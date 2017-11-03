Дайджест событий в Армении за прошедшую неделю

02.11.2017 11:30:42

АРЦАХСКИЙ КОНФЛИКТ

МИД РА

26 октября, комментируя публикации в азербайджанских СМИ о том, что РА нарушила договоренность, хранить молчание относительно итогов переговоров, замминистра ИД РА Ш. Кочарян заявил, что никогда армянская сторона не нарушала свои обязательства и договоренности, в том числе те, к которым приходят за столом переговоров в ходе закрытых обсуждений. Напротив, «договоренности, традиционно, нарушает Азербайджан». Он заметил, что было заявлено о том, что напряжение на линии соприкосновения должно снизиться, но на деле мы видим прямо противоположную картину. По его оценке, усилия азербайджанского руководства направлены на нивелирование договоренностей, достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге. Он также считает, что АР возмущена заявлением, что любое урегулирование карабахского конфликта предполагает, что Арцах не будет в составе АР.

Он также напомнил, что внедрение механизмов расследования является международным обязательством АР. Но, тем не мене, ни одной из договорённостей Азербайджан не уважает.

Ш. Кочарян также подчеркнул, что сопредседатели МГ ОБСЕ четко указывали, что для прогресса в переговорном процессе необходим соответствующий фундамент – доверие между сторонами. А для достижения доверия необходимо, чтобы Азербайджан выполнил международные обязательства.

Республиканская партия Армении

30 октября глава комиссии НС РА по внешним связям А. Ашотян в ходе своего выступления на заседании Комиссии по политическим вопросам ПА Евронест в Киеве по вопросу переговорного процесса по урегулированию карабахской проблемы отметил, что мирное урегулирование конфликта было и остается в рамках усилий и формата сопредседателей МГ ОБСЕ, подчеркнул позицию Европарламента в связи – все существующие в странах Восточного партнерства конфликты имеют уникальный характер и требуют дифференцированного подхода. А. Ашотян также отметил, что встречи в настоящее время проводятся с целью возобновления переговоров.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

Республиканская партия Армении: ЕАЭС, ЕС

26 октября на брифинге в НС РА глава фракции РПА В. Багдасарян заметил, что после вступления РА в ЕАЭС озвучивались опасения, что отношения с ЕС сильно ухудшатся, однако на данный момент между РА и ЕС зарегистрирован 35.2%-ый рост оборота, что свидетельствует об обратном. По его словам, в новом соглашении с ЕС нет никаких пунктов, представляющих опасность для РА, в том числе, вокруг карабахского конфликта.

Обратившись к вопросу о либерализации визового режима, В. Багдасарян отметил, что необходимо подождать официальной ратификации данного соглашения, после чего в этом направлении будет начата работа.

30 октября глава комиссии НС РА по внешним связям А. Ашотян в ходе своего выступления на заседании Комиссии по политическим вопросам ПА Евронест в Киеве подчеркнул важность намеченного подписания Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА – ЕС. Он отметил, что политическая часть соглашения та же, что и для ассоциированных стран, и в рамках принципа «большее за большее» РА ожидает от ЕС политического содействия в повышении эффективности судебной системы, совершенствовании демократических институтов, защите прав человека.

В связи с будущим «Восточного партнерства» А. Ашотян подчеркнул важность новых подходов и, возможно, создания также формата “Восточное партнерство +” – в поисках новых решений для более эффективного сотрудничества входящих в него стран.

МНЕНИЕ

Круглый стол в Армянском институте международных вопросов и безопасности

26 октября в ходе круглого стола в АИМВБ его основатель С. Сафарян выразил мнение, что публикация 357 страниц текста Соглашения РА-ЕС в теории исключает какие-либо спекуляции относительно его содержания. По его оценке, именно в отсутствии завышенных ожиданий главное различие между данным документом и оформлением членства РА в ЕАЭС. Он напомнил, что некоторые представители РПА связывали с членством в ЕАЭС даже де-факто членство Арцаха в этой организации.

Он также заметил, что новый документ ЕС-РА по своему содержанию далек от прежнего и формулировки Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве по сравнению с четкими формулировками Ассоциативного соглашения выглядят размыто. Тем не менее, по его оценке, «это полотно, которое еще не дорисовано. И сегодня весь вопрос в том захотят ли стороны это сделать в соответствии с нашими ожиданиями».

В свою очередь, О. Игитян выразил мнение, что в случае отказа РА подписывать Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС наказывать РА никто не будет. «Мы просто потеряем очередную возможность развития для Армении». Он думает, что интрига вокруг подписания договора с ЕС создается властями с целью демонстрации 24 ноября «дипломатической победы». Эксперт оценивает новый договор с ЕС как хороший базис, на котором в дальнейшем при желании сторон можно будет наложить паззлами дополнительные практические положения. О. Игитян выразил надежду на скорый, неминуемый развал ЕАЭС, что, по его мнению, откроет новые возможности для практической реализации положений Соглашения РА-ЕС.

Депутат НС РА от блока "Елк" Э. Марукян выразил мнение, что подписание Соглашения с ЕС в существенной степени выделит РА среди стран ЕАЭС, ОДКБ и СНГ. «Это минимум, который может сделать Ереван, оценивая в качестве максимума выход из ЕАЭС вплоть до подписания DCFTA». Оценивая обязательства ЕС и РА одинаково, он отметил, что валить ответственность за реализацию того или иного пункт Соглашения друг на друга будет неправильным.

