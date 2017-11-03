Улучшим закон о гражданстве! далее »
- 15:10:54
- Константин Затулин поздравил газету «Ноев Ковчег» с 20-летием далее »
- 15:08:57
- «Российско-грузинские отношения: перспективы «перезагрузки» далее »
- 13:49:53
- Медведев назвал приоритетную задачу СНГ далее »
- 13:45:46
- Посла Украины в Белграде обвинили в попытке испортить отношения Сербии и России далее »
- 13:40:58
- Узбекистан и РФ подписали ряд документов по расширению сотрудничества далее »
- 13:38:53
- Ильхам Алиев заявил, что у России и Азербайджана не осталось ни одного нерешенного вопроса далее »
- 13:00:31
- Россия и Украина обсудили возобновление сотрудничества по самолетам «Руслан» далее »
-
Удар по США: причины и последствия. Время покажет. Выпуск от 01.11.2017 далее »
-
Недооцениваем ли мы санкции? Время покажет. Выпуск от 01.11.2017 далее »
-
Война закончена: что дальше? Право голоса далее »
-
Особая статья 01.11.2017 далее »
-
Украина: шоу должно продолжаться? Право голоса 30.10.2017 далее »
-
Автономное плавание. 60 минут от 27.10.17 далее »
-
Выступление К. Затулина по ратификации Договора о Таможенном кодексе ЕАЭС далее »
Детали
Сейм приравнял к ветеранам Второй мировой воевавших против СССР латышей
|02.11.2017 13:05:22
Сейм Латвии принял во втором чтении законопроект о статусе ветерана Второй мировой войны, сообщает Delfi. В соответствии с ним ветеранами признаются исключительно граждане Латвии по состоянию на 17 июня 1940 года, воевавшие либо против фашистской Германии, либо против СССР.
Целью законопроекта отмечено признание заслуг граждан Латвии, участвовавших во Второй мировой войне, вне зависимости от того, на какой они были стороне. Принятием документа Латвия снимает с себя юридическую ответственность за содеянное оккупационными силами в ходе ее оккупации, а также признает, что она как самостоятельное государство не участвовала в конфликте.
Помимо граждан Латвии, ветеранами Второй мировой войны будут признаны также те, кто легально приехал в страну на постоянное место жительство в 1940 году. При этом в статусе участника Второй мировой войны откажут представителям Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП), ее парамилитарных структур, гестапо и служб безопасности. Это также распространяется на осужденных за преступления против человечества и сотрудников КГБ, за исключением тех, кто работал на административно-хозяйственных должностях.
Ранее российские соотечественники и ветераны, живущие в Эстонии, раскритиковали законопроект Сейма Латвии о статусе ветерана. По их мнению, фактически из всех, кто сражался на стороне антигитлеровской коалиции, попадут в список ветеранов в основном те, кто состоял в рядах 130-го Латышского стрелкового корпуса (военное соединение Красной армии, укомплектованное латышами).
Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.