Правительство Молдавии спешит выполнить обязательства по евроинтеграции

02.11.2017 12:54:22

Премьер-министр Молдавии Павел Филип провел заседание Межправительственной комиссии по европейской интеграции. Члены правительства обсудили реализацию Соглашения об ассоциации Республики Молдавия с Европейским союзом.

Этому мероприятию предшествовал ряд двусторонних встреч с представителями ЕС. Глава правительства отметил, что в ходе диалога с западными партнерами были определены приоритетные направления в планах евроинтеграции республики, а также составлена дорожная карта.

«Мы синхронизировали свои повестки дня, и до конца года должны успеть выполнить все принятые обязательства», — заявил Филип.

Премьер потребовал полной мобилизации и эффективного внедрения предусмотренных мер. «Нам следует проявить ответственность и серьезность, потому что нашим единственным аргументом являются полученные результаты», — заключил Павел Филип.

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