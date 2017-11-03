На Украине придумали способ заставить Россию отказаться от Крыма

02.11.2017 13:08:36

Киев намерен завалить Москву исками в международных организациях и судах.

Россия будет вынуждена больше платить, заявил представитель президента Украины Борис Бабин.

«Каждая резолюция, каждое решение суда облегчает мировому сообществу введение новых санкций против Москвы», — сказал он в интервью порталу «Крым.Реалии». Бабин добавил, что Пётр Порошенко поставил задачу «сделать Крым максимально токсичным для оккупантов».

Источник

Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.