Каталония, Курдистан, Приднестровье: будет ли признание?

03.11.2017 12:26:48

События в Каталонии и Иракском Курдистане, где сторонники независимости победили на референдумах о судьбе своих регионов, снова вывели на повестку дня вопрос о самоопределении народов и целостности государств и необходимости нахождения места таким де-факто странам в системе международных отношений, пишет приднестровское государственное ИА «Новости Приднестровья».

«Любопытно, что политические лидеры этих двух потенциально новых самопровозглашенных государств после проведенных плебисцитов избрали примерно идентичную модель поведения: получив от своих граждан формальный карт-бланш на дальнейшие решительные шаги, они все же предпочли действовать крайне осторожно, заявляя даже о готовности временно «заморозить» итоги референдумов ради диалога с властями пока еще единых стран», — пишет издание.

Такая «пассивная» тактика, как отмечают «Новости Приднестровья», дивидендов им не принесла: «Более того, у центральных властей появились время и «окно возможностей» для ряда энергичных и чувствительных контр-выпадов как политического, так и даже военного (в случае Ирака) плана, которые, как кажется, сделали перспективы независимого существования Каталонии и Иракского Курдистана на текущем этапе довольно туманными. С другой стороны, курдов и каталонцев тоже, в принципе, можно понять: в условиях резкой реакции со стороны центра они пытались снизить градус напряженности, а также «прощупать» международную обстановку на предмет возможной поддержки их будущего суверенитета (которую в результате не получили)».

Издание подчеркивает, что клуб подобных де-факто стран, пока еще не получивших формального дипломатического признания, итак уже довольно велик. «И в последние недели, когда вероятность его очередного пополнения была весьма высока, в международном сообществе вновь активизировалась дискуссия по ряду животрепещущих вопросов, а именно: в каких случаях имеет место самоопределение народа, а в каких страна должна оставаться «единой и неделимой»? Как дальше регулировать отношения новообразованного государства с его бывшей «метрополией» в условиях традиционно высокого риска конфликта между ними? Эти и другие вопросы не утрачивают своей актуальности на протяжении десятилетий, но внятного ответа на них нет. Как нет и работающего, согласованного всеми механизма, который бы обеспечивал беспрепятственное и мирное разрешение ситуаций, связанных с практической реализацией права народов на самоопределение», — отмечает приднестровское официальное издание.

«Пока же решение подобных «кейсов» происходит в сугубо индивидуальном порядке, зачастую в соответствии с сиюминутными геополитическими интересами и амбициями тех или иных вовлеченных глобальных акторов. Или же не происходит вовсе. Тем не менее с каждым годом этот восходящий тренд в системе международных отношений игнорировать все труднее. Растет объективная потребность в его правильном понимании и поиске формул решения сопутствующих кризисных явлений. Здесь представляется важным обратить внимание даже не столько на текущие процессы, сколько на новейшие, но не признанные государства, уже существующие на протяжении многих лет.

В данном контексте одним из наиболее любопытных и характерных примеров выступает Приднестровье или, официально, Приднестровская Молдавская Республика», — добавляют «Новости Приднестровья».

Издание отмечает, что за прошедшие годы Приднестровье состоялось как государство, и каких-либо объективных оснований для того, чтобы отказывать ему в независимости, нет. «Тем не менее международное сообщество продолжает упорно не замечать факт существования приднестровской государственности, повторяя как мантру аргумент о «необходимости соблюдения территориальной целостности Республики Молдова». День ото дня этот аргумент звучит все менее убедительно и рационально, но очевидно, что другие «рецепты», равно как и политическая воля для их выработки и реализации, на сегодняшний день попросту отсутствуют. Международное сообщество держится за устоявшийся статус-кво, надеясь, что ситуация со временем разрешится сама собой», — подчеркивает автор.

«Проблем такая тактика, очевидно, не решит. Вряд ли Приднестровье собирается в обозримом будущем отступиться от столь тяжело доставшегося ему суверенитета, тем более когда за его сохранение выступают подавляющее число граждан. Скорее, наоборот: Тирасполь продолжит настаивать на международном оформлении своего независимого статуса еще сильнее. Именно на это, в частности, указывает и недавнее обращение властей республики в адрес ООН с просьбой о предоставлении статуса государства-наблюдателя при организации», — отметило ИА «Новости Приднестровья».

Издание ссылается на такие примеры, как Южный Судан и Косово: «В конечном счете, до сих пор нет внятного ответа, почему в вышеуказанных странах имело место «самоопределение народов», а в случае ПМР — нет…

Пример Приднестровья в этом плане далеко не единичен. Только на постсоветском пространстве существуют частично признанные Абхазия и Южная Осетия, а также Нагорный Карабах, Луганская и Донецкая республики. А ведь в мире есть еще Сомалилэнд, Палестина, существуют и многие другие государственные образования, не являющиеся членами ООН. Не исключено, что в этом ряду в скором времени появятся и другие названия. Таким образом, все большее число территорий на планете оказывается вне рамок официальной системы международных отношений и такое положение дел не может считаться ни оптимальным, ни справедливым».

«Оздоровление» этой системы объективно назрело, и, думается, разумное решение уже имеющихся проблемных точек, к примеру, путем признания доказавших свою состоятельность самопровозглашенных государств, как Приднестровье, могло бы стать одним из первых позитивных шагов в этом направлении», — подводит итог издание.

Источник







Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.