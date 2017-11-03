Две страны – два подхода

03.11.2017 12:21:22

В Приднестровье идет сбор подписей в поддержку российских миротворцев, давление на которых со стороны молдавских властей в последнее время усиливается. Тем временем Президент ПМР Вадим Красносельский предложил открыть мост через Днестр между сёлами Бычок и Гура-Быкулуй, призывая Кишинёв сосредоточиться на решении социально-экономических и гуманитарных проблем, накопившихся за четвертьвековую историю молдо-приднестровского конфликта. Ответа со стороны РМ пока не последовало, а в самом Кишиневе наблюдается очередной политический кризис, ставший следствием не только общей деградации молдавской государственной системы, но и кулуарных хитросплетений, цель которых – сохранить господство правящей коалиции во главе с Демократической партией Влада Плахотнюка.

Здравый смысл

На прошлой неделе Генассамблея ООН вновь перенесла рассмотрение вопроса о включении в программу обсуждений пункт о выводе иностранных войск из Молдовы. На этот раз – на неопределенный срок. Похоже, авторитетной организации нужно еще время, чтобы разобраться с самой постановкой вопроса, конъюнктурной и нелогичной по своей сути. В самом деле, Оперативная группа российских войск фактически находится не на территории Молдовы, а в Приднестровье, которое с начала 90-х годов прошлого века развивает собственную государственность. Жители ПМР воспринимают российских солдат как своих защитников и как гарантию, что военный сценарий не повторится.

Как показывают результаты соцопросов, более 80% приднестровцев считают недопустимым вывод российских войск из Приднестровья.

И хотя представители Молдовы попытались схитрить, заявив, что инициатива Кишинева не касается вывода российских военнослужащих, которые входят в трехсторонние миротворческие силы, всем известно, что именно из состава ОГРВ и формируется миротворческий батальон.

В свою очередь, Москва неоднократно подчеркивала, что готова вывести свои войска, но только после полного урегулирования молдо-приднестровского конфликта. Между тем сегодня стороны как никогда далеки от этого. Вместо конкретных шагов по выстраиванию доверия и созданию адекватной переговорной атмосферы, Кишинев идет на обострение. Игнорирование уже достигнутых соглашений, уголовное преследование приднестровцев по политическим мотивам, психологическое давление в кишиневском аэропорту, усиление блокады и попытки взять под контроль приднестровско-украинскую границу – всё это свидетельства гибридной войны против Приднестровья, которую власти Молдовы прекращать не намерены.

Стратегия захваченного государства

Очевидно, что Кишинев устраивает только два сценария. Первый – добиться капитуляции ПМР и получить республику в качестве «трофея». Вряд ли Молдова в этом случае забудет о десятках лет независимости Приднестровья и демократично отнесется к его жителям. Передел собственности со всеми вытекающими последствиями и несправедливостями – с этим придется столкнуться приднестровцам в случае капитуляции. Более мягкая альтернатива вряд ли возможна, учитывая действия Кишинева в 1990-1992 годах и нынешнее отношение властей РМ к собственным гражданам.

Второй сценарий – поддерживать конфликт с Приднестровьем «на медленном огне». Это позволяет молдавской элите использовать геополитическую повестку в личных целях, сохранять власть и обогащаться.

Приднестровье наводит гуманитарные мосты

Тем временем Приднестровье пытается достучаться до международных участников переговорного процесса (формат «5+2» состоит из сторон конфликта: Молдовы и Приднестровья; посредников: России, Украины и ОБСЕ; наблюдателей: США и ЕС).

Президент ПМР Вадим Красносельский ранее обратился в ООН с просьбой обратить самое пристальное внимание на нарушение прав приднестровцев со стороны Молдовы и предложением создать в ООН постоянную комиссию по молдо-приднестровскому конфликту. Вместе с тем глава республики призывает Кишинев вернуться к обсуждению гуманитарных проблем и искать компромиссы в интересах граждан, о чем постоянно говорят и международные партнеры.

«Для нас важно проследить за тем, чтобы пункты Берлинского протокола стали реальностью», – заявила во время встречи с Красносельским посол ФРГ в Молдове Юлия Монар.

Приднестровье также выступило с предложением открыть транспортное сообщение через мост Бычок – Гура-Быкулуй. Это экономически выгодно всем государствам в данном регионе Европы, так как мост находится на трассе М-14, являющейся частью девятого панъевропейского транспортного коридора. Принципиальным условием Приднестровья является гарантия неиспользования моста в военных целях. К слову, ранее обсуждение этого вопроса всякий раз заходило в тупик, так как Кишинев отказывался брать на себя такие обязательства.

Роль Додона

Определенная надежда на улучшение молдо-приднестровских отношений появилась в начале этого года после встречи двух президентов – Игоря Додона и Вадима Красносельского. Однако сегодня есть все основания предполагать, что молдавский президент действует в тесной связке с правящей коалицией, выполняя конкретно поставленную задачу в рамках единого «спектакля».

С одной стороны, Додон противопоставляет себя проевропейским политическим силам и говорит о себе как о новом политике, выступающем за сохранение Молдовы и нормализацию отношений с Россией. С другой стороны, не на словах, а на деле он вольно или невольно подыгрывает господствующим в стране олигархическим кланам.

На прошлой неделе Конституционный суд временно отстранил Додона от власти. Всенародно избранный президент ограничился заявлениями о мести после парламентских выборов. Подставление левой щеки после того, как несколько раз били по правой, президент РМ называет терпением: дабы правящая коалиция не могла сорвать грядущие выборы в парламент.

Между тем, по мнению многих экспертов, будущие парламентские выборы Додон уже проиграл, поддержав переход на смешанную избирательную систему, открывающую дорогу в заксобрание не столько партиям, сколько имеющим неформальное влияние олигархам.

«Причем далеко не факт, что тем, кто выражает пророссийские настроения. Скорее, имеются свидетельства иного рода», – говорит российский политолог Сергей Маркедонов.

Додон, по его словам, не единожды соглашался на компромиссы, которые впоследствии создавали для него и для его сторонников труднопреодолимые препятствия.

Речь, в частности, о поддержке прошлогоднего решения Конституционного суда о всеобщих президентских выборах вместо возможной досрочной парламентской кампании, при том что объем полномочий главы государства принципиально не расширялся. Таким образом, лидер социалистов сам поставил себя в положение груши для битья, рассорившись при этом со своими союзниками из «Нашей партии» Ренато Усатого.

Приведем и другие факты. В январе 2017 года Додон встретился в Москве с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, а 9 февраля общее собрание АО «Молдова-газ» избирает руководителем этого дочернего предприятия «Газпрома» Василия Ботнаря, министра информационных технологий и связи, человека из ближайшего круга молдавского олигарха Влада Плахотнюка – фактического правителя Молдовы. Тогда же новым руководителем Национального агентства по регулированию в энергетике РМ назначается другой человек Плахотнюка — Тудор Копач. Именно депутаты-социалисты обеспечили ему наибольший балл при голосовании в парламентской комиссии.

При этом, как подчеркивает Сергей Маркедонов, по молдо-приднестровскому урегулированию между социалистами и сторонниками «европейского выбора» нет принципиальных стратегических разночтений.

Очевидно, что и те и другие стремятся либо к уничтожению ПМР с максимальной для себя выгодой, либо к сохранению статус-кво, позволяющих и дальше вести геополитическую игру в угоду даже не Молдове, а собственной алчности.

Николай Сырбу

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