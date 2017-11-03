«Сердце мира»

02.11.2017 12:33:29

1 ноября президент России Владимир Путин отправляется в Тегеран. В столице Ирана запланирована встреча президентов России, Ирана и Азербайджана – Владимира Путина, Хасана Рухани и Ильхама Алиева. По словам главы азербайджанского МИДа Эльмара Мамедъярова, встреча «прикаспийской тройки» посвящена развитию транспортного коридора «Север–Юг».

Этот транспортный коридор рассчитан на перевозку грузов из Индии и стран Персидского залива в Россию, Западную Европу, балтийские и Скандинавские страны. Создание коридора обсуждается уже с 1993 года. По межправительственному соглашению 2000 года Россия, Иран и Азербайджан хотят организовать прямое сухопутное сообщение по западному побережью Каспийского моря, построив новую линию железной дороги от иранского Казвина до азербайджанской Астары.

Ильхам Алиев ранее заявлял, что все строительные работы на азербайджанском участке транспортного коридора «Север–Юг» были завершены в прошлом году. «РЖД» сообщили на прошлой неделе, что за девять месяцев 2017 года по коридору «Север–Юг» железнодорожным транспортом было перевезено 4,7 млн. т., на 21,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

В Баку состоялось торжественная церемония ввода в эксплуатацию другого транспортного коридора железнодорожной линии «БТК».

30 октября в Баку состоялось торжественная церемония ввода в эксплуатацию железнодорожной линии «Баку-Тбилиси-Карс» (БТК). На церемонии отправки первого состава из Бакинского международного порта участвовали президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, премьер Казахстана Бакытджан Сагинтаев, премьер Узбекистана Абдулла Арипов, а также министры Кыргызстана и Таджикистана.

В рамках мероприятия был продемонстрирован документальный фильм, посвященный строительству Баку-Тбилиси-Карс. Затем президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, премьер Казахстана Бакытджан Сагинтаев, премьер Узбекистана Абдулла Арипов, вбив последние костыли в железнодорожное полотно, отправили прибывший из Казахстана и состоящий из 32 контейнеров первый грузовой состав.

«Некоторые не верили в успешное завершение проекта Баку-Тбилиси-Карс. Но Азербайджан, Турция и Грузия успешно завершили этот проект». Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии сдачи в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

Он сказал, что страны Центральной Азии проявляют большой интерес к проекту: «Эта дорога имеет большое значение для Европы. Азербайджан уже провел переговоры с несколькими странами Европы».

Глава государства отметил, что транспортный коридор Север-Юг также имеет большое значение: «В будущем в эксплуатацию будут сданы энерготранспортные проекты Север-Запад и Юг-Запад. Железной дорогой Баку-Тбилиси-Карс будут пользоваться Китай, Казахстан, другие страны Средней Азии, страны Европы. Транспортный коридор Север-Юг объединит страны от Индии до России».

Президент довел до сведения, что с 2004 года по сегодняшний день в Азербайджане было построено 11 тысяч км дороги, в эксплуатацию были сданы 6 аэропортов: «У Азербайджана есть примерно 20 больших грузовых самолетов, а также флотилия на Каспии из 270 кораблей. Несколько лет назад в Азербайджане был построен судостроительный завод. В будущем, с ростом объема грузов на Каспии завод будет работать еще быстрее. Первая фаза морского порта «Алят» будет сдана в следующем году. Через этот порт будут проходить 15 млн. тонн грузов и 100 тысяч контейнеров. После сдачи второй фазы пропускная способность порта достигнет 25 млн. тонн», передает АПА-Экономикс.

«Сегодня регион сталкивается с различными вызовами. Проект Баку-Тбилиси-Карс, нацеленный на обеспечение стабильности, достоин пристального внимания». Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. По его словам, проект изменит существующую экономическую реальность: «Сегодня сдается в эксплуатацию новый евразийский мост, который усилит транспортный и торговый статус региона. Кроме того, проект БТК будет обслуживать 1 млн. пассажиров, придаст импульс развитию туризма и открытию новых рабочих мест».

Георгий Квирикашвили добавил, что Азербайджан, Грузия и Турция придают большое значение новым транспортным проектам, стимулирующим международные перевозки. «Строятся новые порты, обновляются дороги. Успех Баку-Тбилиси-Карс связан с растущими экономическими связями с Китаем. Отбывающий сегодня контейнерный состав достигнет пункта назначения в течение 8 дней после отбытия из Китая. Большую роль в реализации проекта сыграл президент Казахстана Нурсултан Назарбаев».

В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что состоялось открытие важной составляющей транспортного коридора Восток-Запад и Нового Шелкового Пути. Теперь железнодорожное сообщение Лондон-Пекин будет осуществляться напрямую.

Остальные высокопоставленные гости также отметили важность сегодняшнего масштабного мероприятия. «Этот проект расширит логистические возможности на Каспии, создаст благоприятные условия для перевозки грузов из Китая в Европу, скорость грузоперевозок возрастет вдвое», - сказал премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев.

«Узбекистан придает особое значение транспортному коридору Восток-Запад и вкладывает в проект инвестиции», - пояснил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. По его словам, данный транспортный коридор сыграет большую роль в экономической интеграции стран: «Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс – важный элемент транспортного коридора Восток-Запад. А Узбекистан заинтересован в перевозке грузов по этому коридору».

Комментируя данное историческое событие, доктор экономических наук, профессор Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) Эльшад Мамедов заявил в интервью корреспонденту Пресс-клуб «Содружество», что реализация транспортного коридора «Баку-Тбилиси-Карс» является безусловным успехом азербайджанского правительства.

По его словам, непосредственно проект «БТК» призван соединить самые динамично-развивающиеся мировые рынки Востока и Запада. С экономической точки зрения проект целесообразен, он позволяет в 2,5 раза сократить время перевозок с восточных регионов в западные и обратно. Говоря об объемах грузоперевозок, то первоначально планируется перевозить 6,5 млн тонн год, с последующим двукратным увеличением. Говоря о пассажироперевозках, то пропускная способность составит один миллион в год, опять-таки с последующим двукратным увеличением.

Отметим, что железная дорога Баку-Тбилиси-Карс построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Реализация проекта началась в 2008 году.

В рамках проекта восстановлена железнодорожная линия от станции Ахалкалаки в Грузии до железнодорожной станции в городе Карс. Общая протяженность БТК составляет 826 километров. С начала эксплуатации БТК на первом этапе предполагается перевозить один миллион пассажиров и 6,5 миллиона тонн грузов, на втором этапе объем грузоперевозок может достигнуть 17 миллионов тонн и двух миллионов пассажиров в год. Изначально ввод в эксплуатацию дороги был запланирован до конца 2016 года, но затем его перенесли на вторую половину 2017 года.

Джамиля Алекперова (Баку)

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