В свою очередь, депутат НС РА от РПА А. Ашотян заявил, что референдум в Каталонии внес существенные коррекции в европейское видение карабахского конфликта. «Им очень трудно разъяснить громадную разницу между причинами карабахского конфликта и каталонского референдума». Именно поэтому и с точки зрения обеспечения региональной безопасности в целом, по его словам, столь важно в геополитическом и геоэкономическом отношении намечающееся подписание соглашения между ЕС и РА. Он отметил, что армянская сторона ожидает задействования политической формулы ЕС в экономике и в политическом аспекте в отношении РА, в частности, включенных в Соглашение пунктов карабахского урегулирования.

По его оценкам, подписание Соглашения с ЕС для РА тем более важно, учитывая туманное будущее проекта ЕС «Восточное партнерство», который сегодня находится в глубоком кризисе, поскольку европейские страны утеряли интерес к проекту.

Депутат также считает, что противопоставление ЕС и ЕАЭС для РА вредоносно. По его оценке, новое соглашение с ЕС результат не противопоставления, а совмещения этих двух интеграционных проектов. Более того, Соглашение с ЕС для РА – «не золотая рыбка, способная разрешать все наши проблемы, это платформа для дальнейшей, плодотворной работы». Он видит смягчение позиции действующей Еврокомиссии относительно готовящегося к подписанию соглашения с РА. По его оценкам, позиция прежней Еврокомиссии преследовала достижение сугубо геополитических целей, направленных против РФ.

Грант Мелик-Шахназарян

27 октября на встрече с журналистами аналитик Г. Мелик-Шахназарян, обратившись к лекции президента РА С. Саргсяна в Национальном исследовательском университете обороны, отметил, что одним из основных и важнейших акцентов этого выступления был следующий: «невозможно одной рукой стрелять, а другой – вести переговоры». По его оценке, армянская сторона отныне ставит акцент с одной стороны на необходимости ужесточения позиций, поскольку, как отметил президент, подобное требование сформировалось у всех слоев общественности, а с другой стороны – на новых механизмах по принуждению к миру, согласиться на которые И. Алиева заставили в Вене и Санкт-Петербурге, но реализовать которые до сих пор не удалось. «Армянская сторона хочет быть уверенной в том, что предоставленное на переговоры время Азербайджан не использует для подготовки очередной войны». По мнению аналитика, РА не собирается вести переговоры с АР до тех пор, пока на границе существует опасность, и пока И. Алиев «одной рукой ведет переговоры, а другой – стреляет». Он отметил, что РА уже заявила об ужесточении своей позиции, поскольку на данный момент официальный Ереван говорит не только о сохранении Лачинского коридора, но также о территориях, которые не угрожают безопасности Арцаха. «Если прежде, в условиях большей нашей готовности к уступкам, не стало возможным достигнуть определенных политических договоренностей, то сейчас, когда мы ужесточили нашу позицию, я склонен больше к пессимистичной оценке того, что вообще возможно политическое решение данного вопроса».

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

РА-НКР

28 октября президент НКР Б. Саакян принял главу МО РА В. Саркисяна и мэра Еревана Т. Маргаряна. В ходе встречи был обсужден ряд вопросов, касающихся армейского строительства и сотрудничества с городом Ереваном. Говоря о системе обороны, Б. Саакян подчеркнул, что сотрудничество двух армянских государств в этом направлении является одним из важнейших предусловий сохранения стабильности в регионе.

Б. Саакян выразил признательность Т. Маргаряну и ереванским властям за особое отношение к Армии обороны, Степанакерту и Арцаху в целом, подчеркнув, что сотрудничество с Ереваном оказывает положительное воздействие на эффективное осуществление различных программ в НКР.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

РА-Эстония

25 октября в Таллине состоялись политические консультации между МИД РА и Эстонии. С армянской стороны консультации возглавил начальник департамента Европы МИД РА Г. Галачян, с эстонской - начальник департамента Восточной Европы и Центральной Азии М. Роджер. В консультациях также участвовал посол РА в Эстонии Т. Мкртчян.

Стороны обсудили вопросы углубления армяно-эстонских отношений, констатировали наличие положительной динамики в развитии двустороннего сотрудничества. Была подчеркнута важность перспектив развития отношений в культурной, научно-образовательной областях и в сфере высоких технологий.

Были затронуты вопросы развития отношений РА-ЕС в преддверии Брюссельского саммита Восточного партнерства, представлены последние развития в карабахском урегулировании.

РА-РФ

26 октября Правительство РА одобрило подписание протокола, предусматривающего внесение изменений в армяно-российское соглашение о сотрудничестве в области военной фельдъегерско-почтовой связи от 2013 г. Согласно протоколу, уполномоченными органами, ответственными за реализацию соглашения, являются МО двух стран. Об изменении уполномоченных органов стороны уведомляют друг друга по дипломатическим каналам. Документом предусматривается, что воинская корреспонденция является неприкосновенной и не подлежит ни вскрытию, не задержанию. Не допускается доставка воинской корреспонденции, содержимое которой относится к опасным грузам и веществам, запрещенным законодательствам государства Стороны, в которое осуществляется доставка.

1 ноября в интервью РИА Новости президент РА С. Саргсян заявил, что РФ в ближайшее время поставит РА партию оружия в рамках действующего контракта, а реализация нового кредитного соглашения на 100 млн. долларов начнется после завершения всех межгосударственных согласований. Он также сообщил, что Москва и Ереван разрабатывают дорожную карту реализации проектов в рамках совместного инвестиционного фонда, средства которого будут направлены на финансирование отраслей, способных обеспечить рост товарооборота между странами, импортозамещение, развитие промышленной кооперации.

