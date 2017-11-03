Арест Авакова-младшего — начало конца режима Порошенко?

02.11.2017 11:53:37

Как гром среди ясного неба в политическом пространстве Украины прошла новость о задержании Александра Авакова, сына всесильного главы МВД. После того как из «политической колоды» были выброшены такие «тузы», как Игорь Коломойский и Арсений Яценюк, именно Арсен Аваков стал «человеком номер два» на Украине. И вот его сын задержан, помещен в изолятор временного содержания. Кто мог принять такое решение? Начало ли это большой «войны» между президентом Порошенко и Аваковым? Какие последствия данный инцидент может иметь для будущего Украины?

Удар Порошенко

Задержание Александра Авакова осуществили детективы Национального антикоррупционного агентства Украины (НАБУ) по поручению Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Версию о том, что детективы и прокуроры действовали по своей инициативе, можно сразу отбросить: арестовать сына Авакова без приказа «сверху» равносильно самоубийству как в переносном, так и в буквальном смысле.

Но кто мог отдать такой приказ?

Как говорили древнеримские юристы, «ищи, кому выгодно». Самый очевидный ответ — выгодно Петру Порошенко. Не секрет, что между президентом и министром очень напряженные отношения.

В начале октября на одном из украинских ток-шоу о наличии конфликта между Аваковым и Порошенко даже сказал один из самых близких к министру МВД людей Артем Геращенко. В целом оно и понятно: Аваков для Порошенко как «кость в горле». Министр контролирует полицию, Национальную гвардию и имеет хорошие отношения с некоторыми радикальными националистами, которые в случае необходимости могут стать «латышскими стрелками» новой украинской «революции». Кроме того, за Арсеном Борисовичем стоит вторая фракция в парламенте и серьезные финансовые ресурсы олигархов, которые видят в лице Авакова единственную защиту своего бизнеса от притязаний команды президента.

Всё это делает Арсена Авакова «человеком номер два» в стране, тем более в условиях нестабильности и гражданской войны. А как известно, тот, кто второй, всегда мечтает быть первым. Тем более что у украинских политиков это стремление развито как ни у кого в мире, что не раз выходило «боком» самой Украине. Поэтому Порошенко и опасается могущественного министра.

Кроме того, «майданный» президент сам хотел стать единовластным правителем Украины и даже весной 2016 года был близок к этой цели. Оставалось устранить Авакова и поставить своего человека во главе МВД. Не сложилось.

Однако это не значит, что Порошенко оставил свои планы.

Итак, понятно, что в случае «падения» Арсена Авакова главным выгодоприобретателем будет Порошенко. Но не слишком ли это рисковая для него игра? Атака на министра внутренних дел может привести к развалу нынешней коалиции в парламенте. Собственно говоря, коалиция и так существует только на бумаге, но ее номинальное наличие позволяет избежать досрочных выборов в Верховную раду, а их боятся как сторонники Порошенко из блока его же имени, так и однопартийцы Авакова из «Народного фронта».

Да и в случае, если премьером Украины после выборов станет Юлия Тимошенко, Порошенко получит куда более амбициозного и опасного соперника, чем Аваков.

Кроме того, видимо зная, что против него что-то готовится, Арсений Аваков еще ночью 31 октября продемонстрировал свои возможности, отозвав гвардейцев от здания парламента. Официальная версия: полиция больше не будет охранять активистов «Михомайдана», которых осталось 30 человек. Нюанс в том, что Нацгвардия и не охраняла участников Майдана, она охраняла строение Верховной рады от протестующих.

Теперь же теоретически полсотни крепких мужчин вполне могут захватить помещение. И это не обязательно должны быть сторонники Саакашвили. Они могут просто прикрыться лозунгами Майдана и выдвинуть антипрезидентские требования.

А учитывая, сколько у Авакова «прикормленных» радикалов, он такую операцию может провести без особых проблем. Захват же здания парламента даже на Украине будет являться ЧП и продемонстрирует, что в стране нет порядка, что Петр Порошенко ничего не контролирует. Это сильно ударит по имиджу «майданного» президента, и прежде всего — в глазах Запада.

Однако возможен другой вариант. Во время визита Волкера Порошенко получил добро на отставку Авакова. Если за спиной «майданного» президента будет явно просматриваться «мощная» фигура дядюшки Сэма, тогда и коалиция может сохраниться даже при потере Аваковым министерского портфеля. А националисты, которые сегодня служат Арсену Борисовичу, могут перебежать к Петру Алексеевичу.

Правда, есть одно «но». На протяжении всех лет после Евромайдана американцы не давали Порошенко сосредоточить всю власть в своих руках. Они долго поддерживали Яценюка, когда тот был премьером, а весной 2016 года, по слухам, не дали сместить Авакова.

