Недооцениваем ли мы санкции? Время покажет. Выпуск от 01.11.2017

В конце октября Госдепартамент США обнародовал новый санкционный список, в который вошли 39 российских компаний и организаций. Бывший министр финансов России Алексей Кудрин заявил, что Россия недооценивает новые санкции со стороны США. "Это совершенно новый, качественно более жесткий вариант санкций", - заявил он. В студии "Время покажет" рассуждают о том, чем грозят новые санкции и как на них реагировать.





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