По утверждению С. Саргсяна, РА готова также развивать промышленную кооперацию с предприятиями РФ в таких сферах, как станкостроение, машиностроение, радиоэлектроника. По его оценке, здесь есть хорошие, большие возможности. По его словам, уже создано несколько совместных предприятий.

РА-Мексика

26 октября спикер НС РА А. Баблоян принял членов делегации во главе с руководителем группы дружбы Мексика – Армения Б. М. К. Домингес. А. Баблоян подчеркнул важность установления тесного сотрудничества со странами Латинской Америки, в частности с Мексикой. Он с удовлетворением отметил создание групп дружбы в парламентах двух стран, заметив, что они своей продуктивной деятельностью могут содействовать не только развитию межпарламентских, но и межгосударственных отношений.

Он высоко оценил поездку членов делегации в НКР, назвав это хорошей возможностью ознакомиться с ситуацией на месте и пообщаться с арцахцами.

Он подчеркнул также важность сотрудничества в международных организациях.

В свою очередь, Б.М.К. Домингес отметила заявила, что их визит – яркое свидетельство желания развивать отношения между двумя народами. «Мы прибыли для поиска новых путей дружбы и сотрудничества и готовы обсудить все представляющие взаимный интерес предложения». Говоря о поездке в Арцах, она подчеркнула, что Мексика уважает право народов на самоопределение.

РА-США

27 октября глава МО РА В. Саркисян и посол США в РА Р. Миллс обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в оборонной сфере. Были затронуты вопросы подготовки армянских миротворцев, участвующих в миротворческих миссиях и выполнения ими поставленных задач во время выполнения миссий, а также перспектив вовлечения армянских военнослужащих в международные миротворческие миссии в будущем.

РА-Таджикистан

30 октября в Душанбе делегация во главе с председателем НС РА А. Баблояном встретилась с председателем Палаты представителей парламента Таджикистана Ш. Зухуровым и председателем Верхней палаты М. Убайдуллоевым. В ходе встречи стороны констатировали, что армяно-таджикские отношения эффективно развиваются, налицо высокий уровень политического диалога, выразили готовность и впредь развивать межпарламентское сотрудничество. В углублении межгосударственных А. Баблоян подчеркнул важность взаимных визитов на высоком уровне и в этом контексте особо выделил визит президента Э. Рахмона в РА.

Были обсуждены вопросы взаимодействия в межпарламентских структурах. По словам А. Баблояна, стороны должны на этой площадке использовать имеющийся потенциал – для содействия принятию выгодных двусторонних решений. Он подчеркнул важность продуктивного сотрудничества делегатов РА и Таджикистана, в частности, в МПА СНГ и ПА ОДКБ.

Стороны коснулись также развития сотрудничества в торгово-экономической сфере и реализации перспективных программ.

31 октября президент Таджикистана Э. Рахмон и А. Баблоян обратились к текущему состоянию и перспективам развития двустороннего сотрудничества, наметили векторы взаимодействия в различных сферах. Собеседники подчеркнули, что армяно-таджикские связи базируются на крепких традициях дружбы, уважения и взаимной симпатии народов, и выразили уверенность, что визит Э. Рахмона в РА в июне придал новый импульс двусторонним отношениям. Стороны выразили надежду, что визит спикера НС РА станет новым стимулом для упрочения и углубления межпарламентских отношений.

А. Баблоян отметил, что между РА и Таджикистаном создана необходимая договорно-правовая база, включающая все сферы сотрудничества. По его словам, налицо необходимый потенциал для дальнейшего развития многогранного сотрудничества.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам укрепления связей в экономике, науке, образовании, а также в культурной и гуманитарной сферах. Собеседники говорили о двустороннем сотрудничестве на международных площадках, совместных усилиях по противостоянию региональным и международным вызовам.

В ходе встречи затронуты также вопросы урегулирования конфликтов.

По итогам встречи с президентом Таджикистана А. Баблоян выступил с заявлением для СМИ, заметив, что РА придает большое значение развитию и расширению сотрудничества с Таджикистаном, налаживанию эффективных связей между двумя странами. По его оценке, осуществление достигнутых договоренностей будет содействовать еще большему оживлению политического диалога, расширению взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, культурной, гуманитарной и других сферах. Он придал особое значение развитию сотрудничества между парламентами и парламентариями РА и Таджикистана.

Возглавляемая спикером парламента делегация встретилась также с министром ИД Таджикистана С. Асловом. В ходе встречи было затронуто развитие торгово-экономических отношений, весомая роль отведена армяно-таджикской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и армяно-таджикскому бизнес-форуму.

РА-СЕ

26 октября Омбудсмен РА А. Татоян принял делегацию генсека СЕ во главе руководителем секретариата по политическим вопросам А. Гесселя. Стороны обсудили прогресс по вопросу выполнения взятых Арменией обязательств, после визита докладчиков КМ СЕ по вопросам демократии в 2015 г., вопросы, касающиеся приоритетов сотрудничества и защиты прав человека. Стороны выразили готовность укреплять и расширять сформировавшееся эффективное сотрудничество.

Лекция Президента Сержа Саргсяна в Национальном исследовательском университете обороны

24.10.2017

Уважаемые коллеги,

Господа генералы и офицеры,

Я рад находиться в Национальном исследовательском университете обороны.