В целом с точки зрения отношения государства-патроната к государству-клиенту это правильная политика. Она позволяет держать запасную «фигуру» на место правителя, если нынешний станет непослушным.

Но что же могло заставить американцев изменить свое мнение?

Прежде всего, это антикоррупционные суды. Заполучив этот институт, который наряду с НАБУ и САП будет подконтролен Вашингтону, Белый дом сможет посадить любого украинского политика, а значит, сможет и контролировать политику страны.

Однако, думается, это не всё.

Что еще осталось у Украины, что может заинтересовать Запад?

Сельскохозяйственная земля. В обмен на гарантии того, что на Украине вскоре появится рынок сельскохозяйственной земли, американцы вполне могли согласиться на отставку Авакова.

Американская «прививка»

Но также весьма вероятно, что Порошенко не имеет никакого отношения к задержанию Александра Авакова.

Тогда кто?

НАБУ и САП подконтрольны американцам, это они могли отдать приказ об аресте. В пользу данной версии говорит то, что задержание сына главы МВД демонстративно подержал нардеп Сергей Лещенко, призвав Авакова временно сложить с себя обязанности министра. В свою очередь, Лещенко считается одним из «рупоров» Вашингтона на Украине.

Также ни один из каналов, подконтрольных Порошенко и его окружению, даже не коснулся темы ареста Авакова-младшего. Несколько странно. Если цель всей кампании — отставка Авакова-старшего и всем «дирижирует» Петр Алексеевич, то его телеканалы, напротив, первыми должны были «раскручивать» эту тему. Очень пассивно ведут себя и блогеры, работающие на Администрацию Президента.

По информации украинских СМИ, между Аваковым и Порошенко состоялся телефонный разговор на повышенных тонах, в котором «майданный» президент заявил, что он ни при чём. Конечно, Порошенко может элементарно отводить от себя подозрения. Правда, есть еще один нюанс: арест сына Авакова создает прецедент. Теперь никто из родственников высокопоставленных чиновников не застрахован от ареста, в том числе и дети Порошенко и его приближенных.

Что инкриминируют сыну Авакова? Что он пролоббировал для фирмы своего друга подряд на пошивку рюкзаков для Нацгвардии по ценам намного выше рыночных. Непонятно, получило МВД эти рюкзаки или же нет. А вот деньги ушли — это факт. Причем скандал по поводу этой сделки разразился еще в 2015 году, потом затих, а теперь дело «вытащили из-под сукна».

Почти каждый сынок или дочка «большого» папаши на Украине решает вопросы за определенные гешефты, это практикуется еще со времен Кучмы. А значит, посадить можно почти любого представителя «золотой молодежи». Выгодна ли самому Порошенко такая новая политическая реальность, когда неприкосновенных больше нет? Не факт.

А вот западные политтехнологи любят ломать политические карьеры при помощи разоблачения внутрисемейной коррупции. Это их любимый метод наряду с секс-скандалами. Достаточно вспомнить, как «похоронили» политическую карьеру Франсуа Фийона, после того как стало известно, что он фиктивно устроил жену помощником депутата. А ведь он считался фаворитом президентских выборов во Франции. Так что «почерк» похож на американский.

Но зачем Вашингтону нужно «раскачивать лодку» в государстве-сателлите?

Тут два варианта.

Возможно, Белый дом решил на примере сына Авакова продемонстрировать свои возможности. Своеобразная «публичная порка» в назидание всем политикам и чиновникам Украины. Неприкасаемых для НАБУ нет, любой политик будет наказан, если ослушается заокеанских патронов.

А может, Волкер и другие чиновники и аналитики, которые занимаются Украиной, решили, что бунт и свержение Порошенко неизбежны.

И чтобы не дожидаться, когда это случится, в Вашингтоне решили организовать свой контролируемый переворот или хотя бы парламентские выборы, чтобы люди «выпустили пар». По принципу прививки: чтобы избежать серьезной болезни, организм инфицируется малой дозой болезнетворных бактерий. То есть, чтобы к власти не пришли откровенные нацисты, с которыми даже Америке будет неудобно общаться, или чтобы Украина не развалилась на куски, в США решили дестабилизировать ситуацию и привести к власти через досрочные выборы или через новый «майдан» стопроцентно своих людей. Таких, как Михаил Саакашвили, Мустафа Найем, Сергей Лещенко. Классический контролируемый хаос.

В этом случае арест Александра Авакова — это только первое звено в длинной цепочке предстоящих событий, целью которых является демонтаж режима Порошенко и замена его режимом еврооптимистов.

Сергей Миркин

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