар Хан, подуспокоившись после первого шока, смягчил свою риторику.

«Нам не выгодно, чтобы наши соседи были беднее европейских граждан, – сказал позднее Хан, – мы хотим, чтобы украинцы имели такой же уровень благосостояния и процветания. Это способствует демократическому развитию и делает рынок страны привлекательным». Хан даже выразил готовность дать Украине денег, «но не без условий».

Еврокомиссар не уточнил, о какой сумме может идти речь, зато потребовал обеспечить безусловное выполнение достигнутых между Брюсселем и Киевом договорённостей. Перечень таких договорённостей большой. Вот только нет в нём места соглашению о восстановлении и модернизации индустриального потенциала Украины. Эта проблема Европу не волнует совсем.

Геннадий Грановский

Источник

Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.