Десятилетия назад, когда на поле боя наши добровольческие отряды сражались не на жизнь, а на смерть за нашу родину, когда остро стояли даже вопросы обмундирования армии и вооружения её хоть самым примитивным оружием, никто и подумать не мог, что однажды у нас будет вместо одного - три военных университета. Никто даже не представлял, что тогдашние командиры роты и взвода станут полковниками и генералами.

Сегодня стартует пилотная ведомственная программа для высшего и главного состава старшей офицерской и специальной гражданской службы. Это ещё один шаг в направлении формирования полноценной национальной системы военного образования. Понятно, что это лишь начало, и ещё нужно пройти путь для того, чтобы этот курс достиг полноценного академического уровня преподавания. Как говорят, любая дорога начинается с первого шага. Наша армия родилась в огне войны. С самого начала её формирования, к стихийно создававшимся добровольческим отрядам позже присоединились многие офицеры-армяне советской армии. Среди наших сегодняшних генералов есть как офицеры, начинавшие свою службу в бывшем Советском Союзе, так и представители ополчения освободительного движения. Таким образом, со дня своего рождения наша армия была и остаётся народной армией.

В навязанной нам войне наша новосозданная армия решила поставленную перед ней задачу и в течение всех прошедших лет также решала поставленные задачи с успехом. Наши героические товарищи ценой своих жизней защитили Арцах и Армению, одновременно заложили основы армянской победоносной армии. Назрело время, действительно, пришла пора, когда мы должны сделать новый и значительный шаг вперёд.

Уважаемые слушатели,

Наша армия сегодня сильна и боеспособна, способна выполнить поставленные перед ней задачи. Однако это не означает, что наши вооружённые силы не должны совершенствоваться и развиваться.

Мы сегодня устанавливаем новую, несравненно более высокую планку.

Радикальная модернизация Вооружённых сил Республики Армения - требование времени.

Это также продиктовано как сегодняшними, так и будущими вызовами.

Я сегодня ставлю задачу разработать новую семилетнюю программу модернизации армии на 2018-2025 годы. Мы должны сделать эту программу реальностью совместными силами: я, как Верховный главнокомандующий, министр обороны, командный состав Вооружённых сил, наши солдаты и всё общество.

Поручаю министру в двухмесячный срок доложить о проделанной им в этом направлении работе. После обсуждений и доработок эта программа будет утверждена 28 января 2018 года, то есть в день рождения нашей Армии.

Программа должна быть одной из главных задач нашего государства на этом этапе, если не самой главной. Через семь лет наша уже сейчас боеспособная армия должна достигнуть качественно нового, исключительного уровня.

Первое важное направление модернизации - плавный переход к новым условиям управления системой вооруженных сил, вытекающим из Конституционных изменений. Проект закона "Об обороне", который в эти дни обсуждается в Национальном Собрании, решает важную, но только первую часть этой задачи - правовое формулирование. Затем потребуется скрупулёзная работа по разработке и внедрению подзаконных актов и в плане правильной последовательности осуществления практических шагов.

Модернизация армии касается и уровня организованности, и видов вооружения, социальных вопросов военнослужащих то есть, всего комплекса вопросов. Мы этим занимались всегда, но сейчас задачей становится ускорение этого процесса, обеспечив стремительное развитие. Мы должны двигаться опережающими темпами.

В бюджете следующего года, как вы знаете, намечается резкий рост военных расходов. Рост, однако, не будет ограничиваться лишь одним годом, а будет непрерывным. Вам хорошо известно, что за последние несколько лет резко улучшилось количество и качество наших вооружений. Эти работы будут непрерывными. Год от года мы будем иметь новые и существенные достижения в этом направлении.

Уважаемые коллеги,

Мы все должны чётко осознавать, что армия не может развиваться отдельно и автономно, следовательно, в ногу со временем должно шагать всё наше государство. Мы должны иметь одну из самых современных армий мира. То есть, должны иметь непрерывно совершенствующееся государство, благодаря чему также модернизируется армия. Это возможно, и мы с вами вместе, вместе со всем нашим обществом сделаем эту цель реальностью.

Должны улучшиться условия военной службы для всех - от стоящего на передовой линии солдата до командира. Здесь мелочей нет и не должно быть. Важно всё, начиная от обмундирования, кончая квартирами офицерского состава. Гарантии социального обеспечения в этом вопросе чрезвычайно важны.

Дисциплина должна быть на самом высоком уровне. Родитель растит ребёнка, отправляет его в армию и должен быть уверен, что его ребёнок, входя в казарму, находится в новой заботливой семье.

Офицер и командир для новобранца должны быть старшими братьями и родителями. Неуставные отношения и небрежность должны быть совершенно исключены. По этой причине мы не должны иметь потерь. Это неуместные потери.

Особое внимание мы должны уделить проблемам медицинского обслуживания. Мы должны поднять работу этой сферы на новый уровень.

Через несколько месяцев в Ереванском Медицинском университете свои двери откроет самый современный в регионе реабилитационный центр для военных инвалидов. Он должен стать единым адресом лечения, социальной защиты и реинтеграции военных инвалидов.

