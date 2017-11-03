Сооронбай Жээнбеков и сложное наследие Алмазбека Атамбаева

02.11.2017 12:23:07

В ноябре Кыргызстаном будут управлять два президента: уходящий Атамбаев и избранный Жээнбеков. Двоевластие, последствия которого эксперты затрудняются предсказать.

Срок полномочий президента Алмазбека Атамбаева заканчивается 1 декабря.

Инаугурация пятого по счету президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова, названного ЦИК страны победителем состоявшихся в октябре выборов, назначена на 24 ноября.

По данным ЦИК, Жээнбеков набрал 54,22%, а его основной соперник, лидер партии «Республика» Омурбек Бабанов – 33,49% голосов.

Жээнбеков является прямым ставленником Атамбаева, баллотировавшийся в президенты от властной Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК).

Его победу на выборах обеспечивали два штаба. Официальный штаб возглавлял советник президента Фарид Ниязов, неофициальным командовал брат кандидата Асылбек Жээнбеков.

После выборов представители «второго фронта» распространили сообщение, в котором красной нитью сквозила мысль: если бы не работа неофициального штаба, ставленник правящей партии мог и проиграть оппозиционному кандидату.

Появление еще одного штаба не было санкционировано президентом Атамбаевым. Информация о нем появилась лишь после 15 октября.

Де-факто это стало первым проявлением самостоятельности преемника действующего президента.

Изоляция страны или изоляция президента?

На выборах кандидат Жээнбеков обещал избирателям продолжить курс президента Атамбаева.

Но внешняя политика сегодняшнего главы государства уже привела к конфликту с Казахстаном и резко осложнила отношения с другими союзниками по ЕАЭС (Евразийский экономический союз).

Кыргызско-казахстанская и казахстанско-российская граница стала почти непроходимой для товаров из Кыргызстана и обратно.

Многие российские, казахстанские и кыргызстанские эксперты считают, что Атамбаев своими действиями может внести не только раскол между союзниками по ЕАЭС, но и спровоцировать «арабскую весну» в Казахстане.

Обвинения Атамбаева в адрес властей соседней страны во главе с Нурсултаном Назарбаевым в «разворовывании богатства Казахстана» и низком уровне жизни населении на фоне хвастливых заявлений об экономических достижениях стали хитами среди простых казахстанцев.

Возможно, именно поэтому жесткие ответные меры, предпринятые Казахстаном против Кыргызстана и политики Атамбаева, публично поддержали депутаты Госдумы РФ.

В результате необъявленных экономических санкций в Кыргызстане резко подорожали уголь (основной источник отопления в сельских районах) и продукты питания. Ассоциация предпринимателей предупредила, что вскоре могут взлететь и цены на бензин.

Избранному президенту Кыргызстана союзники по ЕАЭС демонстрируют, что политика изоляции будет продолжена, если Жээнбеков станет выполнять свои предвыборные обещания.

Никто не исключает, что Астана и Москва потребуют от нового руководства Кыргызстана полностью откреститься не только от курса Атамбаева, но и от самого Алмазбека Шаршеновича.

Атамбаев отдыхает, Жээнбеков говорит

После ухода Атамбаева 30 октября в очередной краткосрочный отпуск (президент Кыргызстана отдыхает как минимум раз в квартал), Жээнбеков начал давать свои первые интервью в качестве президента.

В них он положительно отзывается о перспективах ЕАЭС (Атамбаев считает этот союз несостоятельным).

Говорит о том, что нужно развивать экономические отношения с Россией и Казахстаном, а основными торговыми партнерами называет страны ЕАЭС (Атамбаев призывает искать новые рынки в Китае и Узбекистане).

Новый глава КР подчеркивает, что с большим уважением относится к Нурсултану Назарбаеву и братскому казахскому народу (Атамбаев называет казахов чингизидами, а его слова о Назарбаеве лучше не повторять).

То есть на словах позиция Жээнбекова уже расходится с курсом его патрона.

Как считает гендиректор аналитического центра «Cтратегия Восток-Запад» Дмитрий Орлов, перед Жээнбековым стоит сложная задача: максимально дистанцироваться от последних заявлений Атамбаева.

Генералы как козырь уходящего лидера

Никогда не работавшим ранее в силовых структурах председателю ГКНБ Абдилю Сегизбаеву и министру МВД Кыргызстана Улану Исраилову на днях присвоено звание генерал-майор.

Соответствующие указы подписал Алмазбек Атамбаев. До этого президент вручил ключи от новых квартир сотрудникам ГКНБ, МВД, прокурорам и судьям.

Учителя и врачи таких подарков от президента за шесть лет его правления так и не дождались.

Как считают эксперты, уходящий президент не случайно сплотил вокруг себя все силовые структуры.

Атамбаев пытается защитить себя и свою команду от возможных незапланированных действий Жээнбекова и митингов протеста.

После выборов первый митинг против политики действующего президента 29 октября провели жители Таласской области.

Возмущенные таласцы требуют публичных извинений от Атамбаева и возобновления добрососедских отношений с Казахстаном. Глава государства назвал таласцев предателями и пообещал в случае неповиновения передать область Казахстану.

По мнению эксперта Орлова, стало очевидно, что продолжение политики Атамбаева может грозить Жээнбекову потерей легитимности не только внутри страны, но и за рубежом.

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