Россия и Украина обсудили возобновление сотрудничества по самолетам «Руслан»

03.11.2017 13:00:31

Россия и Украина провели закрытые переговоры о возобновлении сотрудничества по продлению летной годности самолетов Ан-124-100 («Руслан»).

Ситуация вокруг самолета «Руслан», сложившаяся между Россией и Украиной, может разрешиться тем, что «Антонов» согласится продлить летную годность самолетов компании «Волга-Днепр» в Ульяновске, пишет «Коммерсант» со ссылкой на несколько источников в авиаотрасли.

В ответ украинская сторона получит документы для продления ресурса самолетов Ил-76.

Как пишет издание, в таком варианте есть очевидная заинтересованность обеих сторон, но окончательное решение пока не принято.

Источник подчеркнул, что на данный момент уже есть понимание о стоимости услуг и месте проведения работ.

«Бригада украинского предприятия займется ими на заводе «Авиастар-СП» в Ульяновске», – заявил источник.

Напомним, в сентябре 2016 года украинский госконцерн «Антонов» заявил, что намерен добиваться запрета полетов за пределами России самолетов Ан-124-100 «Руслан».

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