Сегодня довольно серьёзный прогресс зафиксирован в плане состояния медицинских центров Армении, как в Ереване, так и в областях. К сожалению, Центральный госпиталь наших Вооружённых сил более не считается современным, по сравнению с суперсовременными другими учреждениями. Выше сомнений, что обслуживающее офицера, военнослужащего и его семью медицинское учреждение должно быть одним из лучших в стране. Я поручил министру обороны довести до завершения работы по разработке технического задания и проектированию нового госпиталя. Уверен, что в обозримом будущем мы начнём строительство такого госпиталя.

Уважаемые слушатели,

Мы сделали первый важный шаг в направлении привлечения наших лучших кадров к военной специальности. Отныне реальность действующее в самом живописном месте Армении в суперсовременных условиях военно-спортивное училище имени Монте Мелконяна. Через несколько дней там будем отмечать 60-летие нашего боевого товарища. Сегодня пришла пора серьёзно подумать о модернизации военного университета имени Вазгена Саргсяна и военно-авиационного университета имени Маршала Арменака Ханфрянца.

Каждое звено всей этой цепочки, от первой линии на границе до крупного медучреждения тыла, должно действовать гибко, координировано, без сбоев и быстро. Каждое звено должно действовать с максимальной эффективностью.

Армия - то место, где должны получать дополнительное образование и рядовые, и офицеры. Армия должна быть важным пунктом непрерывного роста человека, а не просто охватывать временной период защиты родины и исполнения долга перед родиной. В военных частях должны быть созданы условия для обогащения знаний военнослужащих.

Я хочу здесь сделать небольшое отступление и сказать: все те спекуляции, которые в эти дни мы видим, в связи с учёбой в высших учебных заведениях о переходе на новую систему и ликвидации права на отсрочку, просто, вздор.

В своё время, когда мы пытались перейти на эту систему, я имею в виду 15-16 лет назад, были те же спекуляции, но тогда наши задачи были несколько иными, и мы не пошли до конца. Однако в то время, изучив этот вопрос, мы увидели, что никогда никому два года службы в армии или два года, три года, четыре года занятий другой работой не мешали достичь самых высоких успехов в науке. Так что, прошу в случае подобных поводов этим спекулянтам просто очень резко отвечать. Хочу проинформировать, что и я лично в ходе учёбы прервал обучение, отслужил два года, затем вернулся и продолжил. Честно говоря, я был одним студентом на первом и втором курсах, в начале, и совершенно другим студентом после второго курса. И поскольку я немного отклонился от темы, хочу также в связи с другим вопросом вас также попросить и призвать к активности, в связи с теми разговорами, что нужно перейти на формирование профессиональной армии, что все должны быть контрактниками и т.д. Прежде всего, люди, которые говорят об этом, совершенно не в курсе, что почти две трети нашей армии, да, профессиональные служащие по контракту: офицеры, сержанты, гражданские служащие. И второе: эти люди совершенно не понимают, что означает оборонная безопасность. И когда мы призываем 18-летних, это не только для того, чтобы сегодня они защищали границу: нам необходим мобилизационный резерв, и если мы на протяжении лет не будем призывать 18-летних и будем призывать или заключать договора только с теми людьми, кто хочет служить, это будет означать, что большая часть нашего мобилизационного резерва в жизни не видела оружия и не в состоянии использовать это оружие. То есть, двухлетний призыв - процесс, решающий многочисленные задачи. Даже не хочу об этих задачах говорить. Так что, мы должны быть активными. Понимаете? Об армии, о безопасности говорят люди, которые, честно говоря, наверное, даже 5-10 страниц не прочитали или на практике не касались этих задач, а люди, которые знают, которые в курсе, которые имеют жизненный опыт, просто, прошу прощения за выражение, не имеют охоты говорить или спорить с ними. Но так нельзя, мы не можем так развиваться.

Военно-промышленный комплекс также выполняет серьёзные шаги в направлении модернизации и оснащения наших вооружённых сил современной техникой и вооружениями. Разработана программа развития военно-промышленного комплекса, которая с одной стороны очень амбициозна, с другой - пробуждает большой интерес в отношении отрасли, особенно, среди молодёжи.

Очевидно, что выпуская средства только для наших вооружённых сил, наша военная промышленность не будет конкурентной. Следовательно, с моей стороны поставлена задача - полноценно использовать наши конкурентные преимущества: богатые традиции, наличие конкурентных на международном уровне учёных и на этой основе строить завтрашний день военной науки и промышленности. Армения может занять своё особое место в ряду стран, производящих и экспортирующих современные технологии.

Уважаемые коллеги,

Наш народ высоко ценит самоотверженную службу своих защитников. Важно, чтобы по завершении службы родина также воздавала свой долг военным. Да, я говорил и повторяю: наш офицерский состав - новая и особенная группа элиты армянской интеллигенции. Следовательно, наш офицерский состав должен жить подобающей этому общественному положению жизнью. Наш офицер должен иметь лучшую зарплату и условия жизни и работы, а после демобилизации - достойную пенсию.

По проекту нового закона "О военной службе" намечается серьёзно пересмотреть вопрос решения жилищной проблемы для офицерского состава. Опыт показывает, что длящаяся на протяжении лет, содержащая многочисленные коррупционные риски, больше выматывающая, чем решающая вопрос программа квартирных очередей себя не оправдала. Вместо этого можно попробовать перейти к программе доступного ипотечного кредитования. Хотя реализация этой программы создаёт дополнительную финансовую нагрузку для нашего государственного бюджета, я поручил детально изучить и дать решение задаче с целью реализации программы. И я почти уверен, что мы с 1 января сможем уже задействовать эту систему.

