Война закончена: что дальше? Право голоса

Владимир Валерьевич Евсеев Заместитель директора Института стран СНГ,заведующий Отделом евразийской интеграции и развития ШОС.

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Заместитель директора Института стран СНГ,заведующий Отделом евразийской интеграции и развития ШОС.

Зоны деэскалации в Сирии значительно помогли создать условия для постепенного перехода к процессу политического урегулирования, считает глава российской делегации на переговорах в Астане Александр Лаврентьев. Сирия также станет одной из тем российско-иранских переговоров на высшем уровне в рамках визита президента Владимира Путина в Тегеран. Россия, Иран и Турция договорятся по Сирии?





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