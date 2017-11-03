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Детали
СБ ООН в ноябре не планирует обсуждать вопрос об отправке миссии в Донбасс
|02.11.2017 12:41:03
Совет Безопасности (СБ) ООН в ноябре не планирует рассматривать вопрос о размещении миссии ООН на востоке Украины. Об этом заявил в среду председательствующий в СБ в этом месяце постпред Италии в ООН Себастьяно Карди, отвечая на вопрос ТАСС.
По его словам, в программе работы Совбеза на ноябрь "нет ничего на этот счет".
"Возможно, дискуссии идут между заинтересованными делегациями, и, если будет пожелание, чтобы мы в качестве председателя [совета] посодействовали подобному диалогу, разработке какого-то продукта или резолюции, мы, конечно, сделаем это, но пока речи об этом не идет", - сказал председатель СБ ООН.
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