Мы также готовы найти серьёзный источник софинансирования для тех наших офицеров, которые пожелают присоединиться к накопительной пенсионной программе, в дополнение к существующей военной пенсии, с целью сформировать запас безопасности для своей старости. Предварительный расчёт позволяет ожидать, что собирающий 5 процентов своей зарплаты в фонде офицер после 65 лет получит ежемесячно такую пенсию, как зарплата служащего офицера на ставке равной должности, занимаемой им на момент демобилизации.

С 1 января текущего года начал действовать фонд погибших и имеющих инвалидность военнослужащих. Дай Бог, чтобы этот фонд никогда не был необходим, но реальность немного иная. Этой программой мы решаем проблему финансовой помощи семьям погибших и ставших инвалидами военнослужащих - самой уязвимой до сегодняшнего дня группы. Это проявление нашей национальной благодарности к нашим героям.

Фонд действует по самой прозрачной, на сегодняшний день, и подотчётной процедуре. Мы должны также поощрять добровольные пожертвования этому фонду.

В этом году мы полностью решаем также квартирную проблему не имеющих жилья семей погибших военнослужащих и ставших инвалидами 1-ой группы. Как вы помните, во время известного собрания была поставлена такая задача, и министр обороны в конце декабря доложит всем, что эта проблема по положению на тот момент полностью решена. Эта политика будет продолжаться.

Уважаемые слушатели,

Мы до сих пор сохраняли военное равновесие в регионе. Будем сохранять и впредь. Мы не станем втягиваться в количественную гонку, будем предпочитать качественные решения.

Деньги, конечно, важны, но ещё важнее ум и способности. Мы будем расходовать деньги разумно, будем продолжать сопоставление этих двух: денег и разума.

То, что необходимо для наших вооружённых сил, в том числе, финансовые средства, существуют и всегда будут. Мы ничего не будем жалеть для армии. Я это обещаю.

Современная армия, однако, в первую очередь, это именно вы, офицерский состав. Без офицерского состава армии быть не может. Могут быть подразделения, сформированные только из офицеров, но не может быть подразделений, состоящих только из солдат. Самое большее за несколько часов сразу выбирается командир. Это все должны понимать. Это не означает, что мы недооцениваем наших солдат. Все должны понимать, что основной действующей личностью, формирующей армию, является офицер.

Все эти реформы станут реальностью, если только мы сами найдём возможность измениться и сеять вокруг себя стремление к изменению. Это тоже чрезвычайно важное обстоятельство. Вчера я в полиции имел встречу и во время этой встречи повторил то, что говорю в течение лет: если среднее и нижнее звенья любой структуры, любого подразделения, любого учреждения увидят, что руководство этой структуры, подразделения, учреждения в действительности борется с негативными явлениями, что эти явления неприемлемы для руководства, когда увидят, что руководство стремится к новому, всегда стремится к переменам в этом быстро меняющемся мире, то там дела получатся. Но когда внизу, в средних звеньях видят, что только от них требуют, да и то - формально, а руководство этого не делает, ничего не получится. И это не я должен вам говорить, ведь в армии есть закон: делай, как я. Если командир не умеет стрелять, он не может подчинённого научить правильно стрелять. Это очевидно.

Законопослушный, патриотичный, умелый офицер не только кузнец победы, но и наших будней. Следовательно, в первую очередь призываю вас, быть бдительными в ходе выполнения ваших обязанностей, выкорчёвывать любое проявление коррупции, открывать дорогу для продвижения молодых офицеров и плавной смены поколений.

В наших вооружённых силах должны укорениться взаимное уважение и основанные на единстве отношения. Нам нужна имеющая дух одной семьи армия, и главными ответственными за это являются командиры всех уровней.

Уважаемые коллеги,

Было бы странно, если бы я не коснулся стратегической ситуации, формируемой вокруг Армении. Общую ситуацию оцениваю как стабильную, однако эта стабильность хрупкая и полна многочисленных непредсказуемых обстоятельств. Не очень далеко от наших границ разворачиваются серьёзнейшие военно-политические процессы, за которыми мы внимательно следим.

Мои принципиальные подходы по проблеме Нагорного Карабаха я недавно представлял с трибуны Генеральной ассамблеи ООН. Сейчас не вижу нужды вновь повторять здесь то, что сказал там.

Хочу, тем не менее, подчеркнуть несколько обстоятельств.

Первое: на этом этапе мы не имеем цели в Арцахе решать или ставить военные задачи. Задачу защитить гражданское население Арцаха от беспорядочного огня противника мы уже решили и решили давно. Мирное урегулирование проблемы, в числе других условий, должно абсолютно исключить какую-либо военную угрозу в отношении мирного населения Арцаха.

Второе: Нагорно-Карабахский конфликт, действительно, не имеет военного решения. Следовательно, невозможно одной рукой стрелять, а другой - вести переговоры с целью найти это решение. Или мы ведём переговоры, или стреляем. Мы готовы и к тому, и к другому.

Переговоры должны иметь место в условиях взаимного доверия, формируемого благодаря молчанию оружия. Получая краткосрочное тактическое или пропагандистское преимущество, ни одна из сторон не решает для себя никакого существенного вопроса. Наоборот, провокации делают просто невозможными серьёзные переговоры.

