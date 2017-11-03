Сейм приравнял к ветеранам Второй мировой воевавших против СССР латышей

02.11.2017 13:05:22

Сейм Латвии принял во втором чтении законопроект о статусе ветерана Второй мировой войны, сообщает Delfi. В соответствии с ним ветеранами признаются исключительно граждане Латвии по состоянию на 17 июня 1940 года, воевавшие либо против фашистской Германии, либо против СССР.

Целью законопроекта отмечено признание заслуг граждан Латвии, участвовавших во Второй мировой войне, вне зависимости от того, на какой они были стороне. Принятием документа Латвия снимает с себя юридическую ответственность за содеянное оккупационными силами в ходе ее оккупации, а также признает, что она как самостоятельное государство не участвовала в конфликте.

Помимо граждан Латвии, ветеранами Второй мировой войны будут признаны также те, кто легально приехал в страну на постоянное место жительство в 1940 году. При этом в статусе участника Второй мировой войны откажут представителям Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП), ее парамилитарных структур, гестапо и служб безопасности. Это также распространяется на осужденных за преступления против человечества и сотрудников КГБ, за исключением тех, кто работал на административно-хозяйственных должностях.

Ранее российские соотечественники и ветераны, живущие в Эстонии, раскритиковали законопроект Сейма Латвии о статусе ветерана. По их мнению, фактически из всех, кто сражался на стороне антигитлеровской коалиции, попадут в список ветеранов в основном те, кто состоял в рядах 130-го Латышского стрелкового корпуса (военное соединение Красной армии, укомплектованное латышами).

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