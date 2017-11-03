Россия, Азербайджан и Иран рассматривают возможность расчетов в нацвалютах

02.11.2017 12:39:36

Иран, Россия и Азербайджан договорились создать таможенный коридор, рассматривают возможность перехода на расчеты в национальных валютах. Об этом на пресс-конференции в среду заявил президент Ирана Хасан Роухани по итогам трехсторонней встречи с президентами России и Азербайджана - Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым.

"Мы намерены создать зеленый таможенный коридор между тремя странами и соблюдать единые таможенные стандарты. В ходе тегеранского саммита мы поговорили о сотрудничестве в банковской сфере и использовании национальных валют при торговле между тремя странами, чтобы как в двустороннем, так и в трехстороннем формате использовали наши национальные валюты", - сообщил он.

Роухани отметил, что стороны также обсудили техническое сотрудничество в сфере технологий добычи нефти и газа. "Также мы поговорили об инвестициях в энергетической сфере, что играет важную роль для наших стран, - сказал он. - Наши электрические сети должны быть синхронизированы и присоединены друг к другу, чтобы можно было использовать существующий энергетический потенциал друг друга".

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