Здесь я хочу сделать небольшое отступление от темы и сказать, что для меня, искренне, создалась очень странная ситуация, когда после Женевских переговоров азербайджанская сторона с особой злостью пытается подчеркнуть, что я нарушил какие-то договорённости. Искренне, странно. И я с большим нетерпением жду нашей следующей встречи, чтобы своего коллегу спросить, что их рассердило. При том, говорят люди, которые фактически, вообще не должны быть в курсе нашего разговора, потому что мы говорили вдвоём, и если мы имели договорённость не говорить никому, то как его помощники, или, не знаю, заместители и т.д., знакомы с темой. Заверяю вас: из нашего разговора я ни полуслова нигде не говорил. А что я говорил на встрече с армянской общиной Швейцарии? Я говорил, что никакой армянский руководитель не может подписать документ, который нарушит безопасность Нагорного Карабаха. Это раз. Второе, я говорил, что Карабах должен быть вне Азербайджана. И третье, я сказал, что Президент Азербайджана также озабочен безопасностью и гибелью своих солдат. То есть, что здесь нового? Я повторил то, что 20 лет говорю, что 25 лет мы говорим. То есть, если кому-либо казалось, что если мы в Женеве вели переговоры, сказали и приняли заявление, что напряжённость должна ослабнуть, это не значит, что и стремление Карабаха к независимости тоже должно ослабнуть. Искренне говоря, для меня очень странно.

Мы не осуществляли мести и коллективного наказания, не осуществляем и не будем осуществлять. Однако каждая военная потеря будет вызывать ответное действие, направленное против военных стороны противника.

Вторая группа этих моих акцентов - часть нашей идеологии. Нагорно-Карабахский конфликт не носит этнического или религиозного характера. У нас нет никакой проблемы ни с азербайджанским народом, ни тем более с мусульманской религией. Мы уверены, что азербайджанский народ желает мира, просто это желание нужно направить в правильное русло.

С самого первого дня Арцахского освободительного движения мы делали всё в рамках действующего на тот момент закона и в рамках международного права. Мы действительно ставили перед собой задачу осуществлять все действия в соответствии с действующим в то время законом СССР и международным правом. Не знаю, насколько мы должны быть благодарны нашим старшим товарищам, которые смогли привить нам эту правильную идею. И именно по этой причине мы чётко говорим, что проблема Нагорного Карабаха, конфликт отличается от всех конфликтов на территории бывшего Советского Союза не только по той причине, что различны истоки этих конфликтов, а в первую очередь по той причине, что всё сделано в соответствии с законом и правом.

Уважаемые слушатели,

В ходе истории и в новый период мы выстояли в самых невероятных условиях и продолжили своё движение. На начальном этапе войны один иностранец спросил меня: "На что вы надеетесь?" Я ответил, что у нас много друзей, но кроме как на самих себя и на Господа Бога, мы ни на кого другого не надеемся.

С этой уверенностью мы сегодня продолжаем строить современное государство, которое будет крепким и конкурентным, будет иметь вооружённую высокими технологиями и сверхсовременным оружием. И вы имеете особую роль в деле воплощения в жизнь этого видения.

Хочу, чтобы все вы понимали, то время, которое вы уделяете приобретению знаний, - самый важный период для человека, и этот период нужно использовать эффективно, независимо от того, каково качество предоставляющего знания: я здесь ничего плохого не хочу никому сказать. Но это время, когда вы должны накапливать знания. Без знаний нет прогресса.

Спасибо за внимание и желаю всем вам успеха.

Интервью Президента С.Саргсяна

01.11.2017

— Господин президент, за несколько дней здесь, в Армении, мы смогли увидеть, как развивается экономика страны, и узнать непосредственно у производителей, как именно повлияло присоединение к Евразийскому союзу на экономические показатели Армении, в том числе в сельскохозяйственной отрасли. Намерен ли Ереван наращивать сельхозэкспорт в Россию? За счет каких видов продукции?

— Конечно, потому что в статусе страны Евразийского экономического союза в первую очередь мы преследовали именно эти цели, то есть увеличение товарооборота со странами — членами Евразийского экономического союза. В прошлом году прирост нашего экспорта в Россию в области сельского хозяйства составил около 40%. В этом году показатели чуть ниже, но выше 35%. Мы в Армении развиваем хорошими темпами тепличное хозяйство. В целом должен сказать, что сельское хозяйство у нас очень развито, но существует и потенциал для еще большего роста. Если говорить о видах сельхозпродукции, которые мы можем направлять в Россию, — это овощи, фрукты, консервы из них, сыр… И отличительная особенность именно этого сектора заключается в том, что здесь мы поставляем продукцию не одного какого-то предприятия-монополиста, допустим, горно-обогатительного. В сельском хозяйстве у нас занято более 350 тысяч фермерских хозяйств, поэтому доходы распределяются равномерно. И это очень важно.

— Если говорить об одной из отраслей, например, томатах: у нас в России сейчас большая дискуссия по поводу того, кто может стать лидером на рынке. Готова ли Армения потеснить здесь отдельных, хорошо известных производителей?

— Обязательно. Понимаете, когда возникают проблемы для одних, иногда это оборачивается для других возможностями. Именно этим мы в прошлом году воспользовались. И в России тоже развивают эту отрасль (выращивание томатов. — Прим. ред.). Но рынок такой большой, что увеличение числа игроков здесь никому не помешает, это только на пользу пойдет.

— Говоря о других отраслях экономики — может ли Армения участвовать в российской программе импортозамещения? И какие отрасли интересны для развития промышленной кооперации?

