СБ ООН в ноябре не планирует обсуждать вопрос об отправке миссии в Донбасс

02.11.2017 12:41:03

Совет Безопасности (СБ) ООН в ноябре не планирует рассматривать вопрос о размещении миссии ООН на востоке Украины. Об этом заявил в среду председательствующий в СБ в этом месяце постпред Италии в ООН Себастьяно Карди, отвечая на вопрос ТАСС.

По его словам, в программе работы Совбеза на ноябрь "нет ничего на этот счет".

"Возможно, дискуссии идут между заинтересованными делегациями, и, если будет пожелание, чтобы мы в качестве председателя [совета] посодействовали подобному диалогу, разработке какого-то продукта или резолюции, мы, конечно, сделаем это, но пока речи об этом не идет", - сказал председатель СБ ООН.

Источник

Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.