— Конечно, обязательно. Здесь тоже появляются большие возможности. В первую очередь мы занялись как раз вопросами промышленной кооперации и будем развивать приборостроение, радиоэлектронику, станкостроение, машиностроение. Здесь есть большие возможности. И в этой связи обязательно нужно учесть, что две трети всех армян проживают вне Армении. Они хорошо интегрированы в общество стран, где они живут, и добиваются неплохих результатов, в том числе и в области промышленности. Они интересуются большими рынками. У нас уже создано несколько совместных предприятий. И когда я говорю о развитии промышленной кооперации, я имею в виду выпуск современной конкурентоспособной продукции.

— Очень много армян проживают исторически на территории Ирана, и сейчас идет очень много разговоров о трехстороннем экономическом сотрудничестве между Россией, Арменией и Ираном. С учетом возможности Евразийского экономического союза — о каком потенциале может идти речь?

— Мы создали зону свободной торговли с согласия стран — членов ЕАЭС прямо на границе с Ираном — в Мегри, и учитывая тот факт, что с той стороны тоже действует свободная экономическая зона, здесь, конечно, существуют большие возможности. Мы в рамках ЕАЭС ведем переговоры с иранской стороной о подписании договора о свободной торговле. Я думаю, что переговоры дойдут до эффективного завершения, и мы подпишем соглашение.

— О каких сроках идет речь?

— Я думаю, что о месяцах.

— В марте в рамках вашего визита в Москву было заявлено о создании совместного армяно-российского инвестфонда. На каком этапе находится процесс его формирования, какие сферы вы считаете наиболее перспективными для финансирования со стороны этого фонда?

— Да, соглашение было подписано. Отмечу при этом, что не параллельно, но чуть позже мы в Армении создали еще два фонда: один из них Всеармянский инвестиционный фонд, второй — "Клуб инвесторов Армении". Тринадцатого ноября этот фонд сделает большую презентацию здесь, в Ереване, о начале инвестиционной программы (чуть больше миллиарда долларов). Это инвестиции в основном в энергетическую сферу Армении, что включает в себя модернизацию электрических сетей Армении, строительство новой гидроэлектростанции и предприятий по производству продукции для энергетиков с известной фирмой Schneider Electric. И я думаю, что эта продукция найдет своего потребителя и на российском рынке.

— Если говорить о клубе инвесторов, то получается, что российские компании будут в том числе модернизировать электросетевые мощности Армении? Можете ли назвать этих игроков?

— Пока нет, эта информация будет представлена 13 ноября. Что касается российско-армянского фонда, то мы продолжаем работу. Недавно его представители были в Армении. Если говорить об областях для инвестиций, то это IT-технологии, энергетика, высокотехнологичная продукция.

— То есть сейчас можно сказать, что ведется формирование дорожной карты?

— Да, сейчас стороны работают над формированием дорожной карты.

— Когда стоит ожидать представления первых проектов?

— Вы знаете, в таких случаях лучше не устанавливать искусственных сроков. Стороны должны выбрать перспективные проекты, а это требует времени.

— А если говорить, например, о Фонде друзей Армении, рассматривается ли возможность каких-то совместных с ним инвестиций?

— Конечно, обязательно.

— Энергетика, как вы отметили, является одной из важнейших сфер экономического сотрудничества России и Армении. Тем не менее, как стало известно, Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армении с Евросоюзом, подписание которого ожидается в конце ноября в Брюсселе в рамках саммита "Восточного партнерства", содержит пункт, предусматривающий закрытие Армянской АЭС в городе Мецаморе. Это случится после истечения срока российско-армянского контракта по модернизации АЭС (после 2026 года) или раньше?

— Эти дискуссии (о закрытии станции. — Прим. ред.) инициируются искусственно и не имеют никакого отношения к реальности. В проекте соглашения с ЕС этот пункт сформулирован по умолчанию, имея в виду объективный срок эксплуатации Мецаморской АЭС. Правительство Армении в марте 2014 года приняло решение о продлении срока эксплуатации Армянской АЭС. Финансирование будет осуществляться за счет российского государственного экспортного кредита на сумму 270 миллионов долларов и гранта в размере 30 миллионов долларов. В настоящее время совместно с госкорпорацией "Росатом" продолжаются работы по реализации программы продления срока эксплуатации второго энергоблока АЭС. Важно отметить, что АЭС действует в полном соответствии с критериями МАГАТЭ, и это — заключение международных специализированных учреждений. Выполняются мероприятия по повышению проектной и эксплуатационной безопасности, а также по модернизации. Так что Мецаморская АЭС как минимум до 2027 года будет работать. Мы считаем, что для нашей безопасности, в первую очередь энергетической, атомная энергетика всегда будет присутствовать в Армении.

— То есть после подписания этого соглашения с ЕС в ноябре не может идти речь о ее закрытии?

— Нет-нет. В соглашении нет такого пункта.

— Не могу не спросить вас о новом соглашении по поставкам российского оружия. Можно ли говорить, что реализация этого соглашения начнется до конца текущего года?

— Нет, потому что до конца этого года мы будем реализовывать еще предыдущий договор. На днях мы ждем новых поставок и до конца года закроем все вопросы, связанные с предыдущим договором. Мы уже в Ереване подписали новый договор, он должен пройти все российские и армянские инстанции, затем — процедуру ратификации, а вот уже после этого мы начнем работу с соответствующими производителями с российской стороны для реализации этой программы. Так быстро это не получается, к сожалению.

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